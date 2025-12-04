Những hiểu lầm tai hại về nguyên nhân gây ung thư

Theo một nghiên cứu tại Anh, nhiều nỗi lo ngại phổ biến về các tác nhân gây ung thư là không có cơ sở. Hút thuốc lá và thừa cân là những nguy cơ đã được chứng minh, nhưng những quan niệm sai lầm như sử dụng điện thoại di động và thuốc nhuộm tóc gây ung thư vẫn tồn tại. Cần có nhận thức rõ về các nguyên nhân thực sự gây ung thư, tránh những lo lắng không cần thiết.

Ung thư luôn là một trong những căn bệnh phổ biến và đáng sợ nhất trên toàn cầu. Các cảnh báo và lời khuyên về nguyên nhân gây ung thư liên tục được chia sẻ trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội và truyền miệng khiến việc phân biệt đâu là sự thật và lời đồn đại không có cơ sở rất khó phân biệt. Việc hiểu sai những có thể dẫn đến lo lắng không cần thiết hoặc các biện pháp phòng ngừa không hiệu quả.

Cần tìm hiểu từ những nguồn thông tin đáng tin cậy sẽ giúp mọi người đưa ra lựa chọn sáng suốt về lối sống, sàng lọc và biện pháp chăm sóc sức khỏe.

Những hiểu lầm phổ biến về các yếu tố nguy cơ ung thư

Không có bằng chứng nào cho thấy những yếu tố nguy cơ dưới đây gây ung thư dù chúng thường bị gắn mác là độc hại:

1. Nhựa trong lò vi sóng

Nhiều người lo ngại rằng, việc hâm nóng thực phẩm trong hộp nhựa sẽ giải phóng các hóa chất gây ung thư. Các loại nhựa không chứa các chất độc hại như DEHA và dioxin sẽ được được dán mác đảm bảo an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng. Vì vậy, thay vì lo sợ, hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng và hiểu rõ các thông số của nhà sản xuất in trên bao bì.

2. Chất tạo ngọt nhân tạo

Chất tạo ngọt nhân tạo từng bị cáo buộc là nguyên nhân gây ung thư bàng quang và các vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, nghiên cứu do Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) thực hiện không cho thấy bằng chứng nào chứng minh mối liên hệ giữa chất tạo ngọt nhân tạo và ung thư. Mặc dù tiêu thụ quá nhiều chất tạo ngọt nhân tạo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng trao đổi chất, nhưng những hợp chất này không làm tăng nguy cơ ung thư.

3. Điện thoại di động

Mặc dù có những lo ngại về bức xạ, điện thoại di động không liên quan đến việc tăng nguy cơ u não ác tính như nhiều lời đồn đoán. Số lượng các trường hợp u não vẫn ổn định kể từ khi điện thoại di động trở nên phổ biến, củng cố kết luận rằng chúng an toàn trong bối cảnh này.

4. Chụp X-quang và chụp nhũ ảnh

Chụp X-quang có sử dụng bức xạ, nhưng liều lượng bức xạ trong chụp X-quang hoặc chụp nhũ ảnh thấp hơn nhiều so với mức có thể gây ung thư. Chụp nhũ ảnh thường xuyên cũng được coi là an toàn và rất quan trọng để phát hiện sớm ung thư vú.

5. Sản phẩm chăm sóc tóc

Thuốc nhuộm tóc và dầu gội chứa chất tạo bọt như natri laureth sulfate đã được nghiên cứu về mối liên hệ với ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy nguy cơ ung thư vú tiềm ẩn ở một số nhóm dân số nhất định, nhưng nhìn chung, không có bằng chứng nhất quán nào cho thấy các sản phẩm chăm sóc tóc gây ung thư. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ xác nhận không có mối liên hệ rõ ràng nào.

6. Các sản phẩm chống mồ hôi và chất khử mùi

Các hóa chất có trong các sản phẩm chống mồ hôi và chất khử mùi thông thường đã được kiểm tra về khả năng gây ung thư. Nghiên cứu cho thấy những sản phẩm này không làm tăng nguy cơ ung thư.

7. Áo ngực có gọng

Mối lo ngại về áo ngực có gọng và ung thư vú đã được nghiên cứu. Các nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt về tỷ lệ mắc ung thư vú giữa những phụ nữ mặc áo ngực có gọng và những người không mặc.

8. Kẹo và màu thực phẩm

Các chất phụ gia thực phẩm đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) quản lý chặt chẽ và chứng minh không có khả năng gây ung thư khi sử dụng liều lượng thông thường.