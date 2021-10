Những thực phẩm "rẻ bèo" mùa nào cũng có là "thần dược" chống ung thư cực tốt

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 12:01 PM (GMT+7)

Có rất nhiều thực phẩm giá rẻ, dễ kiếm không chỉ cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể mà còn chứa những hoạt chất chống lại tế bào ung thư rất hiệu quả.

Tỏi

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sở dĩ tỏi được xem là thực phẩm chống ung thư rất tốt. Thành phần trong tinh dầu tỏi giúp ngăn cản sự hình thành tế bào ung thư. Đồng thời có thể ức chế và làm giảm sự nhân lên của những tế bào ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người ăn ít nhất hai lần tỏi tươi mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi ít hơn 44%.

Khoai lang

Trong danh sách các loại thực phẩm chống ung thư thông dụng và rẻ tiền, khoai lang luôn được xếp đứng đầu. Nghiên cứu đã chỉ, khả năng chống ung thư của khoai lang chín lên tới 98%. Tỷ lệ chống ung thư khoai lang sống cũng đạt tới 94%.

Trong khoai lang chứa 1 thành phần đặc biệt tên là DHEA. Nó có khả năng phòng ngừa ung thư và chống lão hóa. Ngoài ra, chất beta carotene – chất tạo ra màu cam của khoai lang đã được nghiên cứu và chứng minh là có tác dụng thúc đẩy tế bào ung thư dạ dày tự chết nhanh hơn. Đồng thời làm giảm sự phát triển của ung thư vú.

Nấm hương

Các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu và cho thấy trong nấm hương có chứa phần lentinan và lentinula hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe của những bệnh nhân đang điều trị ung thư. Trong nấm hương cũng tìm thấy chất ribosome có khả năng ngăn ngừa ung thư tới 80-95%. Đặc biệt, chất letinan trong nấm hương sẽ kìm hãm sự nhân lên của các tế bào ung thư. Vì thế hỗ trợ điều trị bệnh sẽ cao hơn.

Ngoài ra, khi bị ung thư giai đoạn đầu, người bệnh nên thường xuyên ăn nấm. Nó có thể giúp ức chế sự phát triển và tiêu diệt của tế bào ung thư. Các bệnh nhân ung thư sau khi thực hiện phẫu thuật cũng nên thường xuyên dùng nấm hương. Chúng còn có thể ngăn chặn tế bào ung thư tái phát.

Nghệ

Nghệ là một loại củ rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Nghệ được dùng làm gia vị cho nhiều món ăn và dùng làm thuốc chữa nhiều bệnh thông dụng. Nghệ được các nhà khoa học đánh giá là một “thần dược” có thể giúp ngăn ngừa và chữa trị được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Bởi nghệ chứa thành phần chính là chất curcumin. Curcumin trong nghệ có khả năng phòng chống bệnh ung thư. Hỗ trợ điều trị một số bệnh như: bệnh Alzheimer, các bệnh tim mạch, tiểu đường, viêm khớp,…

Trà xanh

Trong trà xanh chứa nhiều chất có lợi như polyphenols và flavonoids là những chất chống oxy hóa rất tốt. Catechins trong trà xanh có khả năng phòng chống ung thư mạnh. Đồng thời làm chậm hoặc ngăn chặn tế bào ung thư phát triển ở đại tràng, gan, vú và tuyến tiền liệt, da, phổi, hệ tiêu hóa…

Đậu đen

Theo Medicalnewstoday, selen là một khoáng chất không có trong hầu hết các loại trái cây và rau quả nhưng lại có thể được tìm thấy trong đậu đen. Selen đóng một vai trò quan trọng trong chức năng của enzym gan và giúp giải độc một số hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, selen có thể ngăn ngừa viêm và giảm tỷ lệ phát triển của khối u. Saponin có trong đậu đen cũng góp phần ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên và lây lan khắp cơ thể.

Củ cải

Củ cải có tác dụng chống ung thư, long đờm, lợi tiểu. Hàm lượng vitamin C trong củ cải cao gấp 8 - 10 lần trong táo và lê. Củ cải có chứa nhiều loại enzym, có thể loại bỏ tác dụng gây ung thư của nitrosamine, nguyên tố cần thiết có thể kích thích khả năng miễn dịch của cơ thể, tăng hoạt động của đại thực bào, tăng cường khả năng nuốt và tiêu diệt tế bào ung thư. Vị cay của củ cải đến từ dầu mù tạt, có thể kích thích nhu động ruột và thúc đẩy quá trình loại bỏ chất gây ung thư.

Bưởi

Bưởi được được biết có khả năng chống lại bệnh tiểu đường và thúc đẩy giải độc trên cơ thể. Nó cũng là một trong những thực phẩm chiến đấu lại ung thư đại tràng. Flavonoid trong bưởi làm chậm quá trình sản xuất ra tế bào ung thư.

Mâm xôi, dâu tây

Quả mâm xôi và dâu tây có chứa chất chống oxy hóa có thể chống lại tế bào ung thư đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư ruột kết và ung thư vú. Acid ellagic có trách nhiệm để ngăn ngừa ung thư da, bàng quang, phổi và thực quản.

Đu đủ

Đu đủ có chứa các hợp chất beta carotene và lycopene rất hiệu quả trong cuộc chiến chống các gốc tự do. Isothiocyanates từ đu đủ cũng bảo vệ các tế bào di căn thành ung thư. Do đó điều này làm cho đủ đủ trở thành “superfood” chống lại ung thư.

Cà chua

Cà chua là một nguồn cung cấp vitamin A, C, và E và hợp chất chống ung thư là lycopene. Chất chống oxy hóa này giúp chống lại các gốc tự do và các tế bào ung thư. Vitamin C trong cà chua giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư. Cà chua là thực phẩm tuyệt vời để chống lại ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư miệng, ung thư tuyến tụy và ung thư ruột kết.

Hạt lanh

Hạt lanh có thể ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư. Hạt lanh giúp tránh được ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Bắp cải

Bắp cải là một loại rau làm cho bạn mạnh mẽ hơn và được xem là rau thuốc. Hợp chất Indole-3-carbinol có trong bắp cải ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư vú. Indole-3-carbinol chuyển đổi các ảnh hưởng có hại của estrogen thành một hợp chất hữu ích.

Súp lơ

Bên cạnh bắp cải, các loại rau họ cải khác là súp lơ là thực phẩm chiến đấu lại bệnh ung thư. Súp lơ có thể lại chống ung thư bàng quang, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư buồng trứng. Súp lơ giúp cơ thể giải độc, nó là một chất chống oxy hóa và nó có đặc tính kháng viêm.

Nấm

Nấm rất giàu vitamin B và sắt. Nó cũng được biết đến có khả năng chống lại bệnh tiểu đường, ngăn ngừa các khối u, chống oxy hóa, chống dị ứng, chiến đấu cholesterol và tăng khả năng miễn dịch.

Cà tím

Cà tím là loại rau quả rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin A, B1, B2, C và các protein. Trong thực tế, cà tím không chỉ giúp giảm cholesterol và hạ huyết áp mà còn chứa nhiều chất chống ung thư.

Khoa học hiện đại khám phá ra rằng, trong cà tím có “solanine” – chất có thể ngăn chặn việc phát triển của khối u trong hệ tiêu hóa.

Mướp đắng

Trong thành phần mướp đắng có một loại protein hoạt tính. Loại protein này có khả năng phòng ngừa ung thư rất hiệu quả. Loại protein này kích thích hệ miễn dịch, loại trừ độc tố trong cơ thể.

Ngoài ra, theo nghiên cứu chiết xuất từ mướp đắng có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú.

Bí ngô

Giống như những loại rau quả màu vàng như khoai lang, cà rốt, bí ngô giàu chất chống oxy hóa, beta-carotene, đóng một vai trò quan trọng trong phòng chống ung thư. Ngoài ra, chất sterol trong hạt bí ngô cũng đã được chứng minh có tác dụng chống lại một số bệnh ung thư.

Cám lúa mì

Theo nghiên cứu mới đây của Hội Sức Khỏe Mỹ thì cám lúa mì rất giàu chất xơ không hòa tan trong nước nên có khả năng giảm thiểu lượng estrogen trong máu. Vì thế, người ta cho rằng chất xơ này có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ.

Ngoài ra, cám lúa mì có tác dụng giúp cơ thể sử dụng năng lượng hữu hiệu từ thức ăn thông qua các chu trình sinh hóa, sự chuyển hóa acid béo và cholesterol do trong cám lúa mì có thành phần pantothennic acid, có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư.

Kiwi

Quả kiwi chứa rất nhiều vitamin A, C và E. Vitamin C là chất chống ô-xy hóa có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các phân tử gốc tự do, chống lại bệnh tim mạch, ung thư, và bệnh béo phì.

Trong kiwi chứa nhiều chất flavonoid và carotenoid. Đây là những hợp chất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các DNA không bị hủy hoại do quá trình oxy hóa, vì thế sự phát triển của bệnh ung thư sẽ bị ngăn chặn.

Táo

Trong quả táo có chứa rất nhiều hoạt chất lên men chống oxy hóa, ngăn chặn các tế bào ung thư vô cùng hiệu quả. Một nghiên cứu của Đức cho thấy các chất xơ tự nhiên trong táo lên men trong đại tràng, giúp chống lại sự hình thành các tế bào ung thư. Ngoài ra, táo có chứa procyanidin, chất chống oxy hóa tạo ra một loạt các tín hiệu làm chết các tế bào ung thư.

Nguồn: https://tienphong.vn/nhung-thuc-pham-re-beo-mua-nao-cung-co-la-than-duoc-chong-ung-thu-cuc-tot-post1382601.tpo