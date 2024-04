‘Yêu’ quá mãnh liệt sau 2 năm xa cách, người vợ bị tai nạn nguy hiểm mà phụ nữ đều rất dễ gặp

Thủng cùng đồ vì ‘yêu’ quá mạnh

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã từng tiếp nhận trường hợp vào cấp cứu trong tình trạng ‘vùng kín’ chảy máu ồ ạt sau yêu. Bệnh nhân cho biết, chồng chị đi lao động nước ngoài. Hai vợ chồng xa nhau tới 2 năm, lâu ngày mới về nhà nên anh chồng ‘yêu’ quá mãnh liệt. Khi lên đến đỉnh điểm cũng là lúc chị phải nhập viện vì thủng cùng đồ.

Tại BVĐK Nông nghiệp (Hà Nội) cách đây không lâu cũng cấp cứu một trường hợp nữ bệnh nhân ra máu nhiều ở vùng âm đạo. Trước đó, sau khi quan hệ tình dục, cô thấy ra máu nhưng không quá nhiều và không đau nên chủ quan. Đây cũng không phải lần đầu cô quan hệ với bạn trai, nhưng lần này thấy ra máu ồ ạt nên vội vào viện khám. Sau khi vào viện, bác sĩ kiểm tra việc máu chảy ồ ạt ở vùng dưới là do bệnh nhân bị thủng cùng đồ. Bác sĩ đã phải mất gần một tiếng để khâu chỗ thủng cầm máu, để ruột không bị lộ ra.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia tình dục học, rách hay thủng cùng đồ là một tai nạn không hiếm ở các cặp đôi ân ái. Đây là một cấp cứu phụ khoa thường gặp nhất của tình trạng chảy máu sau quan hệ. Có những trường hợp cứ nghĩ làm "chuyện ấy" càng mạnh, càng sâu sẽ có cảm giác thỏa mãn mà không lường trước được nguy cơ, trong đó có tai nạn thủng cùng đồ.

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, khi cùng đồ bị thủng sẽ khiến phụ nữ đau đớn, chảy máu âm đạo. Không chỉ có phụ nữ trẻ, cả những phụ nữ có tuổi cũng có thể gặp phải tai nạn phòng the này. Ở phụ nữ trẻ, phần lớn do ‘yêu bạo’. Với phụ nữ có tuổi, tử cung teo nhỏ, âm đạo cũng bị khô teo lại, dịch không còn nên khi quan hệ tình dục không cẩn thận dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tùy theo mức độ, thủng cùng đồ có những biến chứng nguy hiểm hơn ảnh hưởng đến tính mạng.

Thủng cùng đồ làm sao để tránh?

Theo BSCKII Trần Văn Hùng (bệnh viện Đại học Y Hà Nội), việc rách cùng đồ ở nữ giới phần lớn do ‘yêu’ quá mạnh hoặc khi thử cảm giác quan hệ mới lạ, thay đổi tư thế đột ngột… Một nguyên nhân nữa do sai tư thế hoặc do kích thước dương vật của nam giới quá lớn… Theo cấu tạo sinh học, cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng tạo ra các cùng đồ: cùng đồ trước, cùng đồ sau và cùng đồ hai bên. Cùng đồ nằm ở vị trí tận cùng của ống âm đạo nên nếu chỉ quan hệ tình dục thông thường, vị trí này sẽ không ảnh hưởng.

Để tránh tai nạn phòng the thủng cùng đồ, theo bác sĩ Dung, các cặp đôi trước khi quan hệ nên có sự chia sẻ, cởi mở với nhau, thực hiện các động tác nhẹ nhàng sao cho phù hợp với cả hai. Bởi không phải cứ cọ sát mạnh, vào sâu mới đạt được khoái cảm tốt nhất. Ở nữ giới, các đầu thần kinh tạo cảm giác đều tập trung ở gần cửa âm đạo.

Ở nữ giới khi đã đến tuổi mãn kinh mà chị em vẫn còn nhu cầu tình dục thì nên đến gặp thầy thuốc để được tư vấn. Ở độ tuổi này khi quan hệ nên thật nhẹ nhàng, dùng thêm chất bôi trơn để tránh sự cố.

Trường hợp sau khi ‘yêu’ bị chảy máu ồ ạt cần dừng ngay việc quan hệ và đi khám ngay. Các bác sĩ sẽ có những xử trí phù hợp tùy theo mức độ của tổn thương. Trường hợp cùng đồ rách ít có thể không cần can thiệp nhiều, tự lành được. Nhưng rách nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng chức năng sinh sản. Sự cố này còn để lại ảnh hưởng tâm lý lớn, không dám làm ‘chuyện ấy’.

