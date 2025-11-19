Những người tuyệt đối không được cạo gió, rất nguy hiểm

Cạo gió (đánh gió) là một hình thức tạo kích thích cơ học lên da (thường vùng lưng, cổ, vai gáy) bằng cách: Dùng đồng xu, muỗng, sừng trâu hoặc vật trơn chà xát theo chiều nhất định, kèm thoa dầu nóng tạo ra các vệt đỏ tím (tụ máu nhẹ dưới da).

1. Cạo gió là gì?

Trong Đông y, cạo gió giúp tán phong hàn, giải cảm, khai thông khí huyết.

Theo y học hiện đại, hành động này có thể kích thích tuần hoàn máu dưới da, tạo hiệu ứng giãn cơ nhẹ, giúp người mệt mỏi thấy dễ chịu hơn.

Không phải ai khi bệnh, đau nhức, mệt mỏi cũng có thể áp dụng phương pháp cạo gió. (Ảnh minh họa)

2. Khi nào cạo gió có thể có ích?

Cạo gió đôi khi có thể giúp giảm nhẹ triệu chứng trong một số trường hợp như: Nhiễm virus, đau nhức, mỏi người; đau mỏi cổ vai gáy, do lạnh hoặc ngồi sai tư thế; mệt mỏi, đau nhức nhẹ không do viêm nhiễm.

Bạn thấy dễ chịu hơn sau khi cạo gió là do cảm giác nóng – ma sát làm giãn mạch, tăng tuần hoàn cục bộ, tạo hiệu ứng giống như xoa bóp, giúp thư giãn hệ thần kinh nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, không phải ai và lúc nào cũng nên cạo gió. Cạo gió không có tác dụng khi:

- Sốt cao do nhiễm virus (sốt xuất huyết, cúm, tay chân miệng...).

- Viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm xoang,…các trường hợp có nhiễm khuẩn.

- Đau do bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ

Cạo gió có thể gây hại nếu:

- Cạo quá mạnh gây tụ máu lớn, trầy da, nhiễm trùng.

- Cạo Dùng vật cứng, sắc -> rách da, tổn thương mô.

- Cạo ở người già yếu, người có bệnh tim mạch, rối loạn đông máu.

- Cạo trẻ nhỏ hoặc dùng thay thế thuốc khi trẻ đang sốt, ho, viêm họng.

3. Lời khuyên của bác sĩ

Nếu bạn thấy cạo gió giúp mình dễ chịu, thư giãn, có thể áp dụng – nhưng với điều kiện là không có bệnh lý cấp tính nghiêm trọng. Tuyệt đối không dùng cạo gió thay cho điều trị y tế nếu đang sốt cao, đau dữ dội, hoặc có dấu hiệu viêm.

Nếu muốn cạo gió, bạn hãy: Dùng vật trơn, sạch; thoa dầu để tránh tổn thương da; không cạo quá 5–10 phút và không lặp lại mỗi ngày; tránh vùng da mỏng, có mạch máu lớn hoặc vết thương.

Tóm lại: Cạo gió có thể giúp giảm nhẹ cảm giác mệt, đau mỏi – nhưng không phải phương pháp điều trị bệnh lý nhiễm trùng, viêm hay sốt cao.

Hãy luôn nhớ: Dùng đúng – có thể đỡ. Dùng sai – có thể hại.

Hãy xem cạo gió như một cách hỗ trợ sức khỏe nhẹ nhàng, chứ không phải “bài thuốc thần kỳ” thay thế điều trị y khoa. Nếu mệt mỏi, sốt, đau mà cạo gió không giúp gì – đừng cố cạo tiếp, hãy đi khám.