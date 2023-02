Có 4 biểu hiện này đừng lầm tưởng là dấu hiệu tuổi già, rất có thể là cảnh báo sớm ung thư

Khi cơ thể già đi, thường có những biểu hiện như:

- Thay đổi về da: Khi chúng ta già đi, lớp mỡ của mô dưới da sẽ dần trở nên lỏng lẻo, collagen và elastin ở hạ bì cũng mất dần khiến da dần bị khô và lỗ chân lông trên mặt ngày càng to.

- Thay đổi cơ bắp: Khối lượng và chất lượng cơ bắp của con người sẽ suy giảm theo tuổi tác, khi khối lượng cơ bắp giảm đến một mức độ nhất định rất dễ dẫn đến gãy xương.

- Thay đổi hình dáng cơ thể: Cùng với sự gia tăng tuổi tác, vòng eo và vòng hông của cơ thể con người sẽ dần trở nên lớn hơn, đặc biệt là ở phụ nữ mãn kinh, vòng eo sẽ phát triển dữ dội, điều này có liên quan đến quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại và mức độ estrogen giảm. Mông sẽ dần nở ra và chảy xệ theo tuổi tác.

- Thay đổi đường tiêu hóa: Khả năng ăn nhai của miệng sẽ suy giảm theo tuổi tác, đồng thời mất vị giác, giảm khả năng tiêu hóa và hấp thu của đường tiêu hóa, tụt nướu

- Thay đổi về tinh thần: Người lớn tuổi dễ bị suy giảm trí nhớ, chất lượng giấc ngủ kém, đầu óc không minh mẫn, tính tình thay đổi.

Mọi người trải qua một loạt thay đổi khi họ già đi, nhưng khi những thay đổi này xảy ra trong cơ thể, hãy hết sức cảnh giác rằng đó có thể là do bệnh tật gây ra. Ví dụ như loãng xương thực sự là một dấu hiệu của lão hóa, nhưng nó cũng có thể do ung thư gây ra. Khi chúng ta già đi, quá trình tạo xương và hủy xương dần mất cân bằng, dẫn đến quá trình tái tạo xương bị ảnh hưởng.

Sau khi mắc bệnh, các tế bào ung thư sẽ tác động đến chất nền khoáng chất của xương trong cơ thể bệnh nhân, từ đó kích thích các tế bào hủy xương và thúc đẩy quá trình hủy xương. Khi sự cân bằng động của quá trình chuyển hóa xương bị phá vỡ, nó sẽ dẫn đến sự mất mát lớn về khối lượng xương ở bệnh nhân, do đó làm tăng tính dễ gãy của xương và gây ra gãy xương, đau xương và các triệu chứng khác. Loãng xương do ung thư thường kèm theo các triệu chứng toàn thân như thiếu máu, sụt cân, chán ăn, trong khi bệnh nhân loãng xương đơn thuần sẽ không có các triệu chứng này. Khi khám bệnh, loãng xương do ung thư sẽ có các vấn đề như tăng canxi máu, tăng tốc độ lắng hồng cầu, hủy xương nhiều ổ, trong khi loãng xương chỉ biểu hiện bằng giảm mật độ xương như cột sống.

Các triệu chứng báo hiệu tuổi già nhưng có thể là cảnh báo ung thư

1. Xuất hiện các đốm trên cơ thể và ngày càng lớn hơn

Các đốm này thực sự là một dấu hiệu của sự lão hóa. Chúng xuất hiện dưới dạng các mảng sắc tố màu nâu với các kích thước khác nhau. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng cảnh báo ung thư da cần hết sức lưu ý.

2. Đau răng và thay đổi khớp cắn, dai dẳng không thuyên giảm

Đau nhức đáng kể trong miệng, trầm trọng hơn khi ăn. Hoặc xuất hiện tình trạng lung lay/ rụng răng đột ngột , sai khớp cắn khi nhai và các triệu chứng khác có thể cho thấy tình trạng thoái hóa của các tổn thương bên trong xương hàm trong khoang miệng.

3. Ù tai, giảm thính lực

Nguyên nhân phổ biến nhất gây ù tai và giảm thính lực là các bệnh thông thường như viêm tai giữa, nhưng bạn nên đặc biệt cẩn thận với bệnh ung thư vòm họng do khối u chặn lỗ mở của ống eustachian gây ra.

4. Giảm cân đáng kể

Nếu sụt hơn 10% trọng lượng cơ thể trong thời gian ngắn, bạn cần cảnh giác đó là do ung thư gây ra. Bởi vì bản thân ung thư là một bệnh tiêu hóa mãn tính, nó sẽ liên tục cạnh tranh chất dinh dưỡng với các tế bào bình thường trong cơ thể, khiến cho cân nặng của bệnh nhân sẽ tiếp tục giảm xuống. Khi phát hiện cơ thể có các triệu chứng nêu trên, cần kịp thời đến cơ sở y tế để kiểm tra, sau khi xác định rõ nguyên nhân thì tiến hành điều trị dứt điểm.

Cách đẩy lùi lão hóa hiệu quả

1. Bỏ hút thuốc và uống rượu

Thuốc lá và rượu có thể gây hại lớn cho cơ thể, đẩy nhanh quá trình lão hóa của các tế bào trong cơ thể và tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Nếu bạn muốn làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể thì việc bỏ hút thuốc và uống rượu là vô cùng cần thiết.

2. Thói quen ăn uống

Về chế độ ăn uống, chú ý giảm ăn đồ lạnh, đồ kích thích, tăng cường ăn nhiều rau củ quả tươi, những thực phẩm này rất giàu chất chống oxy hóa , có tác dụng chống lão hóa.

3. Hạn chế thức khuya

Nên đi ngủ trước 11 giờ hàng ngày để duy trì tốc độ trao đổi chất của cơ thể trong phạm vi tốt.

4. Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục có thể giúp duy trì sức mạnh cơ bắp và tăng cơ bắp, và khi khối lượng cơ bắp đạt đến một mức độ nhất định và có sức mạnh, nó có thể khiến mọi người trông trẻ hơn. Bạn có thể tập các bài aerobic, giãn cơ, giữ thăng bằng và rèn luyện sức đề kháng hàng ngày ... Các phương pháp tập luyện cụ thể nên được lựa chọn theo thể chất của bạn, chú ý từng bước một, làm những gì bạn có thể và kiên trì lâu dài.

Khi con người già đi, cơ thể thực sự dễ xảy ra một số bất thường, nhưng chúng ta phải học cách phân biệt đâu là những thay đổi sinh lý bình thường và đâu là những thay đổi bệnh lý. Nếu bạn không thể đưa ra phán đoán rõ ràng, hãy đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám kịp thời.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-4-bieu-hien-nay-ung-lam-tuong-la-dau-hieu-tuoi-gia-rat-co-the-la-canh-bao-som-ung-thu-a593258.html