5 cách nấu ăn âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, ung thư mà nhiều gia đình vẫn duy trì mỗi ngày

Có những món ăn nhìn tưởng vô hại nhưng nếu chế biến sai cách trong thời gian dài, cơ thể sẽ liên tục phải tiếp xúc với dầu oxy hóa, chất cháy khét, natri dư thừa hay các hợp chất độc hại sinh ra trong quá trình nấu.

Dưới đây là 5 kiểu nấu ăn phổ biến dễ gây ung thư mà rất nhiều gia đình vẫn mắc phải mỗi ngày:

Chiên ngập dầu

Đây là thói quen cực kỳ phổ biến trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt với các món như cá chiên, gà rán, nem rán hay khoai tây chiên. Khi thực phẩm được chiên ngập dầu, chúng hấp thụ lượng lớn chất béo và calo. Điều này khiến cơ thể dễ dư thừa năng lượng, tích mỡ nội tạng và tăng nguy cơ béo phì dù khẩu phần ăn không quá nhiều. Nguy hiểm hơn, dầu ăn khi bị đun nóng nhiều lần sẽ tạo ra các chất oxy hóa độc hại như aldehyde, acrolein và các gốc tự do. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có liên quan đến tổn thương tế bào, viêm mạn tính và nguy cơ ung thư.

Tận dụng dầu cũ nhiều lần

Nhiều người vẫn có thói quen chắt dầu thừa sau khi chiên để dùng tiếp. Dầu đã dùng nhiều lần sẽ có tình trạng sẫm màu. Đây là cách làm khiến độc tính tăng mạnh nhưng rất dễ bị bỏ qua trong sinh hoạt hằng ngày.

Thích ăn thức ăn cháy cạnh

Mùi thơm của thịt nướng cháy cạnh thường rất hấp dẫn, nhưng phần cháy đen lại là nơi chứa nhiều chất có hại nhất. Khi thịt được nướng trực tiếp trên lửa ở nhiệt độ cao, đặc biệt là thịt đỏ, sẽ sinh ra các hợp chất như HCA (amin dị vòng) và PAH (hydrocacbon thơm đa vòng). Đây là những chất đã được cảnh báo có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư nếu tích lũy lâu dài. Không chỉ vậy, nướng nhiệt độ cao còn làm mất đi nhiều vitamin và chất chống oxy hóa tự nhiên trong thực phẩm. Để giảm rủi ro, bạn nên dùng giấy bạc hoặc nồi chiên không dầu, nướng ở nhiệt độ vừa phải. Khi ướp cho thêm tỏi, chanh hoặc thảo mộc để giảm tạo chất độc.

Xào rau bằng quá nhiều dầu

Nhiều người nghĩ ăn rau xào là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một đĩa rau xào nhiều dầu đôi khi có lượng calo không thua món thịt chiên. Một số quán ăn hoặc gia đình có thói quen: Cho rất nhiều dầu để rau bóng đẹp. Điều này khiến món ăn tăng mạnh mật độ năng lượng. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ thừa quá nhiều dầu mỡ. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người ăn càng ngày càng “nghiện” đồ ăn là khẩu vị quá đậm.

Dư thừa muối khi cho quá tay lượng cần thiết

Nhiều món ăn hiện nay chứa lượng lớn muối đường, bột nêm hay nước sốt chế biến sẵn nhờ các gia vị công nghiệp. Hàm lượng natri quá cao không chỉ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp mà còn khiến cơ thể giữ nước, dễ phù nề và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Nếu dùng lâu dài với số lượng lớn có thể gây áp lực cho gan, thận và hệ tiêu hóa. Điều đáng nói là khi ăn quá mặn hoặc quá ngọt lâu ngày, vị giác sẽ bị “chai”, khiến cơ thể có xu hướng ăn nhiều hơn mà không nhận ra.