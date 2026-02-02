Nhật Bản sắp thử nghiệm vaccine ngừa virus Nipah

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Đại học Tokyo, phát triển thành công loại vaccine được kỳ vọng giúp ngăn ngừa virus Nipah, tờ Nikkei đưa tin hôm 31/1. Quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu sẽ bắt đầu tại Bỉ vào tháng 4 tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh bang Tây Bengal của Ấn Độ ghi nhận hai ca bệnh vào tháng 1, nhiều nước vì vậy thắt chặt kiểm dịch tại sân bay.

Theo TASS, vaccine này được phát triển dựa trên nền tảng virus sởi. Khi được tiêm vào cơ thể người, vaccine sẽ thúc đẩy sản sinh các protein tương tự của virus Nipah, từ đó củng cố hệ miễn dịch và giúp ngăn chặn sự phát triển của bệnh trong trường hợp bị lây nhiễm.

Một nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ bước ra từ khu cách ly của một bệnh viện tại Kochi, bang Kerala, Ấn Độ, trong đợt bùng phát dịch Nipah tháng 8/2019. Ảnh: EFE-EPA/Prakash Elamakkara

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Tokyo ghi nhận tính hiệu quả và độ an toàn của vaccine qua các thử nghiệm trên chuột hamster và các loài động vật khác. Nếu giai đoạn đầu tiên dự kiến diễn ra tại Bỉ thành công, các giai đoạn thử nghiệm tiếp theo về độ an toàn và hiệu lực trên cả người lớn và trẻ em sẽ được triển khai tại Bangladesh vào nửa cuối năm 2027.

Virus Nipah (NiV) lây truyền từ động vật sang người, có nguồn gốc từ loài dơi ăn quả. Virus này có khả năng gây viêm não nghiêm trọng và nhiễm trùng đường hô hấp với tỷ lệ tử vong đặc biệt cao, lên tới 75% trong một số trường hợp.

Kể từ khi virus được phát hiện vào năm 1999, thế giới đã ghi nhận khoảng 1.000 trường hợp mắc bệnh. Các đợt bùng phát virus Nipah diễn ra hàng năm tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á, gây ra nhiều ca tử vong trong khi hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng ngừa.

Tại bang Tây Bengal, hai người nhiễm virus Nipah, là hai điều dưỡng, hiện được điều trị tại bệnh viện. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận không ai trong số 190 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân có triệu chứng và tất cả đến nay đều xét nghiệm âm tính. Theo đánh giá của WHO, nguy cơ bùng phát dịch ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu ở mức thấp.

Ngay sau khi Ấn Độ xác nhận các ca nhiễm, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã chủ động kích hoạt hệ thống phòng dịch. Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đồng loạt thắt chặt quy trình sàng lọc y tế tại các cửa khẩu hàng không nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài.

Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah nào, tính đến nay.