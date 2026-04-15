Vận động viên đổ gục, ngừng tim ngay trên đường chạy khi cách vạch đích 10m

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, một vận động viên tham gia giải chạy ngày 12/4 đã bất ngờ đổ gục, tím tái và ngừng tuần hoàn khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 10m. Nhờ được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi vận động gắng sức.

Các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngừng tim khi chơi thể thao không phải là tình huống hiếm gặp, đặc biệt trong bối cảnh phong trào chạy bộ phát triển mạnh nhưng nhiều người chưa được trang bị đầy đủ kiến thức an toàn.

Bác sĩ khuyến cáo, người tham gia chạy cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như chóng mặt, đau ngực, khó thở... Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần dừng vận động ngay và tìm kiếm hỗ trợ y tế.

Chạy bộ là hình thức rèn luyện sức khỏe hiệu quả, song các biến cố tim mạch cấp tính, đặc biệt là ngừng tim đột ngột, vẫn có thể xảy ra, kể cả ở người không có triệu chứng trước đó. Nguy cơ này gia tăng khi vận động quá sức, mất nước, thiếu ngủ hoặc tập luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai), người tham gia chạy cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như chóng mặt, đau ngực, khó thở, tim đập bất thường, mệt lả hoặc lú lẫn. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần dừng vận động ngay và tìm kiếm hỗ trợ y tế.

Trong trường hợp ngừng tim, cấp cứu ban đầu có ý nghĩa quyết định. Khi tim ngừng đập, não có thể bắt đầu tổn thương sau khoảng 4-6 phút nếu không được cung cấp máu. Vì vậy, hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Can thiệp kịp thời có thể cải thiện đáng kể cơ hội sống cho người bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, mùa hè là thời điểm nhiều hoạt động thể thao diễn ra cũng là giai đoạn nguy cơ cao. Người tham gia nên kiểm tra sức khỏe trước khi thi đấu, đặc biệt là người trên 35 tuổi hoặc có bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo ngủ đủ, không sử dụng chất kích thích, tập luyện phù hợp thể trạng, uống đủ nước và điều chỉnh cường độ khi thời tiết nắng nóng. Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể và không cố gắng vượt quá giới hạn an toàn.

Việc phổ cập kiến thức hồi sinh tim phổi trong cộng đồng cũng được đánh giá là yếu tố then chốt, góp phần nâng cao khả năng cứu sống người bệnh ngay tại hiện trường.