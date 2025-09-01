Người có dấu hiệu này, 1 giọt rượu cũng không nên uống thêm

1. "Tửu lượng" tăng dần

Một dấu hiệu khác cho thấy bạn đang uống quá nhiều rượu là khả năng thích nghi với rượu tăng lên. Nếu trước đây bạn cảm thấy lâng lâng sau 1 hoặc 2 ly rượu nhưng giờ phải cần đến 3 hoặc 4 ly mới đạt đế trạng thái đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơ thể bạn đã thích nghi với lượng rượu lớn hơn.

2. Bạn trải qua các triệu chứng "cai nghiện"

Khi bạn quyết định dừng uống rượu, tốt nhất nên chú ý đến phản ứng của cơ thể. Cảm giác run rẩy, đổ mồ hôi, buồn nôn, đau đầu và cáu kỉnh khi không uống rượu đều là những dấu hiệu cho thấy việc lạm dụng rượu có thể gây nguy hiểm.

3. Sức khỏe gan hoặc tim đang bị ảnh hưởng

Một số người chỉ nhận ra rằng, lượng rượu bia họ uống đã vượt quá mức an toàn sau khi sức khỏe bị ảnh hưởng. Uống rượu trong thời gian dài có thể dẫn đến tổn thương gan, huyết áp cao và tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Uống quá nhiều rượu trong một lần cũng có thể gây hại cho tim, gây ra các vấn đề bao gồm loạn nhịp tim, đột quỵ và tăng huyết áp cấp tính... Các vấn đề về gan phát sinh do uống rượu nhiều theo thời gian có thể bao gồm gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan,...

4. Sức khỏe đường ruột gặp vấn đề

Rượu có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột - một hệ sinh thái phức tạp của vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa và quyết định sức khỏe tổng thể của mỗi người.

Theo tờ The New York Times, uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến một loạt các triệu chứng về sức khỏe đường ruột, bao gồm trào ngược axit, viêm và chảy máu, đầy hơi, thay đổi thói quen đại tiện, hội chứng ruột rò rỉ,...

Một nghiên cứu đối với 48.000 nam giới trong hơn 26 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người uống 1 đến 2 loại đồ uống có cồn mỗi ngày có nguy cơ bị chảy máu đường tiêu hóa nghiêm trọng cao hơn 67%.

5. Gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ hoặc duy trì giấc ngủ

Ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe mạnh sau khi thức dậy, thói quen ngủ thay đổi cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang uống quá nhiều rượu. Chứng nghiện rượu thường liên quan đến chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính, nên mất ngủ, ngủ không yên giấc hoặc thức dậy với cảm giác uể oải đều là những dấu hiệu cho thấy việc uống rượu có thể đang vượt quá tầm kiểm soát.

6. Thay đổi tâm trạng hoặc nhận thức

Rượu không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng và nhận thức của bạn khi say mà còn có thể gây ra những tác động lâu dài lên não bộ, ngay cả khi chỉ uống 1 lượng tương đối vừa phải.

Rượu bia gây trở ngại cho các đường dẫn truyền thần kinh của não và có thể ảnh hưởng đến hình dáng và hoạt động của não. Những gián đoạn này có thể thay đổi tâm trạng và hành vi, khiến việc suy nghĩ và phối hợp vận động trở nên khó khăn hơn.

7. Thường xuyên bị nôn nao

Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đầu óc mụ mẫm hoặc thể chất không khỏe sau khi uống rượu là dấu hiệu cho thấy bạn đang lạm dụng rượu.

8. Làm những việc nguy hiểm khi uống rượu

Uống quá nhiều rượu có thể nguy hiểm vì nó có thể gây hại cho các cơ quan bên trong cơ thể. Tuy nhiên, đó không phải là hậu quả tiềm ẩn duy nhất của việc uống quá nhiều rượu.

Tham gia vào các hoạt động nguy hiểm như lái xe khi say rượu, đánh nhau hoặc hành vi tình dục không an toàn khi say rượu đều là dấu hiệu cho thấy bạn đang uống quá nhiều.

9. Bạn cảm thấy mất kiểm soát

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đang uống quá nhiều rượu là việc khó dừng lại, cho thấy bạn không kiểm soát được hành động của mình.

Đặc điểm nổi bật của chứng nghiện rượu là một vòng luẩn quẩn, uống 1 ly rượu lại thúc đẩy nhu cầu uống tiếp theo, dẫn đến mất khả năng kiểm soát. Những người mắc chứng rối loạn sử dụng rượu (AUD) sẽ cảm thấy thèm rượu dữ dội ngay khi bắt đầu uống.