Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Chị Bùi Thị Hà Thu từng công tác tại Công an huyện Mai Sơn (nay là xã Mai Sơn). Cuối năm 2019, sau khi sinh con trai đầu lòng, chị được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Khi biết khối u đã di căn sang phổi, não và xương, chị vẫn kiên định bước vào quá trình điều trị tích cực, với mong muốn kéo dài sự sống để có thêm thời gian bên con.

Từ đó, chị bắt đầu hành trình điều trị đầy gian khổ: truyền hóa chất, xạ trị liên tục, nhập viện nhiều lần vì biến chứng. Có thời điểm, cơ thể gầy chỉ còn 38 kg, chị phải thở oxy thường xuyên, có khi gần như mất hết sức lực.

Chiều ngày 18/9, anh Đặng Trung Nghĩa (chồng của chị Hà Thu) đã đăng tải dòng trạng thái nghẹn ngào "Cảm ơn em vì đã đến, em đã làm rất tốt rồi. Tạm biệt". Dòng trạng thái cũng là lời tiễn đưa vợ anh sau chặng đường dài chị chống chọi với căn bệnh ung thư.

Bức ảnh thờ của chị Hà Thu được chụp từ năm ngoái.

Ngày 10/9, trên trang Facebook cá nhân, chị Bùi Thị Hà Thu đã đăng tải dòng trạng thái cuối cùng. Trong đó, chị cho biết vừa ra Hà Nội để tiếp tục truyền hóa chất, đồng thời bộc lộ nỗi buồn khi không thể có mặt trong ngày khai giảng của con trai.

"Em vào thăm mẹ cũng chẳng hỏi gì đến đồ chơi, mẹ thương em, mẹ nhớ em lắm. Mẹ hứa mua cho em mà chưa thực hiện, mẹ hư quá em nhỉ? Em đợi mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng để về sớm với em, mẹ yêu em nhất trên đời", chị viết gửi con đầy xúc động.

Ở phần cuối bài đăng, chị Thu cũng chia sẻ về tình trạng sức khỏe suy kiệt: "Chưa kịp ăn cơm đã lại lên cơn co giật, động kinh phải đi cấp cứu, đến hôm nay vẫn chưa ổn. Em ăn kém, ngủ kém, đau và mệt nhiều, cân nặng chỉ còn 38kg. Em yếu quá nên ít cầm điện thoại, không còn mấy sức để trả lời tin nhắn của mọi người, mong các bác thông cảm".

Ngày 9/8 vừa qua, chị Bùi Thị Hà Thu đã tổ chức sinh nhật lần thứ 33 trong sự yêu thương của gia đình và bạn bè. Trên Facebook, chị để lại đôi dòng như một sự linh cảm về sức khỏe của mình: "Dù hôm nay vẫn còn rất mệt nhưng em tranh thủ đăng vài dòng cảm ơn mọi người và những tấm ảnh kỷ niệm. Biết đâu năm sau không được đăng nữa thì sao, nên phải tranh thủ ngay mọi người nhỉ?".

Chị Thu đón sinh nhật ở tuổi 33 bên người thân.

Hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác

Gần 6 năm ròng, chị trải qua hàng chục đợt hóa trị, xạ trị cùng vô số lần nhập viện vì biến chứng. Có những giai đoạn, chị phải gắn bó thường trực với bình oxy, cơ thể suy kiệt, chỉ có thể nằm bất động trên giường bệnh.

Trong những ngày tháng ấy, Hà Thu vẫn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng nở nụ cười để trấn an bố mẹ và người thân: "Con không sao đâu, bố mẹ yên tâm nhé." Sau nụ cười ấy là biết bao cơn đau đớn mà chị âm thầm chịu đựng, không muốn để gia đình thêm nặng lòng.

Ý thức được bệnh tình không thể chữa khỏi, chị đã hai lần tự chuẩn bị ảnh thờ cho mình. Hà Thu chia sẻ, chị mong con trai sau này sẽ nhớ đến mẹ bằng hình ảnh "xinh đẹp, kiên cường", chứ không phải gương mặt tiều tụy, hốc hác bởi bệnh tật.

Quá trình chống chọi với căn bệnh, chị Thu luôn nở nụ cười đầy nghị lực sống.

Không chỉ chuẩn bị ảnh thờ, chị Hà Thu còn để lại cho con trai những lá thư tay đầy yêu thương. Trong đó, chị gửi gắm ước mong khi con trưởng thành sẽ luôn biết sống tử tế, trân trọng từng ngày và giữ lòng biết ơn với cuộc đời. Với chị, đó là cách một người mẹ trẻ tiếp tục trao đi tình yêu bất diệt, ngay cả khi không còn có thể ở bên con.

Hành trình của chị từng nhiều lần được báo chí phản ánh, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả cả nước. Người nữ chiến sĩ công an ấy không chỉ được nhớ tới bởi sự tận tụy với công việc, mà còn bởi bản lĩnh kiên cường trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Ở tuổi 33, hành trình đầy nghị lực của chị đã khép lại. Sự ra đi của chị để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi cho gia đình, bạn bè, đồng đội và những người từng dõi theo, đồng cảm và được truyền cảm hứng từ câu chuyện của chị.