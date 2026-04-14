TPHCM khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân tại 168 trạm y tế từ 17/4

15 triệu dân trên toàn thành phố sẽ được khám sức khỏe miễn phí

Tiếp nối đợt khám tầm soát hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (5/4), ngành y tế thành phố bước vào giai đoạn triển khai thứ hai với quy mô mở rộng, được tổ chức đồng loạt tại 168 trạm y tế phường, xã và đặc khu.

Ngày 14/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, từ ngày 17/4, TPHCM sẽ đồng loạt triển khai chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn. Chiến dịch sẽ có sự tham gia của lực lượng y tế đến từ 101 bệnh viện công lập và ngoài công lập, bao gồm 6 bệnh viện thuộc bộ, ngành; 69 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố và 26 bệnh viện tư nhân.

Đây là lần đầu tiên TP.HCM huy động đồng bộ hơn 100 bệnh viện cùng toàn bộ hệ thống y tế cơ sở để triển khai hoạt động khám sức khỏe, tầm soát bệnh trong cùng một thời điểm. Việc tổ chức được thiết kế theo hướng phân công chuyên môn rõ ràng, phát huy tối đa thế mạnh của từng tuyến, từng nhóm cơ sở y tế nhằm đảm bảo hiệu quả và độ bao phủ rộng nhất.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành sẽ đảm nhận vai trò tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt và bệnh nghề nghiệp. Các bệnh viện chuyên khoa của Thành phố triển khai tầm soát theo từng lĩnh vực chuyên sâu như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu, tâm thần.

Trong khi đó, hệ thống bệnh viện đa khoa và bệnh viện khu vực tập trung khám, phát hiện và quản lý các bệnh mạn tính không lây và các bệnh nội khoa phổ biến. Khối bệnh viện tư nhân cùng các trung tâm y tế khu vực cũng tham gia tích cực, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch lần này là hoạt động tầm soát ung thư cổ tử cung, được ưu tiên triển khai tại phường, xã, hướng đến nhóm phụ nữ lao động tự do và nữ công nhân tại các nhà máy. Lực lượng thực hiện là các bác sĩ chuyên ngành đến từ Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Bình Tân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương và Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên.

Việc tập trung vào nhóm đối tượng dễ bị bỏ sót trong chăm sóc sức khỏe sinh sản được đánh giá là bước đi thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện sớm ung thư.

Hoạt động thăm khám chuyên sâu sẽ được ưu tiên hơn cho nhóm người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính

Không dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ khám đa chuyên khoa ngay tại nơi cư trú, chiến dịch còn hướng trọng tâm đến các nhóm cần được quan tâm nhiều hơn như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người lao động tự do, người yếu thế và các nhóm nguy cơ cao. Qua đó, không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn mà còn góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh và quản lý sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

Song song với hoạt động chuyên môn, Sở Y tế TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình. Tất cả kết quả khám, tầm soát sẽ được cập nhật và liên thông vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân một cách bền vững, phục vụ công tác theo dõi và chăm sóc lâu dài.

Sau khi hoàn tất khám, các trạm y tế sẽ tiếp nhận kết quả, tiến hành phân loại và lập danh sách quản lý người dân theo từng nhóm nguy cơ. Đồng thời, hệ thống y tế cơ sở sẽ chủ động theo dõi, mời tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần thiết, bảo đảm nguyên tắc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và quản lý liên tục.