Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?

Võ Hạ Trâm là ca sĩ có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau và thời gian qua cô đã gây sốt mạng xã hội khi thể hiện nhiều ca khúc cách mạng. Trong đời thực, nữ ca sĩ không chỉ có giọng hát mà còn sở hữu vóc dáng lẫn làn da khỏe khoắn.

Để có được sắc vóc lẫn làn da đẹp, Võ Hạ Trâm đã phải tập luyện rất nghiêm túc sau khi sinh 2 con. Nữ ca sĩ chọn gym để siết cân và đào thải các độc tố ra ngoài để giữ làn vóc dáng lẫn làn da.

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm tự tin khoe mặt mộc với làn da khỏe khoắn, căng tràn sức sống.

Ngoài tập gym, Võ Hạ Trâm chọn thêm cả yoga để tập luyện.

Đây là phương pháp luyện tập tăng sức bền về sức khỏe lẫn vẻ ngoài cho nữ ca sĩ 8X.

Nữ ca sĩ chọn tập yoga để cơ thể dần thích nghi với việc tập luyện, cải thiện độ dẻo dai, linh hoạt. Dần dần, nữ ca sĩ tăng cường độ tập luyện để đốt mỡ, tăng cơ.

Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm còn có bí quyết riêng, đó là chế độ ăn uống: "Điều mình thấy quan trọng nhất là kiểm soát chế độ ăn, 1 chế độ cân bằng dinh dưỡng, ít gia vị và uống nước", nữ ca sĩ này chia sẻ.

Võ Hạ Trâm cũng chia sẻ sai lầm của nhiều người trong việc giảm cân, đó là: "Ngoài ra các loại thuốc giảm cân, trà giảm cân, chỉ làm mất nước và hư gan thận thôi ạ. Nên hãy giảm cân an toàn, khoa học. Hãy siêng năng lên chị em ơi, rồi ai cũng sẽ khỏe và đẹp thôi nè".

Nhờ chăm sóc cơ thể bằng cả tập luyện lẫn ăn uống nên Võ Hạ Trâm giữ được sức khỏe tốt cùng làn da và vóc dáng đẹp.

Ảnh: FBNV