Những thói quen ăn sáng gây ảnh hưởng sức khỏe

Thứ Sáu, ngày 26/02/2021 01:00 AM (GMT+7)

Uống cà phê đen quá sớm, uống nhiều nước ép bưởi vào buổi sáng, bỏ ăn sáng,…là những thói quen có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bữa ăn sáng là bữa ăn rất quan trọng, chúng cung cấp năng lượng cho các hoạt động trong ngày. Tuy nhiên, nếu ăn sáng không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo Eatthis, một số thói quen ăn sáng đã được chứng minh là có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe:

Uống nước ép trái cây vào buổi sáng

Uống nhiều nước ép trái cây bữa sáng của bạn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu vào tháng 9-2019 được công bố trên tạp chí Diabetes Care cho thấy, việc tăng lượng nước ép trái cây sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu đề xuất, nên đổi nước ép trái cây bằng việc ăn trái cây vì chúng chứa nhiều chất xơ hơn.

Uống nhiều nước ép trái cây vào buổi sáng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Uống cà phê quá sớm

Uống cà phê quá sớm có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Một nghiên cứu vào tháng 10-2020 từ Đại học Bath (Anh) cho thấy uống cà phê đen đầu tiên vào buổi sáng có thể có tác động tiêu cực đến việc kiểm soát đường huyết, một yếu tố nguy cơ gây nên bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Uống nước ép bưởi buổi sáng

Với những người đang uống thuốc, nếu uống nước ép bưởi có thể gây tương tác với thuốc, có thể gây tác dụng phụ sau khi dùng thuốc. Nên tránh uống nước ép bưởi vào buổi sáng khi đang dùng thuốc điều trị cholesterol cao, huyết áp áp cao.

Bỏ bữa ăn sáng

Nếu bỏ bữa sáng, sức khỏe tim mạch của chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Một nghiên cứu vào tháng 4-2019 được công bố trên Tạp chí về tim mạch của Mỹ, Journal of the American College of Cardiology trên 6.550 người trưởng thành ở Mỹ cho thấy những người bỏ bữa sáng có nguy cơ tử vong liên quan đến tim mạch cao hơn 87% so với những người ăn sáng, vì nó có thể dẫn đến mức cholesterol cao và huyết áp cao.

Nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/dinh-duong/nhung-thoi-quen-an-sang-gay-anh-huong-suc-khoe-968578.htmlNguồn: https://plo.vn/suc-khoe/dinh-duong/nhung-thoi-quen-an-sang-gay-anh-huong-suc-khoe-968578.html