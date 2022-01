Những lỗi cơ bản khiến chị em dù có nỗ lực giảm cân nhưng vẫn thất bại

Nhiều người không thừa nhận rằng, béo là do mắc phải những sai lầm từ chế độ ăn, do bạn nạp năng lượng nhiều hơn so với nhu cầu cơ thể.

Nhiều người nghĩ rằng mình đã ăn ít đi và luyện nỗ lực giảm cân hàng ngày nhưng mọi nỗ lực giảm cân của mình đều thất bại. Họ tìm cho mình lý do rằng: Béo là do di truyền; do sự trao đổi chất của cơ thể có vấn đề hoặc thậm chí cho rằng mình quá già để giảm cân...

Giảm cân hay nói chính xác hơn là giảm mỡ sẽ luôn thuân theo 1 nguyên tắc đó là thâm hụt calo. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, dù bạn làm cách nào đi chăng nữa, nếu calo nạp vào luôn ở mức cao hơn cơ thể cần thì bạn sẽ luôn bị thừa cân.

Những lỗi cơ bản sau đây là nguyên nhân khiến bạn muốn giảm cân nhưng thất bại:

Ăn nhiều hơn tập

Tập thể dục là điều cần thiết cho bất kỳ quá trình giảm cân vì đốt cháy calo thừa trong cơ thể. Vậy tại sao giảm cân không thành công dù đã chăm chỉ luyện tập? Có phải vì cho rằng mình đã tập luyện vất vả nên cho phép bản thân ăn uống thoải mái?

Thực tế, đây là lý do chính để nhiều người tập luyện mãi mà vẫn không giảm cân được. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta thường đề cao lượng calo thực sự bị đốt cháy và đánh giá thấp lượng calo chúng ta thực sự ăn. Chúng ta chỉ đi bộ 5 km (đốt cháy 240 calo) mà đã vội ních một bụng căng cứng đồ ăn, với hàm lượng calo gấp chục lần. Vậy nên, hãy luôn luôn ghi nhớ rằng, tập thể dục giúp bạn đốt calo thừa, chứ không phải là một lý do để ăn nhiều hơn.

Ăn không đủ trước khi tập

Nếu nghĩ rằng bằng cách tập thể dục khi bụng đói, bạn sẽ có thể đốt cháy nhiều calo thì đây là một sai lầm. Nếu bạn nạp đầy đủ năng lượng cho bản thân trước khi tập thể dục sẽ cung cấp năng lượng để thực hiện các hoạt động tốt hơn và đẩy nhanh quá trình giảm cân.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, dùng một bữa ăn giàu carbohydrate trong vòng 60 phút trước khi tập thể dục sẽ có lợi cho hiệu suất tập luyện và làm tăng quá trình đốt cháy chất béo.

Thiếu kiên nhẫn

Nên nhớ, giảm cân là một quá trình. Vì vậy, đừng quá nóng vội và ép cân nhanh chóng khiến cơ thể bị suy nhược và rối loạn các chức năng.

Hãy theo dõi và đặt mốc cố gắng dài hơn như 6 tháng hoặc 1 năm để bản thân có thời gian thích nghi với chế độ tập luyện hoặc ăn uống, và cũng để bạn có thể nhìn nhận được kết quả một cách rõ ràng.

Giờ giấc sinh hoạt thất thường

Cơ thể của bạn sẽ rơi vào tình suy nhược nếu bạn cứ liên tục sinh hoạt thất thường. Bạn hãy lập ra một thời gian biểu và cố gắng tuân thủ theo một cách khoa học: ví dụ như luôn ăn đủ ba bữa cho một ngày vào những thời gian cố định.

Bên cạnh đó, giấc ngủ đúng giờ cũng sẽ giúp tăng cường quá trình thải độc hoặc trao đổi chất trong cơ thể và mang đến cho bạn một làn da đẹp.

