Một món ăn ở Đà Nẵng khiến Văn Toàn - bạn thân Hoà Minzy thích mê mệt

Không chỉ được biết đến với tốc độ và lối chơi xông xáo trên sân cỏ, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - bạn thân hơn 10 năm của ca sĩ Hoà Minzy, còn khiến người hâm mộ thích thú bởi những chia sẻ rất đời thường về ẩm thực. Trong đó, một đặc sản miền Trung đã nhiều lần được anh nhắc tới với sự yêu thích đặc biệt, mỗi khi có dịp đặt chân đến Đà Nẵng, đó chính là món "bánh tráng cuốn thịt heo chấm với mắm nêm".

Trên trang cá nhân, Văn Toàn không ít lần bày tỏ rằng bản thân rất thèm và nhớ món ăn này. Có thể thấy, từ sở thích ăn uống giản dị ấy, hình ảnh Văn Toàn ngoài sân cỏ hiện lên gần gũi, thân quen hơn trong mắt người hâm mộ.

Bánh tráng cuốn thịt heo là đặc sản nổi tiếng miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng - Quảng Nam, gồm thịt heo luộc/quay mềm béo, rau sống phong phú (diếp cá, húng quế, dưa leo), bún, bánh tráng dai mềm, cuốn lại và chấm cùng mắm nêm pha đặc biệt, tạo nên hương vị hài hòa, thanh mát và đậm đà. Món ăn này kết hợp tinh tế vị ngọt của thịt, thanh mát của rau, thơm béo của da heo và vị mặn-ngọt-chua-cay hấp dẫn của mắm nêm, là món ăn phổ biến và được yêu thích trên khắp Việt Nam.

Món ăn đơn giản này, bạn cũng có thể thực hiện được ngay tại nhà bởi những nguyên liệu vô cùng đơn giản. Đặc biệt vào dịp Tết, bạn hoàn toàn có thể biến tấu từ những nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh để có được một món ăn đổi vị, chống ngán, thú vị cho gia đình.

Cách làm thịt luộc cuốn bánh tráng chấm mắm nêm

Món thịt luộc cuốn bánh tráng chấm mắm nêm đầy đủ dưỡng chất.

Nguyên liệu:

- Thịt heo (ba rọi hoặc thịt đùi).

- Rau ăn kèm: xà lách, húng quế, rau thơm, tía tô, diếp cá, giá, dưa leo.

- Bánh tráng để cuốn.

- Bún tươi.

- Mắm nêm.

- Thơm (dứa).

- Sả, ớt, chanh, tỏi, đường.

Cách làm:

- Để thịt heo luộc ngon và không bị hôi thì bạn nên luộc 2 lần. Thịt heo sau khi mua về rửa sạch rồi trụng sơ qua nước sôi với một ít muối và rửa lại bằng nước lạnh để làm sạch thịt trước khi luộc chín.

- Tiếp tục cho vào nồi một lượng nước vừa đủ ngập mặt thịt, cho thêm một củ hành đập dập, 1 ít muối và nặn 1 ít nước cốt chanh hoặc giấm vào để luộc thịt cho trắng. Đun sôi, sau đó cho thịt vào luộc chín thì vớt thịt ra cho vào tô nước lạnh.

- Thịt heo sau khi để nguội bớt thì cắt mỏng vừa ăn, sau đó xếp lên dĩa.

- Rau nhặt lá bỏ phần cuống và lá già, rửa sạch với nước muối pha loãng, rồi vớt rau ra rổ và để ráo nước.

- Dưa leo rửa sạch, cắt dài hoặc cắt lát xéo.

- Bún trụng qua nước sôi.

- Công thức pha mắm nêm: tỏi, ớt, sả, thơm băm nhuyễn. Đặt chảo lên bếp, đun nóng ít dầu ăn rồi cho tỏi, ớt, sả, vào phi thơm vàng. Tiếp tục cho vào chảo 5 muỗng canh mắm nêm, thơm băm nhuyễn, 3 muỗng canh đường, khuấy đều và nấu khoảng 4-5 phút rồi tắt bếp. Mắm nêm trước khi ăn, bạn cho vào 1 muỗng canh nước cốt chanh, khuấy đều là được.

Tùy theo sở thích, bạn có thể cuộn to hay nhỏ thịt, các loại rau.

- Cuốn và thưởng thức thôi.