Những dấu hiệu ung thư dễ bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường nhất, cần biết để phòng tránh

Thứ Ba, ngày 07/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Ở giai đoạn đầu, dấu hiệu nhiều bệnh ung thư phần lớn không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác. Đến khi bệnh nặng hơn mới phát hiện thì đã chậm, điều trị khó khăn.

Căn bệnh ung thư ảnh hưởng tới hạnh phúc của hàng ngàn hàng vạn gia đình, nó là gánh nặng cả về tâm lý và tài chính. Nếu được chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời, bệnh nhân ung thư sẽ có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Nhưng phần lớn các căn bệnh ung thư giai đoạn đầu đều không có triệu chứng rõ ràng, rất dễ nhầm lẫn nếu chỉ thông qua chẩn đoán lâm sàng.

Dưới đây là những căn bệnh ung thư có dấu hiệu bạn đầu dễ gây nhầm lẫn nhất:

Ung thư vòm họng và viêm họng

Ung thư vòm họng giai đoạn đầu dễ bị nhầm lẫn với viêm họng. Ảnh minh họa

Ung thư vòm họng là một trong những loại ung thư phổ biến xảy ra ở người trưởng thành. Dấu hiệu đầu tiên của ung thư vòm họng bao gồm đau họng dài ngày, xuất hiện khối u ở cổ họng hoặc cổ và đau tai, khiến chúng ta dễ nhầm lẫn với các triệu chứng viêm họng thông thường.

Đau họng và thay đổi giọng nói (giọng khàn đi hoặc nói không rõ ràng) là dấu hiệu ung thư vòm họng dễ nhận biết nhất. Trong giai đoạn đầu phát bệnh, dấu hiệu ung thư vòm họng khiến bạn khó nuốt, đau tai, giảm cân nhanh hoặc xuất hiện khối u hay vết loét khó lành trên cơ thể.

Trong khi viêm họng thường có triệu chứng dễ gặp nhất là đau họng. Những biểu hiện đi kèm với đau họng như sốt, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban da hoặc sưng hạch bạch huyết ở cổ… thường tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân khác nhau. Phần lớn những nguyên nhân đó thường là do cúm, do sốt hoặc do bệnh mononucleosis.

Bệnh thường xảy ra phổ biến vào mùa mưa lạnh và đa số trường hợp sẽ tự hết sau 5-7 ngày.

Điều khác biệt lớn nhất giữa dấu hiệu ung thư vòm họng và triệu chứng viêm họng là thời gian diễn ra những biểu hiện bất thường trên cơ thể. Nếu các triệu chứng kéo dài từ 10-14 ngày mà không có dấu hiệu thuyên giảm thì tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ.

Ung thư dạ dày và loét dạ dày

Ung thư dạ dày là tình trạng các tế bào trong dạ dày phát triển bất thường, mất kiểm soát dẫn đến hình thành các khối u. Khi bệnh tiến triển nặng, khối u ác tính có thể lan rộng ra xung quanh và di căn đến nhiều cơ quan khác, gây nhiều tác động xấu đến sức khỏe, thậm chí là tử vong.

Loét dạ dày là vết loét gây tổn thương xuất hiện ở niêm mạc dạ dày xảy ra khi lớp chất nhầy bảo vệ dạ dày khỏi dịch axit tiêu hóa bị giảm. Điều này khiến các axit tiêu hóa ăn mòn các mô lót dạ dày, gây loét.

Giai đoạn đầu của bệnh ung thư dạ dày có thể không xuất hiện triệu chứng hoặc có một số biểu hiện nhưng thường không rõ ràng, các triệu chứng chớm phát của ung thư dạ dày gần như giống hệt so với loét dạ dày. Triệu chứng thường gặp gồm có:

1. Cơn đau bụng xuất hiện từng đợt, ngày càng trầm trọng và không thuyên giảm dù đã dùng thuốc.

2. Chán ăn, khó nuốt, ợ nóng, buồn nôn.

3. Đại tiện phân đen hoặc phân lẫn máu.

4. Sút cân nhanh chóng.

Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rõ rằng:

- Loét dạ dày thường xảy ra ở những người trẻ tuổi và nguyên nhân chủ yếu có liên quan mật thiết đến việc ăn uống hằng ngày. Thông thường tình trạng sẽ tái phát một cách thường xuyên và có thể kéo dài vài năm nhưng có thể chữa khỏi hoàn toàn.

- Còn ung thư dạ dày chủ yếu xảy ra ở độ tuổi trung niên và người già, đau bụng trên chỉ là một trong những dấu hiệu sớm nhất của căn bệnh này. Sau đó tình trạng đau bụng này sẽ ngày một nặng hơn, bệnh phát triển nhanh và quá trình bệnh diễn ra trong một thời gian ngắn.

Nếu bạn từng bị loét dạ dày và phát hiện khoảng thời gian gần đây tình trạng đau bụng thường xuyên xuất hiện với mức độ nghiêm trọng hơn thì cần cảnh giác với những biến đổi ác tính trong căn bệnh loét dạ dày. Khi đó bạn nên đến bệnh viện làm các xét nghiệm sinh thiết và nội soi dạ dày để được chẩn đoán kịp thời.

Ung thư da và mụn, nốt ruồi

Hai loại ung thư da phổ biến nhất ở nước ta là ung thư tế bào đáy và tế bào vẩy. Cả hai loại này đều ở bề mặt, tốc độ phát triển chậm và khả năng chữa khỏi cao, nhất là khi được phát hiện sớm. Còn ung thư tế bào hắc tố khá nguy hiểm, dễ gây tử vong nhưng hiếm gặp hơn. Điều đáng lo ngại ung thư da rất dễ nhầm lẫn với các loại bệnh lý da khác, vì vậy, việc phát hiện sớm để được điều trị đúng là vô cùng quan trọng.

Về nguyên nhân gây ung thư da thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến, trong đó thường gặp hơn là do tiếp xúc với tia cực tím trong ánh nắng mặt trời. Tia cực tím xuyên qua da làm tổn thương các tế bào sống, làm rối loạn di truyền trong tế bào da.

Các nguyên nhân khác có thể tiếp xúc với hóa chất các loại hóa chất như: than, nhựa đường, khói muội, dầu hỏa, dẫn suất xăng dầu, thuốc nhuộm tóc, lọc dầu và thạch tín...

Nếu được chữa trị ngay từ giai đoạn ban đầu thì khả năng chữa khỏi ung thư da rất cao. Dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư da là một chỗ biến đổi bất thường của da, ví dụ như một vết loét đau, chảy máu, đóng vảy rồi lành, sau đó lại loét trở lại ngay vị trí này. Dấu hiệu này có thể xuất hiện từ từ, phát triển chậm nhưng cũng có thể xuất hiện đột ngột.

Ngoài ra, những dấu hiệu đột nhiên gia tăng số lượng và kích thước, đổi màu nốt ruồi, tàn nhang, vết sần trong thời gian ngắn, chảy máu hoặc có cảm giác đau rát ở nốt ruồi, tàn nhang, vết sần. Khi thấy xuất hiện những triệu chứng bất thường trên da cần đến các bệnh viện chuyên khoa để có thể phát hiện sớm bệnh.

Ung thư trực tràng và trĩ

Bệnh trĩ là căn bệnh gây ra bởi sự giãn nở quá mức bởi các đám rối tĩnh mạch trĩ. Sự giãn nở này làm hình thành các búi trĩ, theo thời gian, các búi trĩ phát triển với kích thước lớn dần và lòi ra bên ngoài hậu môn hình thành nên bệnh trĩ.

Ung thư trực tràng là bệnh ung thư bắt đầu từ phần ruột già gây nên bởi sự phát triển bất thường của các tế bào có khả năng xâm lấn hoặc lan rộng ra các tế bào khỏe mạnh khác trong bộ phận của cơ thể. Bệnh cũng có thể là kết quả biến chứng của nhiều loại bệnh khác khi không được điều trị triệt để.

Bệnh ung thư trực tràng và trĩ đều bắt đầu hình thành ở khu vực trực tràng và làm ảnh hưởng đến vùng hậu môn và thường có cùng triệu chứng đó là đi ngoài ra máu, có rất nhiều bệnh nhân khi xuất hiện tình trạng đi ngoài ra máu sẽ cho rằng mình bị trĩ và không mấy chú ý đến nó.

Tuy nhiên, người bệnh cần phân biệt rõ máu xuất hiện trong phân của người bị bệnh trĩ là máu bám trên bề mặt phân và không hòa trộn chung với phân, chủ yếu có màu đỏ tươi, không có chất nhầy. Còn máu của bệnh nhân ung thư trực tràng được trộn lẫn với phân, có màu đỏ sẫm hoặc màu đen, phân có mủ và chất nhầy.

Người bị ung thư trực tràng thường xảy ra sự thay đổi về thói quen đại tiện, có thể đi đại tiện ra phân thay đổi hình dạng hoặc không có hình dạng.

Ung thư vú và u xơ tuyến vú

Một triệu chứng phổ biến của cả hai căn bệnh ung thư vú và u xơ tuyến vú đó chính là sự xuất hiện của một khối u không đau tại vú. Bệnh u xơ tuyến vú thường xảy ra ở các phụ nữ trẻ, khối u có dạng hình bầu dục hoặc hình tròn rắn nằm ở một hay nhiều vị trí trong tuyến vú, có viền rõ ràng và không có độ bám dính, nhiều bệnh nhân thường có cảm giác đau tức hoặc tự sờ thấy u. Khối u này thường có tính hoạt động tốt và có tốc độ phát triển chậm.

Bệnh ung thư vú thường xảy ra ở phụ nữ tuổi trung niên, khối u thường cứng và có viền không rõ ràng, có tính hoạt động kém, tốc độ phát triển nhanh. Đa số các trường hợp ung thư vú bắt đầu từ các ống dẫn sữa, một phần nhỏ phát triển ở túi sữa hoặc các tiểu thùy. Ung thư vú nếu phát hiện và điều trị muộn có thể đã di căn vào xương và các bộ phận khác, đau đớn sẽ càng nhân lên.

Để đảm bảo sức khoẻ, chị em phụ nữ nên đi khám định kỳ vú hàng năm để sớm phát hiện các khối u, khối xơ ở vú.

U não và bệnh mạch máu não

Hầu hết những người cao tuổi đều bị mắc các bệnh về mạch máu não như xuất huyết não hoặc nhồi máu não, triệu chứng của những căn bệnh này khá giống với bệnh u não. Người bệnh thường xuất hiện nhiều thay đổi về tính cách, hành vi, cảm giác toàn thân không có sức lực, đau đầu, chức năng nuốt gặp trở ngại, thường xuyên nôn mửa…

Các triệu chứng này sẽ dần trở nên nghiêm trọng hơn. Bệnh u não và mạch máu não có thể được xác định và phân biệt nhờ phương pháp chụp cộng hưởng từ (chụp MRI).

4 loại ung thư phía trên thường rất dễ bị nhầm lẫn, nếu bạn không thể tự mình phân biệt, cách tốt nhất là đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác nhất. Chúng ta nên thường xuyên chú ý đến những thay đổi bất thường trên cơ thể chẳng hạn như những khối u không rõ nguyên nhân, những vết bầm tím không rõ lý do hoặc các biểu hiện suy nhược cơ thể, sút cân đột ngột, sốt…cần tới bệnh viện khám để loại trừ khả năng gây ung thư nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, bạn cũng nên khắc phục những thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tập thể dục nhiều hơn để cải thiện sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và cũng nên thường xuyên thực hiện các xét nghiệm sàng lọc những căn bệnh ung thư có nguy cơ cao.

Ung thư bàng quang và nhiễm trùng đường tiểu

Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư bàng quang đang gia tăng trong những năm gần đây. Điều đáng chú ý là cả nam giới, nữ giới, người trẻ tuổi hay cao tuổi đều có thể mắc bệnh này.

Triệu chứng ban đầu của bệnh này rất không rõ và dễ gây nhầm lẫn nên khi phát hiện ra, người bệnh đều đã ở giai đoạn nặng, rất khó điều trị

Dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư bàng quang là xuất hiện máu trong nước tiểu. Nếu xảy ra ở phụ nữ thì dễ nhầm lần là kinh nguyệt, còn đàn ông thì sẽ cho bị nhiễm trùng đường tiểu.

"Đôi khi, máu trong nước tiểu không có nghĩa là bạn bị ung thư bàng quang. Nhưng nếu nó xảy ra, hãy đi khám bác sĩ để hiểu rõ nguyên nhân gây ra triệu chứng", bác sĩ Arjun Balar, thuộc Trung tâm Y tế Langone, thuộc trường đại học New York, khuyến cáo.

Nếu bạn có những triệu chứng như tiểu đau, tiểu buốt, tiểu ra máu của bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu nhưng kéo dài không rõ nguyên nhân thì hãy nghĩ ngay đến nguy cơ bị ung thư bàng quang.

Thực tế, ung thư nếu ở giai đoạn sớm có thể điều trị khỏi đến 90%, do vậy bạn cần hết sức cẩn trọng với từng thay đổi nhỏ trên cơ thể của mình.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/nhung-dau-hieu-ung-thu-de-bi-nham-lan-...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/nhung-dau-hieu-ung-thu-de-bi-nham-lan-voi-cac-benh-thong-thuong-nhat-can-biet-de-phong-tranh-a329897.html