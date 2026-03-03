Thanh niên 17 tuổi hoại tử, suy đa tạng nguy kịch chỉ vì nốt mụn nhỏ ở "vòng 3"

Ngày 2/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông tin đang điều trị bệnh nhân trẻ tuổi nguy kịch do chủ quan từ vết thương nhỏ.

Bệnh nhân L.V.L. (17 tuổi, Cao Bằng) xuất hiện một nốt mụn bọc ở vùng mông khoảng một tháng trước khi nhập viện. Do cho rằng đây chỉ là mụn thông thường của tuổi mới lớn nên bệnh nhân không đi khám, không điều trị và cũng không chú ý chăm sóc vệ sinh vùng tổn thương.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, L. bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi, ho nhiều, khạc đờm trong và khó thở tăng dần. Đến ngày nhập viện, người bệnh khó thở dữ dội, đau tức ngực, tím tái, lơ mơ và được gia đình đưa đến bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng sốt cao 38,8°C, nhịp tim nhanh, mạch quay không bắt được, phổi thông khí kém.

Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, suy đa tạng, rối loạn đông máu, rối loạn điện giải, phải đặt ống nội khí quản thở máy và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và theo dõi huyết áp liên tục qua catheter tĩnh mạch trung tâm.

Kết quả chụp CT lồng ngực cho thấy hai phổi xuất hiện nhiều ổ áp xe, kèm tràn khí và tràn dịch màng phổi hai bên. Hình ảnh cộng hưởng từ vùng đùi - mông phát hiện nhiều ổ áp xe lan rộng trong mô mềm dưới da vùng cùng cụt và toàn bộ khối cơ mông hai bên.

Theo bác sĩ Lê Thị Huyền, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nốt nhọt vùng mông tồn tại kéo dài nhưng không được xử trí đã trở thành ổ nhiễm khuẩn ban đầu.

Do nằm ở vị trí kín đáo, tổn thương âm thầm lan sâu vào mô mềm, gây hoại tử da, cơ, lộ gân xương vùng mông. Vi khuẩn từ ổ áp xe xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, đồng thời hình thành các ổ di bệnh tại phổi dẫn đến áp xe phổi và suy đa tạng.

Người bệnh được hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, dẫn lưu mủ hai bên phổi và điều chỉnh rối loạn đông máu. Sau thời gian điều trị, tình trạng hô hấp dần cải thiện, nhu cầu oxy giảm, tuy nhiên tổn thương phổi vẫn còn nặng và cần tiếp tục theo dõi sát.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và liên chuyên khoa, cho biết những bệnh nhân hồi sức kéo dài rất dễ xuất hiện loét tì đè vùng cùng cụt. Đây là khu vực thường xuyên ẩm ướt, dễ nhiễm bẩn do tiếp xúc với dịch bài tiết, tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào máu, khiến tình trạng nhiễm khuẩn ngày càng nặng hơn.

Sau hai tuần phẫu thuật tạo hình, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, vết thương liền gần hoàn toàn và đang được tập phục hồi chức năng, dự kiến ra viện trong thời gian tới.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các nốt nhọt, áp xe ngoài da, đặc biệt ở những vị trí kín đáo. Khi xuất hiện dấu hiệu sưng đau, mưng mủ kéo dài cần đi khám sớm để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn lan rộng và nhiễm trùng huyết nguy hiểm.

Với bệnh nhân nằm lâu hoặc điều trị hồi sức dài ngày, việc chăm sóc, vệ sinh và phòng loét tì đè đóng vai trò quyết định trong phòng ngừa biến chứng nặng.