Mỗi cơ quan một bài tập: Gan, thận, tim nên rèn gì?

Chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp tập luyện là chìa khóa để cơ thể dẻo dai, nhưng mỗi cơ quan lại phù hợp với những dạng vận động riêng. Não bộ, làn da, gan và thận đều hưởng lợi đáng kể từ các chuyển động có mục tiêu. Dưới đây là kế hoạch 8 bước với những bài tập tốt cho từng cơ quan, giúp cơ thể khỏe mạnh toàn diện.

Gan: Đi bộ

Gan đóng vai trò giải độc, chuyển hóa chất dinh dưỡng và kiểm soát năng lượng của cơ thể. Bài tập tác động nhẹ như đi bộ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho gan và phù hợp với mọi người. Nghiên cứu cho thấy tăng 2.500 bước mỗi ngày có thể giảm 44% nguy cơ bệnh gan tiến triển. Đi bộ thường xuyên giúp giảm tích tụ mỡ ở gan và cải thiện chức năng của cơ quan này, góp phần duy trì sức khỏe. Chỉ cần 20-30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày là đủ để gan hoạt động tối ưu.

Vanessa Hebditch, Giám đốc Truyền thông và Chính sách của tổ chức British Liver Trust, từng nói: "Đi bộ là hình thức vận động dễ tiếp cận nhất để bảo vệ gan. Chỉ 150 phút đi bộ nhanh mỗi tuần đã giúp giảm mỡ gan, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ gan thực hiện tốt chức năng lọc độc tố".

Thận: Kiễng chân

Ảnh: Adobe Stock

Thận đảm nhiệm việc lọc máu, cân bằng dịch và loại bỏ chất thải trong cơ thể. Động tác nhẹ nhàng kiễng chân được xem là cách đặc biệt để "nạp năng lượng" cho hệ thống lọc này. Theo y học phương Đông, động tác này kích hoạt kinh thận, thúc đẩy "thận khí" và cải thiện tuần hoàn. Nhóm cơ bắp chân, được ví như "trái tim thứ hai" của cơ thể, sẽ khỏe hơn khi tập kiễng chân, hỗ trợ máu lưu thông ngược về tim. Bài tập này không chỉ tăng cường sức khỏe cho thận mà còn giúp phòng giãn tĩnh mạch, hạn chế ứ dịch. Thực hiện 30-50 lần kiễng chân, lặp lại vài buổi mỗi tuần, sẽ mang lại lợi ích rõ rệt cho thận.

Não bộ: Thiền định

Thiền là phương pháp trị liệu mạnh mẽ giúp nuôi dưỡng và phát triển não bộ. Thiền mỗi ngày tạo ra những thay đổi cả về cấu trúc lẫn hóa học trong não, làm tăng dopamine (cảm giác hạnh phúc), serotonin (tâm trạng tích cực) và GABA (cảm giác thư giãn). Bài tập này giúp cải thiện trí nhớ, khả năng kiểm soát cảm xúc và tăng sự tập trung.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người tập thiền lâu năm có lớp vỏ não dày hơn ở các vùng liên quan đến học tập và xử lý cảm xúc. Chỉ 10-15 phút thiền mỗi ngày có thể giúp đầu óc minh mẫn, giảm căng thẳng, đồng thời tăng khả năng chống lại lão hóa và bệnh tật của não.

Dạ dày: Cười to

Bước đầu tiên để hỗ trợ dạ dày và hệ tiêu hóa chính là một tràng cười sảng khoái. Khi cười to, các cơ vùng bụng được "tập luyện" nhẹ, vừa hỗ trợ tiêu hóa vừa đốt cháy calo, đồng thời tăng lượng oxy đưa vào cơ thể và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Tiếng cười còn giúp giảm hormone căng thẳng cortisol - tác nhân gây ra các vấn đề về dạ dày và đầy bụng. Duy trì thói quen cười thật tự nhiên khoảng 15 phút mỗi ngày không chỉ tiêu hao năng lượng, tăng sức mạnh cơ bụng mà còn cải thiện sức khỏe đường ruột.

Ruột: Xoay eo

Quá trình tiêu hóa phụ thuộc nhiều vào ruột để hấp thu dưỡng chất và đào thải chất cặn bã. Động tác xoay eo tạo chuyển động xoay ngang cho phần thân, giúp tăng cường hoạt động của các cơ quan tiêu hóa và thúc đẩy tuần hoàn máu đến hệ tiêu hóa. Bài tập này hỗ trợ cải thiện táo bón, giảm đầy hơi và nâng cao hiệu quả tiêu hóa. Thực hiện mỗi ngày 10-15 vòng xoay mỗi bên không chỉ duy trì sức khỏe đường ruột mà còn tăng sức mạnh cho nhóm cơ trung tâm.

Tim: Hít thở sâu

Ảnh: Deposit Photos

Hít thở sâu có kiểm soát là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Kỹ thuật này kích hoạt dây thần kinh phế vị, đưa cơ thể vào trạng thái "nghỉ ngơi và tiêu hóa", giúp giảm nhịp tim và huyết áp. Chỉ vài phút luyện tập mỗi ngày có thể hạ huyết áp tâm thu tới 10 mmHg. Hít thở sâu còn tăng lượng oxy đến các mô và não, giảm căng thẳng và kích thích cơ thể tiết endorphin. Duy trì nhịp thở 6-10 lần mỗi phút sẽ giúp trái tim khỏe mạnh hơn.

Mắt: Nhìn xa nhanh

Việc sử dụng màn hình trong thời gian dài dễ gây căng thẳng cho mắt. Bài tập chuyển nhanh tiêu điểm giữa vật gần (như ngón tay cái) và vật ở xa (như bức tường hoặc đường chân trời) giúp các cơ mắt linh hoạt hơn, giảm mỏi và duy trì thị lực. Thực hiện động tác chuyển tiêu điểm gần - xa 10 lần mỗi lượt và lặp lại nhiều lần trong ngày sẽ hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đôi mắt.

Da: Chạm nhẹ răng

Thói quen chạm nhẹ hai hàm răng vào nhau không chỉ tốt cho sức khỏe răng miệng mà còn có lợi cho làn da, đặc biệt khi thực hiện vào buổi sáng. Động tác này giúp tăng tuần hoàn máu ở vùng mặt, đưa oxy và dưỡng chất tới các mô da, đồng thời hỗ trợ đào thải độc tố. Sự kích thích nhẹ còn tác động đến các huyệt đạo trên mặt, cải thiện chất lượng và độ đàn hồi của da. Duy trì thói quen này mỗi ngày có thể giúp da sáng và rạng rỡ hơn.