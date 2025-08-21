Người đàn ông sống sót kỳ diệu với mũi tên xuyên não

Nạn nhân (được giấu tên) vốn là người đam mê bắn nỏ, được cảnh sát địa phương ở Ancona phát hiện sau khi nhận được cuộc gọi khẩn từ người thân. Khi phá cửa vào nhà, cảnh sát nhìn thấy ông nằm trên giường, đầu mũi tên nỏ vẫn cắm ở giữa trán. Ngay lập tức, ông được đưa tới bệnh viện gần đó trong tình trạng còn tỉnh, mắt mở, có thể nói nhưng lời nói rời rạc. Các bác sĩ cho biết, mũi tên khiến ông không thể quay đầu, và trong suốt 2 ngày kể từ khi xảy ra sự việc, ông không ăn uống gì.

“Chỉ cần lệch thêm 1 mm, bệnh nhân đã chết ngay lập tức”, bác sĩ Maurizio Iacoangeli – Trưởng khoa Ngoại thần kinh tại bệnh viện Torrette ở Ancona chia sẻ với tờ Corriere Della Sera. “Mũi tên xuyên qua hộp sọ từ trán ra gáy. Đây là ca hiếm thấy, tôi chưa từng gặp trường hợp tương tự ở Italia”.

Ảnh minh họa.

May mắn là vật liệu chế tạo mũi tên bằng sợi carbon cho phép bác sĩ chụp CT, hỗ trợ xác định chính xác vị trí để tiến hành ca phẫu thuật cứu mạng. “Điều quan trọng không chỉ là rút mũi tên, mà là rút sao cho không gây chảy máu ồ ạt. Mũi tên lúc này giống như một chiếc nút chặn, nếu rút sai cách, bệnh nhân có thể tử vong vì xuất huyết”, bác sĩ Iacoangeli giải thích.

Theo truyền thông Italia, ca phẫu thuật được thực hiện thành công nhờ áp dụng kỹ thuật quân y do bác sĩ Rocco Armonda – chuyên gia ngoại thần kinh của quân đội Mỹ phát triển. Hiện bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng dè dặt.

Cảnh sát cho biết đang điều tra theo hai hướng: khả năng tai nạn trong quá trình sử dụng nỏ, hoặc khả năng tự gây thương tích. Tuy nhiên, bệnh nhân không có tiền sử bệnh tâm thần hay điều trị tâm lý.