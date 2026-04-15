Nuốt nhiệt kế từ năm 12 tuổi, đau bụng mới biết dị vật vẫn còn nguyên sau 20 năm

Bệnh nhân họ Vương, sống tại Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), đến khám tại Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Ôn Châu (cơ sở Long Cảng) trong tình trạng đau bụng. Kết quả chụp chiếu cho thấy có dị vật trong tá tràng, nghi là một chiếc nhiệt kế thủy ngân.

Các bác sĩ cho biết đầu nhiệt kế đang tì trực tiếp vào thành ruột, tiềm ẩn nguy cơ thủng ruột và xuất huyết nội nghiêm trọng.

Khai thác bệnh sử, anh Vương tiết lộ đã vô tình nuốt chiếc nhiệt kế từ năm 12 tuổi nhưng vì quá sợ hãi nên không dám nói với bố mẹ. Thời điểm đó, do không có triệu chứng bất thường, sự việc dần bị lãng quên.

Ca phẫu thuật lấy dị vật được thực hiện trong khoảng 20 phút. Theo các bác sĩ, đây là ca can thiệp phức tạp do vật thể nằm trong cơ thể suốt thời gian dài, lại ở gần ống mật, làm tăng nguy cơ tổn thương thành ruột.

Ảnh chụp X-quang (trên) cho thấy chiếc nhiệt kế mắc kẹt bên trong cơ thể anh Vương. Ảnh: Weibo

Chiếc nhiệt kế sau khi được lấy ra vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên các vạch đo nhiệt độ đã bị mờ.

Các chuyên gia từ trung tâm nội soi của bệnh viện khuyến cáo, khi nuốt phải dị vật, người bệnh cần ngừng ăn uống ngay, hạn chế nuốt và nói, đồng thời nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Theo số liệu từ Nhật báo Ôn Châu, mỗi năm Trung Quốc có hơn 1 triệu ca nhập viện do nuốt phải dị vật, trong đó trẻ em chiếm hơn 60%, người cao tuổi cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Những dị vật thường gặp gồm xương cá, xương gà, pin, nam châm và răng giả.

Năm ngoái, một người đàn ông được phẫu thuật lấy ra chiếc bàn chải đánh răng mắc kẹt trong ruột suốt 52 năm. Ảnh: Douyin

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, một người đàn ông 64 tuổi họ Dương ở tỉnh An Huy phát hiện bàn chải đánh răng mắc trong cơ thể suốt 52 năm. Ông từng nuốt phải từ năm 12 tuổi nhưng giấu gia đình vì sợ bị mắng, nhầm tưởng vật thể sẽ tự phân hủy theo thời gian.

Vụ việc của anh Vương khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc. Một người bình luận: “Anh ấy quá may mắn. Thật tốt vì chiếc nhiệt kế không bị vỡ và không rò rỉ thủy ngân".