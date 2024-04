Phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn tình dục lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý

Cắn răng ‘chiều’ vợ

Tìm đến chuyên gia nhờ tháo gỡ khi trở thành "nạn nhân" của những cuộc tình mây mưa kéo dài của vợ, anh N.V.H (Hòa Bình) đã rất lo lắng. Theo anh H chia sẻ, ngày nào vợ anh cũng muốn được ‘giao lưu’ và không phải một lần là xong. Dù mới lên đến ‘đỉnh’ nhưng ngay sau đó vợ vẫn chưa thấy thỏa mãn, có hôm đòi anh ‘trả bài’ tới 2 – 3 lần.

Thời gian đầu sau ngày cưới anh còn hồ hởi, dần dần anh cảm thấy sức mình không thể chịu đựng được nên viện đủ lý do để thoái thác. Không tìm được lý do, anh xin đi công tác. Và mỗi lần trở về nhà sau chuyến công tác là anh bị vợ bắt ‘nộp thuế’ đến kiệt sức. Nhiều hôm, anh vờ say xỉn để thoái thác trách nhiệm nhưng rồi vẫn cắn răng 'chiều' vợ. Anh lo sợ khi vợ luôn nghĩ đến 'chuyện ấy' và lo lắng không biết vợ có phải bị bệnh khi ham muốn tình dục mãnh liệt đến vậy?.

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, giống như các sinh hoạt khác trong đời sống, sinh hoạt tình dục cũng cần điều độ mới tốt. Ở các cặp vợ chồng trẻ, trước khi cưới gặp tình trạng "đói góp" chuyện ân ái thì có thể yêu nhau hàng ngày mà vẫn khao khát. Tuy nhiên, quá ham hố và giữ lịch yêu quá dày đặc, về lâu dài sức khỏe của cả hai đều ảnh hưởng. Bản thân người bệnh cũng luôn ám ảnh "chuyện ấy" dễ thành tình trạng bệnh lý.

Khi ân ái quá nhiều, người đàn ông có thể mắc những căn bệnh như liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh... Còn phụ nữ ham tình dục quá độ cũng dễ viêm âm đạo, mệt mỏi, suy kiệt…. Tần suất quan hệ 2 - 3 lần hoặc 4 lần mỗi tuần là bình thường ở cặp vợ chồng mới cưới, còn trẻ. Vài năm sau khi có con mỗi tuần 1 - 2 lần, tuổi càng cao số lần sẽ càng thưa dần.

Điều gì khiến phụ nữ có ham muốn tình dục cao?

Nhiều người nhầm tưởng, nhu cầu tình dục cao là biểu hiện của một sức khỏe tốt. Ngoài rối loạn cực khoái, có thể họ không biết bản thân mắc phải một căn bệnh là Aphrodisia. Khi mắc bệnh này, phụ nữ tâm thường chỉ nghĩ tới "chuyện ấy" và không kiểm soát được suy nghĩ, hành động của mình.

Ở trong Đông y, bệnh này thực chứng là do can kinh (gan) thấp nhiệt, hư chứng là do thận âm hư suy thiếu hụt (yếu về thận âm), tướng hoả (dục hoả) lên quá cao gây nên.

Theo bác sĩ cho biết, việc tăng ham muốn tình dục quá mức khiến nhiều chị em gặp không ít phiền toái. Nếu quan hệ tình dục quá nhiều, chị em có thể bị suy kiệt sức khỏe, mệt mỏi, uể oải và dễ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Ngược lại, khi không được thỏa mãn, chị em lại rơi vào trạng thái căng thẳng, suy nghĩ ám ảnh về tình dục và tìm cách giải tỏa bằng nhiều cách, không thể tập trung làm bất cứ việc gì.

Bởi vậy khi có biểu hiện khác thường trong ham muốn, bỗng nhiên có ham muốn ‘chuyện ấy’ lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý, nên thăm khám chuyên khoa. Điều trị bệnh lý cần phải kết hợp cả tâm lý và uống thuốc, ăn uống theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Theo BS Dung, đối tượng dễ gặp tình trạng bệnh lý Aphrodisia là phụ nữ vào khoảng 40 tuổi. Chị em ở giai đoạn này có xu hướng hồi xuân, ham muốn tình dục cũng sẽ mãnh liệt hơn. Không ít chị em ham muốn đến mức thái quá, làm bùng phát ham muốn mãnh liệt, khó kiểm soát.

Để ‘hạ hỏa’ chuyện này, chuyên gia khuyên, những người đã có gia đình nên chia sẻ với nửa kia biết tình trạng của mình. Để giảm bớt những kích thích tình dục, có thể áp dụng nằm riêng giường một thời gian. Chị em cũng cần giữ tâm trạng thoải mái, tránh các thực phẩm, thuốc có kích thích ham muốn tình dục như sữa ong chua, lộc nhung…

