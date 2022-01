Người dân săn lùng thuốc Molnupiravir trị COVID-19, giá bị đẩy "trên trời": Bộ Y tế yêu cầu thanh tra

Ngày 6/1, trên phương tiện thông tin đại chúng có đưa thông tin "Người dân săn lùng thuốc Molnupiravir trị COVID-19, giá bị đẩy lên "trên trời"".

Trước phản ánh về việc 'Người dân săn lùng thuốc Molnupiravir trị COVID-19, giá bị đẩy lên "trên trời"", Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế cả nước tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19...

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế ngày 6/1 đã ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19.

Theo đó, Cục Quản lý Dược cho biết, ngày 1/9/2021, Cục Quản lý Dược đã có Công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên ngày 6/1/2022 trên phương tiện thông tin đại chúng có đưa thông tin "Người dân săn lùng thuốc Molnupiravir trị COVID, giá bị đẩy lên "trên trời"".

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế cả nước tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19...

Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay, thuốc Molnupiravir mới đang được sử dụng trong Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai, không bán trên thị trường, do đó để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc kinh doanh thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị: Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 10228/QLD-PCTTr ngày 01/9/2021 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19 và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý.

"Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định", Cục Quản lý Dược nêu rõ.

Đối với Sở Y tế Hà Nội, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra thông tin về việc bán thuốc Molnupiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội, làm rõ thông tin báo phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ Y tế) ngay khi có kết quả.

