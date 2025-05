Ung thư dương vật, phải cắt bỏ 'của quý' vì chủ quan với vết sùi nhỏ

Lỡ cơ hội vàng

Cách đây hai năm, anh T. (45 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á do phát hiện một nốt sùi nhỏ ở vùng quy đầu. Qua thăm khám, các bác sĩ khoa Ngoại Tiết Niệu nghi ngờ là tổn thương ác tính và đã tư vấn sinh thiết để xác định bản chất sang thương. Tuy nhiên, anh T. đã từ chối mọi hình thức can thiệp vì lý do cá nhân.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ dương vật bị ung thư cho người bệnh

Sự trì hoãn đó đã khiến vết sùi tiếp tục tiến triển âm thầm. Sau hai năm, toàn bộ chiều dài dương vật bị chiếm bởi khối u loét lan rộng, gây sưng tấy, đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh lý và tâm lý người bệnh.

Khi quay lại bệnh viện, sang thương của anh T. đã lan tới vùng bìu. Kết quả sinh thiết khẳng định bệnh nhân mắc ung thư dương vật giai đoạn tiến triển.

Cắt bỏ để giữ lại sự sống

Trước tình trạng nghiêm trọng, ekip bác sĩ khoa Ngoại Tiết Niệu đã quyết định phẫu thuật cắt toàn bộ dương vật và một phần da bìu, đồng thời nạo hạch bẹn hai bên để xử lý triệt để khối u.

Theo ThS.BS Nguyễn Đoàn Ngọc Trấn – người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, ca mổ phải bóc tách sâu tới tầng sinh môn. May mắn, khối u chưa xâm lấn niệu đạo nên bác sĩ có thể đưa đoạn niệu đạo ra tầng sinh môn để bệnh nhân tiếp tục đi tiểu, dù phải chuyển sang tư thế ngồi vĩnh viễn.

Sau mổ bốn ngày, bệnh nhân hồi phục ổn định, vết mổ khô, không biến chứng. Hiện anh T. đang mang ống thông tiểu và sẽ được rút ống trong vài ngày tới nếu mọi chỉ số ổn định.

Trường hợp của anh T. là lời cảnh báo đau lòng về sự chủ quan trong theo dõi sức khỏe vùng kín. Theo các bác sĩ, ung thư dương vật thường khởi phát với triệu chứng rất nhẹ như sùi nhỏ, loét nhẹ hoặc rỉ dịch – dễ bị nhầm lẫn với viêm nhiễm thông thường. Tuy nhiên, nếu không được kiểm tra sớm, tế bào ung thư có thể xâm lấn nhanh, dẫn đến những can thiệp nặng nề như cắt cụt dương vật hoặc di căn, ảnh hưởng tính mạng.

Đặc biệt, những người có nguy cơ cao như nam giới bị hẹp bao quy đầu, nhiễm HPV, vệ sinh kém hoặc quan hệ tình dục không an toàn cần đặc biệt cảnh giác. Việc phát hiện sớm, sinh thiết và điều trị ngay từ đầu có thể giúp bảo tồn cơ quan sinh dục và nâng cao cơ hội sống.