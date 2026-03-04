Nam sinh vỡ mạch máu não sau 4 ngày 'cày' game xuyên đêm

Câu chuyện về người này vừa được Lin Ting, một điều dưỡng tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) ở Đài Loan, chia sẻ trên trang cá nhân, theo Oriental Daily ngày 2/3. Theo Lin, nam sinh đã tận dụng kỳ nghỉ đông để chơi game bất kể ngày đêm, bất chấp lời khuyên ngăn của người thân.

Ảnh minh họa: Monash University

Vào đêm muộn, khi vừa đứng dậy đi vệ sinh, thanh niên này bất ngờ hét lớn, trợn ngược mắt và ngã gục xuống sàn. Người nhà đưa anh đi cấp cứu trong tình trạng mất ý thức hoàn toàn. Kết quả chụp chiếu cho thấy động mạch não của người bệnh đã vỡ, gây xuất huyết nghiêm trọng.

Đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng chàng trai vẫn chìm vào hôn mê sâu, duy trì sự sống hoàn toàn bằng máy thở. Nhận thấy con trai không còn cơ hội hồi phục, gia đình quyết định dừng các biện pháp can thiệp y tế nhằm tránh cho anh những đau đớn vô ích. Họ đưa con về chăm sóc giảm nhẹ và gọi điện báo tin cho họ hàng, bạn bè đến nhìn mặt lần cuối. Người mẹ túc trực bên giường, liên tục gọi tên con cho đến tận thời khắc bác sĩ ngắt kết nối máy thở.

Chứng kiến cảnh tượng xót xa, điều dưỡng Lin cảnh báo tình trạng thiếu ngủ kéo dài, làm việc quá sức hay áp lực tâm lý quá độ đều âm thầm hủy hoại sức khỏe. Hiện tượng vỡ mạch máu não hay suy tim cấp ở người chơi game kéo dài bắt nguồn từ tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, căng thẳng tâm lý và việc cơ thể phải ngồi bất động trong nhiều giờ liền. Khi duy trì một tư thế quá lâu kết hợp với nhịp tim tăng cao do kích thích từ trò chơi, huyết áp người bệnh có thể tăng vọt, tạo áp lực lớn làm đứt gãy hệ thống động mạch não.

Lịch sử y khoa từng ghi nhận nhiều ca tử vong đột ngột với nguyên nhân tương tự, điển hình trường hợp nam thanh niên 18 tuổi người Đài Loan vào năm 2012 tử vong do suy tim sau 40 giờ chơi tựa game "Diablo III" liên tục. Tới năm 2015, giới chức Đài Loan tiếp tục xác nhận một người đàn ông 32 tuổi tên Hsieh đã gục chết ngay tại quán cà phê internet ở quận Hunei do kiệt sức sau một đợt "cày" game kéo dài ba ngày không nghỉ.

Chuyên gia y tế khuyên mỗi người cần thiết lập thời gian biểu sinh hoạt điều độ, ăn uống cân bằng, duy trì vận động và khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ hệ mạch máu, đặc biệt đối với những người mang tiền sử gia đình mắc bệnh lý thần kinh.