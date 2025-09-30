Nguy cơ ngập lụt sau bão Bualoi, Bộ Y tế ra công điện khẩn

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký công điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh miền Bắc, miền Trung, yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc trưa 29/9, tâm bão số 10 (Bualoi) đã di chuyển tới đất liền khu vực biên giới Nghệ An -Trung Lào. Sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Hoàn lưu bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 30/9 tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế cùng các tỉnh miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai. Nguy cơ ngập lụt ở vùng thấp trũng, lũ quét, lũ ống và sạt lở đất tại khu vực miền núi được cảnh báo ở mức rất cao.

Người dân dắt xe bị chết máy trên đường Nguyễn Xiển trưa 30/9. Ảnh: VNE

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 175, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và đơn vị y tế khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp. Trước hết, các Sở Y tế cần chỉ đạo bệnh viện trong vùng ảnh hưởng sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ.

Các cơ sở y tế phải có phương án huy động nhân lực, phương tiện, bổ sung và dự trữ đầy đủ thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh để không bị động trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, hoạt động khám chữa bệnh thường quy phải được duy trì liên tục, không để gián đoạn. Các bệnh viện cần ưu tiên bảo đảm hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển và công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh, đồng thời chuẩn bị máy phát điện dự phòng và nhân lực tăng cường cho khoa hồi sức tích cực, nơi sử dụng máy thở và các thiết bị thiết yếu.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là thuốc phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh sau bão. Tình trạng thiếu thuốc hoặc tăng giá bất thường phải tuyệt đối tránh. Ngoài ra, cần chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, khử trùng; phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý môi trường, đảm bảo nước sạch, thu gom rác thải nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Công tác giám sát dịch tễ phải được tăng cường, phát hiện sớm và xử lý triệt để ca bệnh truyền nhiễm, không để dịch bùng phát. Các bệnh viện tuyến trên và đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão cần sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới, đồng thời chuẩn bị lực lượng cơ động phòng chống dịch, hỗ trợ giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi có yêu cầu.

Ngoài ra, các địa phương phải khẩn trương báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khám chữa bệnh, nhu cầu hỗ trợ về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.