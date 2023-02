Người đàn ông 35 tuổi đột ngột xuất huyết não, coi chừng 5 tín hiệu nguy cấp này

Khoảng 2 năm trước, trong lần khám sức khỏe của công ty, Xiao Li được phát hiện mắc bệnh cao huyết áp, bác sĩ dặn anh phải chú ý điều chỉnh thói quen sinh hoạt và quay lại bệnh viện kiểm tra lại. Tuy nhiên, vì tuổi trẻ nên Xiao Li chủ quan, cho rằng huyết áp cao vô hại, vẫn duy trì chế độ sinh hoạt ban đầu.

Vào một buổi sáng, khi Xiao Li thức trắng đêm để bắt kịp tiến độ dự án, anh ấy đột nhiên cảm thấy chóng mặt và hai tay tê cóng, sau đó ngã đập đầu xuống bàn làm việc. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện anh bị xuất huyết nội sọ, lượng máu chảy lên tới 50ml.

Thông thường, xuất huyết não 30ml đã cần phải điều trị bằng phẫu thuật, điều đó có nghĩa là tình trạng của Xiao Li rất nguy kịch.

May mắn thay, vì được đưa đến bệnh viện kịp thời nên Xiao Li đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật.

Xuất huyết não xảy ra như thế nào?

Xuất huyết não là hiện tượng xuất huyết do vỡ mạch máu trong nhu mô không do chấn thương, phần lớn xuất huyết não là do vỡ các mạch máu, hậu quả của xơ vữa động mạch nhỏ nội sọ do huyết áp cao gây ra.

Những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh xuất huyết não dần có xu hướng trẻ hóa. Nhiều ca xuất huyết não ở người trẻ tuổi có liên quan đến huyết áp cao, chiếm hơn 50% các ca xuất huyết não.

Mạch máu não người mỏng hơn các bộ phận khác, mạch máu não của bệnh nhân cao huyết áp lại càng mỏng manh hơn. Một khi huyết áp tăng mạnh rất dễ gây vỡ các động mạch não nhỏ, gây xuất huyết não.

Ngoài ra, một số thói quen sinh hoạt không tốt cũng là “quả bom hẹn giờ” dẫn đến xuất huyết não, bao gồm:

- Xúc động hoặc tức giận dễ dẫn đến huyết áp tăng mạnh, sau đó gây xuất huyết não

- Hút thuốc và nghiện rượu có thể gây co mạch và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ xuất huyết não

- Thức khuya trong thời gian dài sẽ khiến não bị quá tải, dễ gây vỡ mạch máu não

- Khi đại tiện khó sẽ khiến áp lực ổ bụng tăng mạnh, dễ dẫn đến vỡ mạch máu não.

- Ngoài ra, xuất huyết não còn liên quan đến biến đổi khí hậu, khi thời tiết lạnh dễ gây co mạch, huyết áp tăng cao, vào mùa đông phải chú ý chênh lệch nhiệt độ, có biện pháp giữ ấm.

Có 5 “tín hiệu nguy cấp” mà cơ thể phát ra

Hầu hết các ca xuất huyết não khởi phát rất đột ngột, nhưng trên thực tế, trước khi khởi phát, cơ thể vẫn có một số triệu chứng cảnh báo sớm, nhưng chúng lại dễ bị mọi người bỏ qua.

1. Nhức đầu dữ dội

Nhức đầu do xuất huyết nội sọ có thể xảy ra ở một bên và có thể tiến triển thành đau khắp đầu do áp lực nội sọ tiếp tục tăng. Trong khi đau đầu thường có biểu hiện chóng mặt rõ rệt .

2. Buồn nôn và nôn

Trung tâm nôn của cơ thể con người nằm ở não, khi xuất hiện tình trạng chảy máu bất thường trong não, áp lực nội sọ sẽ tăng cao, từ đó sẽ kích thích trung tâm nôn và gây ra triệu chứng buồn nôn.

Ở một số bệnh nhân, triệu chứng nôn là do áp lực của huyết áp trong não đến trung tâm nôn.

3. Chóng mặt và ù tai

Hầu hết người bệnh đều cảm thấy chóng mặt rất đột ngột, đột nhiên cảm thấy choáng váng, đứng không vững, ngoài ra còn có thể kèm theo triệu chứng ù tai.

4. Tay chân tê bì

Trước khi xuất hiện tình trạng xuất huyết não, người bệnh sẽ có cảm giác tê bì bất thường ở mặt, cánh tay và các ngón tay, triệu chứng tê bì thường chỉ xuất hiện ở một bên.

5. Thiếu năng lượng

Xuất huyết não có thể dẫn đến tình trạng bơ phờ, uể oải, buồn ngủ ở người bệnh. Cũng có một Xuất huyết não có nguy cơ cao xuất hiện ở những nhóm người sau:

- Những người trên 45 tuổi

- Những người có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch

- Những người hút thuốc và uống nhiều rượu

- Béo phì

- Mắc bệnh mãn tính

- Những đối tượng này nên khám sức khỏe mạch máu não thường xuyên để phòng tránh bệnh.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nguoi-dan-ong-35-tuoi-dot-ngot-xuat-huyet-nao-coi-chung-5-tin-hieu-nguy-cap-nay-1438350.ngn