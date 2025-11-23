Giới siêu giàu rộ trào lưu lọc máu theo triệu phú Bryan Johnson

Gần đây, nhiều người nổi tiếng như Orlando Bloom, cựu tiền vệ Dallas Cowboys Troy Aikman hay diễn viên Paul Wesley đồng loạt chia sẻ hình ảnh lọc máu để "loại vi nhựa và độc tố" khỏi cơ thể.

Phương pháp mà họ sử dụng gọi là plasmapheresis, hay trao đổi huyết tương trị liệu (TPE). Bệnh nhân được nối vào máy để tách huyết tương, phần được cho là chứa vi nhựa, protein gây viêm, hóa chất vĩnh viễn và nhiều hợp chất có hại rồi thay bằng albumin, loại protein tinh khiết chiếm tỷ lệ lớn trong máu. Quy trình kéo dài hai đến ba giờ, loại bỏ khoảng 75% lượng huyết tương trong cơ thể (tương đương 2–2,7 lít trên tổng 4,7–5,7 lít máu của người trưởng thành).

Orlando Bloom đăng hình ảnh lọc máu để "loại vi nhựa và độc tố" khỏi cơ thể. Ảnh: Instagram

Chi phí cho một lần TPE dao động 10.000 - 12.700 USD. Nhiều cơ sở khuyến nghị thực hiện TPE hai lần mỗi năm. Phương pháp này trở nên nổi tiếng hơn từ năm ngoái khi triệu phú công nghệ sinh học Bryan Johnson công khai thực hiện và mô tả đây là cách để thải độc và trẻ hóa. Johnson từng gây chú ý khi hoán đổi huyết tương của chính mình với con trai 17 tuổi trong một thí nghiệm chống lão hóa.

Một số cơ sở như Clarify Clinics, nơi Orlando Bloom trải nghiệm áp dụng quy trình tương tự nhưng lọc chính huyết tương của bệnh nhân rồi đưa trở lại. Những người từng thử mô tả cảm giác "thư giãn, nhẹ nhõm" hoặc "tuyệt vời" sau vài ngày điều trị.

Huấn luyện viên sức khỏe Natalia Naila (California) đưa mẹ cô, bà Venera, 67 tuổi đi thực hiện TPE và cho biết bà cảm thấy "nhẹ nhõm, minh mẫn và thư giãn hơn", ngủ sâu hơn trong hai đêm. Tác dụng phụ được ghi nhận gồm bầm vùng kim truyền, ngứa quanh mũi và đi tiểu nhiều nhưng theo Naila, mẹ cô vẫn hào hứng muốn thử lại.

Tỷ phú Bryan Johnson cầm trên tay túi huyết tương được lọc ra khỏi cơ thể. Ảnh: Mail

Dù vậy, tác dụng thật sự của TPE đối với lão hóa vẫn chưa được khoa học chứng minh. Hai nhà khoa học tại Anh, Tiến sĩ Rosa Busquets (Đại học Kingston) và Tiến sĩ Luiza Campos (University College London) cho biết TPE có cơ chế tương tự thẩm phân, phương pháp lọc máu cho bệnh nhân suy thận, giúp loại bỏ urê, creatinin, điều chỉnh điện giải và loại dịch dư thừa. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy TPE có thể lọc vi nhựa hay hóa chất độc hại khỏi máu, đặc biệt khi bản thân hệ thống lọc lại được làm từ nhựa.

Ngay cả Bryan Johnson cũng thừa nhận hiệu quả không như kỳ vọng. Trong một video, ông nói rằng việc rút huyết tương "không khiến bất cứ điều gì thay đổi", từ cảm giác cơ thể khỏe khoắn đến cải thiện triệu chứng giấc ngủ.

Trong y khoa, TPE chủ yếu được dùng để điều trị bệnh tự miễn bằng cách loại bỏ kháng thể tấn công cơ thể, với khoảng 17.000 ca được thực hiện mỗi năm tại các bệnh viện Mỹ. Hiện, chưa rõ bao nhiêu người áp dụng phương pháp này cho mục đích "thải độc" hoặc kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng liệu pháp "thanh lọc" này cần được cân nhắc thận trọng.