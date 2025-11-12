Làm thế nào để lá gan quý hơn vàng tránh xa ung thư?

Gan là cỗ máy thầm lặng của cơ thể, giải độc mọi thứ bạn ăn và uống, đồng thời duy trì năng lượng, hormone và quá trình trao đổi chất.

Nhưng khi nói đến sức khỏe, nó cũng là một trong những cơ quan dễ bị lãng quên nhất. Ung thư gan đang gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu duy trì lối sống lành mạnh và nhất quán.

1. Vận động nhiều hơn, ngồi ít hơn

Một trong những cách hiệu quả và tự nhiên nhất để bảo vệ gan là vận động thể chất thường xuyên. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đi bộ nhanh - dù chỉ 1 giờ mỗi tuần - cũng có thể giảm gần 50% nguy cơ ung thư gan.

Đối với những người làm việc văn phòng hoặc phải ngồi trong thời gian dài, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong lối sống cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Vì vậy, thay vì ngồi cả ngày, hãy vận động bất cứ khi nào có thể. Đi bộ xung quanh khi đang nghe điện thoại, dành thời gian giữa các cuộc họp để duỗi chân hoặc sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy. Những vận động nhỏ như vậy không chỉ cải thiện sức khỏe gan mà còn giúp máu lưu thông, giảm mệt mỏi và duy trì quá trình trao đổi chất trong suốt cả ngày.

2. Ăn uống khoa học, chú ý cân nặng

Thừa cân không chỉ là vấn đề về ngoại hình, nó còn đe dọa sức khỏe gan. Sự tích tụ mỡ trong gan có thể dẫn đến viêm, sẹo và cuối cùng là ung thư. Cứ mỗi 5kg/m² BMI tăng lên, nguy cơ mắc bệnh có thể tăng 39%, trong khi chỉ cần giảm 10% trọng lượng cơ thể cũng có thể đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ và ngăn ngừa tiến triển thành xơ gan. Chế độ ăn uống đầy đủ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ và các loại đậu hỗ trợ phục hồi và tăng cường sức đề kháng cho gan.

3. Tránh rượu bia và thuốc lá

Không có nồng độ cồn nào thực sự an toàn cho việc phòng ngừa ung thư. Uống hơn 1 ly mỗi ngày (đối với phụ nữ) hoặc 2 ly (đối với nam giới) sẽ làm tăng nguy cơ ung thư gan khoảng 40%. Giảm lượng tiêu thụ hoặc bỏ rượu sẽ cho phép gan tự phục hồi. Hút thuốc cũng gây hại cho tế bào gan. Nhưng tin tốt là việc bỏ rượu và thuốc lá có thể giúp nguy cơ trở lại gần mức bình thường theo thời gian.

Cách phòng tránh ung thư gan

- Viêm gan B và C mãn tính là nguyên nhân chính gây ung thư gan, nhưng tiêm vắc-xin viêm gan B có thể bảo vệ hơn 70%. Quan hệ tình dục an toàn, kim tiêm vô trùng và điều trị kháng vi-rút kịp thời sẽ giúp giảm nguy cơ hơn nữa.

- Cố gắng tránh aflatoxin, độc tố từ ngũ cốc và các loại hạt bị mốc hỏng.

- Ngủ đủ giấc khoảng 7-8 tiếng mỗi ngày sẽ giúp tái tạo gan.

- Duy trì chế độ ăn uống hợp lý và vận động thường xuyên để kiểm soát lượng đường và cholesterol trong máu. Kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể giúp tránh bệnh gan nhiễm mỡ.