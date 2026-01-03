Vỏ bưởi có tác dụng gì?

1. Công dụng của vỏ bưởi

Vỏ bưởi mà chúng ta đang bàn đến ở đây chính là phần vỏ xanh của quả bưởi. Trong Đông y, phần vỏ này có những tên gọi như Dữu bì, Dữu tử bì. Vỏ bưởi có vị cay, ngọt, tính ấm, đi vào các kinh tỳ, phế, thận.

Theo Đông y, vỏ bưởi có tác dụng khoang trung lý khí, tiêu thực hóa tích, hóa đàm chỉ khái, bình suyễn; thường được sử dụng trong điều trị các chứng khí uất gây tức ngực, đầy bụng, đau bụng, đau dạ dày do lạnh, ăn uống khó tiêu, thức ăn tích trệ, cũng như các chứng ho, hen, nhiều đờm, thậm chí tiêu chảy do tỳ dương bất túc, hàn thấp ngăn trở.

Vỏ bưởi cũng chính là phần chứa rất nhiều tinh dầu của cây bưởi. Theo các nghiên cứu hiện đại, vỏ bưởi chứa nhiều flavonoid như rutin, hesperidin và naringenin, đây là những hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào, hỗ trợ chống viêm và góp phần phòng ngừa một số bệnh mạn tính. Đặc biệt, naringenin được ghi nhận có khả năng chống viêm, điều hòa chuyển hóa lipid và tiềm năng chống ung thư trong các nghiên cứu thực nghiệm.

Bên cạnh đó, vỏ bưởi còn chứa canxi, phốt pho cùng một số khoáng chất vi lượng, góp phần làm chắc xương, phòng ngừa loãng xương, đồng thời có tác dụng nhất định trong ổn định thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhất là khi dùng dưới dạng nước xông, nước tắm hoặc trà thảo mộc nhẹ.

Vỏ bưởi được sử dụng trong các trường hợp ăn uống khó tiêu, chứng ho nhiều đờm...

2. Một số cách dùng vỏ bưởi tốt cho sức khỏe

2.1 Vỏ bưởi tắm, gội đầu

Dùng vỏ bưởi tươi hoặc phơi khô, đun nước đặc để tắm hoặc gội đầu. Đây là cách sử dụng vỏ bưởi phổ biến, có tác dụng giúp làm sạch da đầu, giảm gàu, giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc, đồng thời tinh dầu vỏ bưởi cũng giúp thư giãn và dễ ngủ.

2.2 Xông vỏ bưởi

Dùng vỏ bưởi tươi, kết hợp cùng sả, lá chanh đun sôi các thành phần với nước, dùng xông toàn thân hoặc xông mũi họng. Vỏ bưởi xông toàn thân có tác dụng giải cảm nhẹ, thư giãn tinh thần, giảm đau đầu, đau mỏi vai gáy, giảm cảm giác sợ gió, sợ lạnh; xông vùng mũi họng có tác dụng thông mũi, giảm đau nặng đầu do phong hàn.

2.3 Vỏ bưởi sao vàng sắc uống

Vỏ bưởi thái nhỏ, phơi khô, sao vàng. Mỗi lần dùng 6 - 10g, sắc với 400ml nước, sắc còn khoảng 200ml, chia làm 2 lần uống trong ngày.

Vỏ bưởi sao vàng sắc uống là bài thuốc đơn giản, có tác dụng lý khí, tiêu thực giúp giảm đầy hơi, hỗ trợ tiêu hóa, trừ khí trệ ở vùng ngực bụng, hỗ trợ giảm đờm, trị ho.

2.4 Trà vỏ bưởi mật ong

Dùng vỏ bưởi tươi hoặc khô thái sợi, hấp cách thủy trong 10 - 15 phút sau đó hãm với nước nóng, đợi đến khi còn ấm thì thêm mật ong vào và uống.

Trà vỏ bưởi mật ong có tác dụng hóa đàm, chỉ khái, làm dịu cổ họng, phù hợp với người ho khan ho có đờm nhẹ, rát họng.

2.5 Trà vỏ bưởi gừng

Dùng 5g vỏ bưởi khô, 2 - 3 lát gừng tươi, sắc hoặc hãm với nước sôi trong 10 - 15 phút. Trà vỏ bưởi gừng có tác dụng ôn trung tán hàn giúp giảm đầy bụng do lạnh, giảm buồn nôn, khó tiêu sau khi ăn đồ lạnh, ăn quá nhiều đồ béo ngậy.

3. Một số lưu ý khi sử dụng vỏ bưởi

- Không dùng liều cao hoặc dùng liên tục dài ngày, chỉ nên sử dụng ngắn hạn hoặc gián đoạn.

- Chỉ dùng vỏ bưởi sạch, không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật; nên ngâm rửa kỹ trước khi chế biến.

- Không nên dùng khi đói vì dễ gây cồn cào, khó chịu dạ dày.

- Phụ nữ có thai không nên tự ý sử dụng vỏ bưởi làm thuốc uống, không dùng chung vỏ bưởi với các loại thuốc tim mạch, thuốc hạ mỡ máu, thuốc an thần.