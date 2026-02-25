Em bé đầu tiên ở Anh chào đời từ tử cung người đã khuất

Sky News ngày 24/2 đưa tin, bé Hugo chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,1 kg tại Bệnh viện Queen Charlotte's và Chelsea (London) hồi tháng 12 vừa qua. Đây là thành quả y học hiếm hoi khi châu Âu mới chỉ ghi nhận hai trường hợp tương tự. Trước đó, Anh từng công bố ca sinh từ tử cung người hiến còn sống vào năm ngoái.

Mẹ của bé, Grace Bell, một quản lý dự án công nghệ thông tin ngoài 30 tuổi, mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH). Tình trạng hiếm gặp này khiến cơ quan sinh sản không phát triển, tước đi khả năng làm mẹ tự nhiên của cô từ thời niên thiếu. Vợ chồng Bell từng định nhờ người mang thai hộ trước khi biết đến chương trình ghép tạng.

Vợ chồng Bell và con trai. Ảnh: Womb Transplant UK/PA Wire

Năm 2024, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật ghép tử cung kéo dài 7 giờ cho Bell. Sau vài tháng hồi phục, cô bắt đầu liệu trình thụ tinh trong ống nghiệm. Để giữ được thai nhi, người mẹ phải uống thuốc chống thải ghép liên tục. Các bác sĩ dự kiến sẽ cắt bỏ tử cung này sau khi gia đình sinh thêm bé thứ hai, giúp Bell ngừng phụ thuộc vào thuốc suốt đời.

Sản phụ mô tả sự ra đời của con trai là điều kỳ diệu chưa từng dám mơ tới. Trong khoảnh khắc vượt cạn, cô nắm chặt tay chồng, cố nhìn qua tấm màn y tế để đón con. Anh Steve Powell, cha đứa trẻ, chia sẻ cảm xúc vỡ òa, muốn khóc nhưng không thể khi chứng kiến "phép màu" sau hành trình dài đằng đẵng.

Grace Bell bế con trai Hugo Powell chào đời từ tử cung hiến tặng của người đã mất. Ảnh: Womb Transplant UK/PA Wire

Cặp đôi quyết định đặt tên đệm cho con là Richard để tri ân Giáo sư Richard Smith, người đứng đầu tổ chức từ thiện Womb Transplant UK và trực tiếp điều hành ca ghép. Vị giáo sư cho biết ông đã bật khóc vì xúc động khi bế bé Hugo và biết gia đình lấy tên mình đặt cho đứa trẻ.

Bên cạnh niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ là nghĩa cử cao đẹp từ phía người hiến tặng. Người phụ nữ quá cố không chỉ hiến tử cung mà còn trao tặng 5 tạng khác, cứu sống 4 bệnh nhân. Gia đình người hiến chia sẻ, dù đau đớn tột cùng trước sự mất mát, họ tìm thấy niềm an ủi khi con gái đã chọn kết thúc cuộc đời bằng sự cống hiến vĩ đại cho y học. Bell bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và khẳng định con trai cô sẽ lớn lên với câu chuyện về sự tử tế của người đã khuất.

Việc hiến tặng tử cung từ người đã mất phức tạp hơn so với các tạng thông thường. Dù người mất đã đăng ký hiến tạng (tim, gan, thận...), các bác sĩ vẫn bắt buộc phải xin ý kiến và nhận được sự đồng thuận riêng biệt từ gia đình mới được phép lấy tử cung. Trên thế giới hiện có khoảng 25 đến 30 em bé chào đời thành công nhờ phương pháp ghép tử cung từ người hiến tặng đã qua đời.

Khoảng khắc Hugo chào đời. Ảnh: Womb Transplant UK/PA