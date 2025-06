Hai căn bệnh 'đặc biệt' của quý ông có thể gây vô sinh và mất 'bản lĩnh phòng the'

Thực phẩm tốt cho nam giới bị xuất tinh sớm Hàu biển Hàu biển được biết đến là thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là thành phần kẽm dồi dào trong hàu biển không chỉ hỗ trợ khả năng miễn dịch mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể tăng cường sản xuất Testosterone, cải thiện ham muốn và khả năng sinh lý của nam giới. Nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa thiếu kẽm và rối loạn chức năng tình dục ở nam giới, theo khuyến nghị, nam giới bổ sung 11 miligam kẽm mỗi ngày có thể cải thiện thời gian xuất tinh. Cá hồi Đây là một trong những loại cá nước lạnh, rất giàu acid béo, là dưỡng chất tốt giúp ngăn ngừa sự tích tụ các mảng bám trong động mạch, giúp máu được lưu thông tốt hơn. Nhờ đó, sẽ giúp nam giới giảm các nguy cơ mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng tình dục của nam giới. Vì vậy, cá hồi chính là thực phẩm gợi ý tuyệt vời cho nam giới xuất tinh sớm nên ăn gì. Gừng và mật ong Gừng làm tăng lưu thông máu trong cơ thể, đặc biệt là lưu lượng máu đến các mô dương vật. Điều này giúp nam giới kiểm soát tốt hơn việc xuất tinh và làm nóng cơ thể, khiến máu tuần hoàn. Gừng kết hợp với mật ong sẽ có hiệu quả tốt hơn, nên uống 1 ly mật ong và gừng trước khi đi ngủ để phát huy tác dụng. Rau chân vịt (bina) Là một trong những loại rau xanh đậm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, vừa giúp kiểm soát chứng xuất tinh sớm cho nam giới. Nhờ sự hiện diện của thành phần folate, sắt và kẽm, giúp thúc đẩy hoạt động tình dục, tăng cường sức mạnh dương vật của nam giới. Lá hẹ Theo nghiên cứu, lá hẹ chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như: vitamin A, nhóm vitamin B, vitamin C, vitamin K, chất xơ, mandan, sắt, đồng, canxi, pyridoxin…Việc sử dụng thực phẩm này thường xuyên không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn cải thiện chất lượng đời sống tình dục cho nam giới. Lá hẹ chính là một gợi ý tuyệt vời cho câu hỏi “Xuất tinh sớm nên ăn gì?”. Măng tây Măng tây là một loại rau đa dụng được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng để giảm thiểu tác động của xuất tinh sớm. Vitamin C có mặt trong măng tây giúp tăng số lượng tinh trùng cũng như lưu lượng máu đổ về dương vật, giúp khả năng sinh lý của quý ông được tăng cường. Táo Quả táo dồi dào hợp chất polyphenols và chất chống oxy hóa giúp máu lưu thông đến cơ quan sinh dục tốt hơn, từ đó có thể cải thiện tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới. Với hợp chất acid ursolic có trong vỏ táo, có tác dụng bệnh lý ung thư tuyến tiền liệt. Đây là căn bệnh có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh lý của nam giới, gây ra chứng xuất tinh sớm, thậm chí liệt dương. Vì vậy, táo là thực phẩm tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm xuất tinh sớm nên ăn gì. Bơ Bơ là một loại siêu thực phẩm có thể giúp kiểm soát xuất tinh sớm do sự hiện diện của các loại vitamin khác nhau bao gồm vitamin B, vitamin C và vitamin K. Những loại vitamin này hỗ trợ cung cấp máu cho dương vật và điều trị xuất tinh sớm một cách tự nhiên. Dưa hấu Dưa hấu không chỉ là loại trái cây hoàn hảo cho mùa cho mùa hè, mà còn là thực phẩm ngon ngọt giúp cải thiện ham muốn tình dục của nam giới. Đặc biệt, dưa hấu có thể giúp cơ thể sản xuất L-arginine ngăn ngừa xuất tinh sớm. Ngoài ra, dưa hấu còn chứa citrulline, một dưỡng chất được có tác dụng tăng ham muốn tình dục tuyệt vời ở nam giới. Dưa hấu chính là gợi ý cho hay cho nam giới xuất tinh sớm nên ăn gì. Cà rốt Cà rốt rất giàu beta-carotene và chất chống oxy hóa không chỉ “nổi tiếng” với công dụng cải thiện thị lực và duy trì làn da đẹp, mà cà rốt còn là thực phẩm rất tốt cho người xuất tinh sớm do có chứa carotenoid và flavonoid giúp tăng cường và củng cố cơ bắp của các cơ quan nam giới, giúp nam giới kiểm soát được quá trình “xuất binh” của mình. Trứng gà Trứng gà chứa nhiều dưỡng chất không chỉ bổ dưỡng cho cơ thể mà còn có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng. Đặc biệt, trứng gà còn có khả năng điều trị bệnh xuất tinh sớm, cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng sinh khí cho nam giới. Cụ thể, lượng vitamin B1có mặt trong trứng gà có tác dụng kéo dài thời gian quan hệ. Vitamin D thúc đẩy quá trình sản sinh testosterone cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác giúp tăng cường sinh lực cho nam giới. Vì những lợi ích trên mà trứng gà là thực phẩm tuyệt vời nam giới đang gặp tình trạng xuất tinh sớm. Các loại hạt Các loại hạt bao gồm hạt óc chó, hạt bí, hạt điều… đều rất giàu chất béo Omega-3, vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này rất bổ ích cho sức khỏe của bạn mà còn giúp giảm bớt tình trạng vô sinh ở nam giới, rối loạn cương dương và các vấn đề về dương vật của nam giới.