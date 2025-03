Người đàn ông 59 tuổi đột tử do mắc sai lầm này khi uống nước

Theo Daily Mai, ông Sean O'Donnell, 59 tuổi, đến từ Dublin (Ireland) đã tử vong do "ngộ độc nước". Các bác sĩ cho biết, ông O'Donnell đã bị sưng não do uống quá nhiều chất lỏng, sau đó dẫn đến co giật, ngừng tim và cuối cùng tử vong. Tình trạng này trong y học gọi là hạ natri máu và cũng chính là căn bệnh mà các bác sĩ nghi ngờ đã giết chết huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia y tế, mặc dù uống đủ nước rất cần thiết cho sức khỏe, nhưng uống quá nhiều nước quá nhanh có thể dẫn đến tình trạng giảm nồng độ natri trong cơ thể. Khi nồng độ natri giảm quá thấp, nước có thể bắt đầu tích tụ trong và xung quanh các tế bào của cơ thể, khiến chúng sưng lên. Điều này có thể đặc biệt nguy hiểm ở não, vì não không thể mở rộng một cách an toàn do hộp sọ bị giới hạn quá chặt.

Các chuyên gia cảnh báo, lượng nước có thể gây ra tình trạng hạ natri máu khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, bạn không nên uống quá 1,4 lít nước trong một giờ bởi lượng nước này có thể đủ để cơ thể gặp nguy hiểm.

Uống quá nhiều nước nguy hiểm thế?

Mặc dù nước rất quan trọng đối với cơ thể, nhưng việc uống quá nhiều nước cũng có thể gây ra những tác hại không nhỏ. Một trong những nguy hiểm lớn nhất là tình trạng ngộ độc nước, hay còn gọi là hyponatremia. Khi uống quá nhiều nước, nồng độ natri trong máu bị pha loãng, giảm xuống mức quá thấp. Điều này dẫn đến nhiều triệu chứng nguy hiểm như nhức đầu, buồn nôn, co giật, thậm chí hôn mê và tử vong.

Ngoài uống quá nhiều nước có thể gây ngộ độc, việc này cũng không tốt cho thận. Thận là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc điều hòa lượng nước trong cơ thể. Khi uống quá nhiều nước, thận phải làm việc quá tải để lọc và đào thải lượng nước dư thừa. Điều này về lâu dài có thể gây tổn thương thận, suy giảm chức năng của cơ quan này.

Việc uống quá nhiều nước còn gây rối loạn điện giải trong cơ thể. Các chất điện giải như natri, kali đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng các hoạt động của cơ thể. Khi lượng nước quá nhiều, sự cân bằng này bị phá vỡ, dẫn đến các vấn đề về tim mạch, thần kinh và cơ bắp.

Ngoài ra, việc uống quá nhiều nước cũng gây áp lực lên tim. Lượng nước dư thừa làm tăng thể tích máu lưu thông, khiến tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Điều này về lâu dài có thể gây ra các bệnh lý về tim mạch.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu bạn uống quá nhiều nước

Màu nước tiểu: Một trong những cách tốt nhất để xác định xem một người có uống đủ nước hay không là theo dõi màu nước tiểu. Nước tiểu thường có màu từ vàng nhạt đến màu trà do sự kết hợp của sắc tố urochrom và lượng nước trong cơ thể. Nếu nước tiểu thường trong, đó là dấu hiệu bạn đang uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn.

Quá nhiều lần đi vệ sinh: Một dấu hiệu khác là đi tiểu nhiều hơn bình thường. Trung bình, một người nên đi tiểu từ sáu đến tám lần một ngày. Mức đi tiểu 10 lần là bình thường đối với những người uống nhiều nước hoặc những người thường xuyên uống cà phê hoặc rượu.

Cách để tránh uống nhiều nước quá là nhận biết khi nào cơ thể bạn cần nước. Cơ thể có thể chống mất nước bằng cách cho bạn biết khi nào bạn cần uống nước. Khát nước là phản ứng của cơ thể đối với tình trạng mất nước và nên là tín hiệu hướng dẫn của bạn. Tuy nhiên cách này không phù hợp với người cao tuổi thường ít có cảm giác khát.

Mỗi ngày nên uống bao nhiêu nước là đủ?

Nhu cầu nước của mỗi cơ thể sẽ khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng ta có thể ước tính lượng nước cần thiết dựa trên một số yếu tố như: Khí hậu, hoạt động thể chất, sức khỏe, chế độ ăn uống...

Người lớn bình thường, trung bình cần uống khoảng 2,7 -3,7 lít chất lỏng mỗi ngày từ nước, thức ăn và đồ uống khác.