Nhiều bệnh nhân mắc cúm B phải thở máy

Điểm chung của nhiều bệnh nhân là tuổi cao hoặc đang mang bệnh mạn tính, trong khi triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt nên dễ bị bỏ qua. Theo các bác sĩ, không ít người nhập viện chỉ sau vài ngày xuất hiện những biểu hiện tưởng như cảm cúm thông thường như mệt mỏi, đau đầu, sốt nhẹ hoặc ho. Tuy nhiên, bệnh nhanh chóng tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí phải hỗ trợ thở máy.

Một trong những bệnh nhân đang điều trị là bà T.T.N. (77 tuổi). Trước khi nhập viện 4 ngày, bà chỉ thấy mệt, đau đầu và buồn nôn nên gia đình nghĩ là cảm thông thường. Khi đến viện, bệnh nhân đã suy hô hấp, phải thở ôxy, xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm B. Bệnh nhân đồng thời có tiền sử tăng huyết áp và đã xuất hiện tổn thương phổi.

Bệnh nhân mắc cúm B phải thở máy tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Một trường hợp khác là ông N.H.H. (60 tuổi, Hải Dương), có tiền sử đái tháo đường và viêm gan B. Sau một tuần điều trị tại cơ sở tư nhân, bệnh nhân tưởng đã ổn định nhưng sau đó lại sốt trở lại, khó thở tăng dần. Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm phổi tiến triển trên nền nhiễm cúm B.

Nặng hơn là bệnh nhân H.N.T. (65 tuổi, Hà Nội), mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm. Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng, phải thở ôxy lưu lượng cao rồi chuyển sang thở máy. Bác sĩ nhận định cúm B trên nền bệnh phổi mạn có thể kéo theo bội nhiễm nấm xâm lấn - biến chứng nguy hiểm ở những người sức đề kháng suy giảm.

ThS. bác sĩ nội trú Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu, cho biết cúm B là bệnh nhiễm virus đường hô hấp với các triệu chứng thường gặp như sốt, đau nhức, ho, chảy mũi. Phần lớn người khỏe mạnh có thể tự hồi phục, nhưng ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền, virus có thể kích hoạt hàng loạt biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp, bội nhiễm vi khuẩn hoặc nấm.

Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn xem cúm B là bệnh nhẹ nên chủ quan điều trị tại nhà. Khi xuất hiện khó thở hoặc toàn trạng xấu đi mới đến viện thì bệnh thường đã nặng, khiến quá trình điều trị khó khăn hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, người cao tuổi và người mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, COPD, bệnh gan, suy thận... nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau mỏi người hoặc khó thở kéo dài trên 1-2 ngày cần đi khám sớm. Việc tự dùng thuốc kéo dài tại nhà, kể cả thuốc kháng virus, có thể khiến bệnh diễn biến âm thầm và trở nên nguy hiểm. Khi trong gia đình có người có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi, cần chủ động xét nghiệm, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm.

Bên cạnh đó, tiêm vắc xin cúm định kì vẫn là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng. Từ những ca bệnh thực tế, bác sĩ nhấn mạnh cúm B không đơn thuần là một bệnh cảm cúm thông thường, đặc biệt với những người có sức khỏe yếu hoặc mang bệnh lí nền, đây có thể là điểm khởi đầu của các biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Cúm B là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến, với thời gian ủ bệnh từ 1 đến 4 ngày. Khi khởi phát, bệnh thường gây ra các triệu chứng toàn thân rõ rệt như sốt cao, có thể lên tới 39-41°C, kèm theo ớn lạnh, mệt mỏi và đau nhức cơ bắp khắp người.

Bên cạnh đó, người bệnh cũng gặp các vấn đề về hô hấp như ho, sổ mũi, viêm họng. Ở một số trường hợp, virus cúm B còn có thể ảnh hưởng đến thần kinh, gây phù não hoặc cường thần kinh phó giao cảm với biểu hiện mặt đỏ, mắt đỏ.

Đa số người mắc, đặc biệt là trẻ em, có thể tự hồi phục sau 5-7 ngày nếu được chăm sóc tốt tại nhà. Tuy nhiên, chúng ta cần hết sức cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo biến chứng nặng.

Khi sốt cao liên tục trên 39°C không hạ, khó thở, ho có đờm, run tay chân hoặc da xanh tái, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay. Cúm B có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm cơ tim, suy hô hấp hoặc nhiễm trùng huyết.