Nguy cơ tổn thương tủy sống khi đổ xô tập bài 'treo cổ'

Theo Sách Sức khỏe Cột sống cổ Trung Quốc 2024, hơn 200 triệu người tại nước này đang mắc các vấn đề về đốt sống cổ, trong đó trên 40% bệnh nhân dưới 30 tuổi. Để cải thiện tình trạng, nhiều người trẻ đang đổ xô thực hiện bài tập "treo cổ" với hy vọng giảm các triệu chứng của bệnh thoái hóa đốt sống. Theo đó, người tập sẽ sử dụng loại đai chuyên dụng đeo vào đầu, kéo giãn phần cổ theo phương thẳng đứng với cơ thể.

Trên Weibo, hình ảnh một hàng dài người trẻ xếp hàng trong bệnh viện để "kéo giãn cổ" gây cảm giác vừa lạ lẫm vừa hài hước, thu hút nhiều tranh luận sôi nổi một tuần qua.

Nhiều người trẻ đổ đến viện để thực hiện bài tập "treo cổ" hay "kéo giãn cổ" vì muốn giảm thoái hóa, đau cổ vai gáy. Ảnh: Weibo

Theo SCMP, hình thức tập luyện này vốn trước đây phổ biến trong nhóm người lớn tuổi. Tại nhiều công viên đô thị, không khó để bắt gặp hình ảnh một người lớn tuổi đang đu mình trên cây ở khu tập thể dục, treo đầu bằng dây, để chân nhấc khỏi mặt đất và lắc lư qua lại như con lắc. Nhiều người tin cách này mô phỏng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trong y khoa, giúp giảm đau cổ và mang lại hiệu quả trị liệu nhất định.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo "bài tập treo cổ" mà nhiều người đang thực hiện về bản chất hoàn toàn khác với phương pháp kéo giãn cột sống cổ trong y khoa. Kéo giãn cột sống cổ đúng cách phải được thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế, với các thông số như góc kéo, lực kéo và thời gian được kiểm soát chặt chẽ.

Lực kéo thường chỉ dao động khoảng 10-15% trọng lượng cơ thể, và bệnh nhân phải giữ nguyên tư thế trong suốt quá trình, các điều chỉnh được thực hiện tùy theo tình trạng cụ thể.

Trong khi đó, "bài tập treo cổ" đang lan truyền trên mạng xã hội lại treo toàn bộ trọng lượng cơ thể lên vùng cổ, kèm theo các động tác đung đưa hoặc vặn xoắn, dễ dẫn đến trật khớp đốt sống cổ đột ngột, thậm chí gây gãy xương.

Hình thức kéo giãn cổ bằng phương pháp này hiện gây khá nhiều tranh cãi. Ảnh: Weibo

Shen Ya, chuyên gia trị liệu cao cấp tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông, nói thêm với Litchi News: "Việc treo cơ thể với tải trọng lớn trong trạng thái không kiểm soát rất dễ kích thích mạch máu và dây thần kinh. Trường hợp nhẹ có thể gây chóng mặt, buồn nôn; nặng hơn có thể dẫn đến tổn thương tủy sống, thậm chí liệt mức độ cao".

Các bác sĩ cũng chỉ ra mùa hè là thời điểm các bệnh lý như thoái hóa đốt sống cổ và đau lưng dưới gia tăng. Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người ở trong phòng điều hòa trong thời gian dài khiến các vùng cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, dễ bị nhiễm lạnh, từ đó phát sinh vấn đề về cột sống.

Theo chuyên gia, thoái hóa đốt sống cổ có liên quan chặt chẽ đến lối sống. Tình trạng ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh chủ yếu xuất phát từ việc ngồi lâu, ít vận động, thường xuyên cúi đầu hoặc nằm trên giường sử dụng điện thoại.

Bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ cột sống cổ, cần duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng như ngẩng - cúi đầu, xoay cổ sang hai bên và nghiêng cổ. Đồng thời, nên hạn chế cúi đầu nhìn điện thoại hoặc làm việc trước máy tính trong thời gian dài; tốt nhất nên đứng dậy vận động, thả lỏng cơ cổ sau mỗi 30-60 phút và luôn giữ tư thế đúng khi làm việc, sinh hoạt.