Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Vào mùa hè, nhiều người sẽ có xu hướng ăn ít thịt để cơ thể nhẹ bụng, dễ tiêu hóa hơn. Cùng với các loại thịt, cá, mề gà là nguyên liệu dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, thích hợp để đổi vị trong mâm cơm gia đình Việt ngày hè.

Mề gà từng được coi là "phụ phẩm" của con gà, ít người chú ý tới. Nhưng với những ai yêu thích cảm giác dai giòn sần sật, đây lại là món khoái khẩu. Mề gà có thể chế biến được cùng với nhiều thực phẩm khác như nấu miến, xào, chiên… Đặc biệt, khi kết hợp mề gà cùng ngồng tỏi sẽ tạo một món ăn đậm vị, cực kỳ bắt cơm.

Ăn mề gà có tốt?

Mề gà chứa lượng protein khá cao nhưng hàm lượng chất béo lại thấp hơn với các phần thịt gà có da hoặc thịt lợn. Chúng còn chứa nhiều các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như sắt, kẽm, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất.

Ăn mề gà đúng cách có thể giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tạo cảm giác no lâu mà không quá ngấy. Đây cũng là lý do, mề gà được lựa chọn làm những món ăn kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, để món ăn ngon và đảm bảo sức khỏe, trong quá trình chế biến cần phải sơ chế thật kỹ để loại bỏ chất bẩn, mùi hôi ở trong mề gà.

Món ngon mề gà xào ngồng tỏi

Nguyên liệu:

+ 400–500g mề gà

+ 1 bó ngồng tỏi

+ 2–3 quả ớt

+ 1 nhánh gừng nhỏ, hành lá

+ Rượu nấu ăn hoặc rượu trắng

+ Nước tương, dầu hào, dầu ăn, mì chính, muối, hạt tiêu

Cách sơ chế mề gà giòn ngon, không bị hôi

Mề gà mua về cần bóp kỹ với muối và giấm, chanh để khử mùi tanh, rửa lại nhiều lần với nước sạch.

Thái mề thành lát mỏng vừa ăn để dễ ngấm gia vị, giữ độ giòn và nhanh chín hơn.

Cho mề vào bát, thêm chút rượu nấu ăn, gừng băm vào trộn đều, ướp trong khoảng 10–15 phút. Đây là bước quan trọng giúp khử mùi hiệu quả và làm mề gà thơm hơn khi chế biến.

Ngồng tỏi rửa sạch, cắt khúc dài khoảng 3–4cm. Nếu thích ăn cay có thể bổ sung thêm vài lát ớt tươi.

Cách làm mề gà xào ngồng tỏi

Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng rồi phi gừng thơm, hành lá, ớt để tạo mùi thơm cho món ăn. Cho mề gà đã ướp vào chảo, đảo nhanh trên lửa lớn. Khi mề gà chuyển sang màu trắng đục, hơi cong lại là lúc bắt đầu đạt độ giòn ngon.

Thêm ngồng tỏi vào tiếp tục đảo nhanh tay với lửa lớn để rau vừa chín tới, vẫn giữ được màu xanh đẹp mắt và độ giòn tự nhiên. Nêm một chút nước tương dọc thành chảo để dậy mùi thơm, sau đó thêm dầu hào và lượng gia vị vừa ăn. Tiếp tục đảo đều khoảng 1–2 phút rồi tắt bếp.

Điểm quan trọng của món ăn này là phải xào nhanh trên lửa lớn. Nếu đun quá lâu, mề gà sẽ bị dai, cứng và ngồng tỏi lại bị nhũn mất ngon.

Sự kết hợp giữa mề gà và ngồng tỏi tạo hương hấp dẫn cho món ăn. Không chỉ ngon miệng, đây còn là món ăn có chi phí khá tiết kiệm. Chỉ với vài chục nghìn đồng là đã có ngay món ngon cho cả gia đình thưởng thức.