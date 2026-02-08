Một phụ nữ ở Bangladesh tử vong vì nhiễm virus Nipah

Theo WHO, bệnh nhân trong độ tuổi 40-50, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình của virus Nipah từ ngày 21/1, gồm sốt và đau đầu, tiếp đến là chảy nhiều nước bọt, rối loạn ý thức và co giật. Người phụ nữ qua đời một tuần sau và được xác nhận nhiễm virus Nipah, theo nhà chức trách.

Bệnh nhân không có tiền sử đi lại nhưng có sử dụng nhựa chà là tươi - nguồn lây nhiễm từng được ghi nhận của virus Nipah. Toàn bộ 35 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân hiện được theo dõi y tế và đều cho kết quả âm tính với virus. Đến nay, giới chức chưa ghi nhận thêm ca bệnh nào.

Ca nhiễm tại Bangladesh được ghi nhận sau khi hai trường hợp mắc virus Nipah được phát hiện tại nước láng giềng Ấn Độ, khiến nhiều quốc gia châu Á tăng cường kiểm soát y tế tại các sân bay.

Sân bay Quốc tế ở Samut Prakarn, Thái Lan, kiểm tra nghiêm ngặt để ngăn lây lan virus Nipah hôm 25/1. Ảnh: Independent

Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ tháng trước cho biết khoảng 200 người đã phải cách ly sau khi ít nhất hai ca nhiễm virus Nipah được ghi nhận tại bang Tây Bengal, khu vực giáp biên giới Bangladesh.

Nipah là loại virus nguy hiểm, hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu và được WHO xếp vào nhóm mầm bệnh có nguy cơ cao. Các chuyên gia cho biết ca lây nhiễm ở người rất hiếm, thường xảy ra khi virus lây từ dơi sang người, phổ biến qua trái cây bị nhiễm mầm bệnh.

Tỷ lệ tử vong khi nhiễm Nipah có thể lên tới 75%, song virus này không dễ lây truyền từ người sang người. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, những người sống sót có thể gặp các di chứng thần kinh kéo dài, như co giật dai dẳng hoặc thay đổi tính cách.

Trong những trường hợp hiếm gặp, một số người bị viêm não và có thể tái phát sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm kể từ lần nhiễm đầu tiên, do bệnh tái phát hoặc virus bị tái hoạt hóa.

Trước nguy cơ dịch bệnh, các quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Pakistan đã triển khai biện pháp kiểm tra thân nhiệt tại sân bay. Riêng Singapore yêu cầu lao động nhập cư đến từ bang Tây Bengal (Ấn Độ) phải đo thân nhiệt hằng ngày và tự theo dõi các triệu chứng trong vòng 14 ngày.

WHO hôm 6/2 cho hay nguy cơ lây lan dịch bệnh ra quốc tế hiện được đánh giá là thấp. Cơ quan này không khuyến nghị áp dụng bất kỳ hạn chế nào đối với hoạt động đi lại hay thương mại, dựa trên các thông tin hiện có.

Trong năm 2025, Bangladesh đã ghi nhận bốn ca tử vong do virus Nipah được xác nhận bằng xét nghiệm. Ngoài khu vực Nam Á, các ca nhiễm cũng đã được báo cáo tại Philippines. Kết quả điều tra cho thấy những trường hợp này nhiều khả năng do virus Nipah hoặc một chủng virus tương tự Nipah gây ra.