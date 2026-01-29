Thức uống phổ biến trong đám cưới bị nghi là nguồn lây virus Nipah ở Ấn Độ

Trả lời hãng thông tấn ANI ngày 26/1, Tiến sĩ Sayan Chakraborty, cựu cố vấn y tế của chính phủ bang Tây Bengal, Ấn Độ và là chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho biết chỉ có 2 trường hợp nhiễm virus Nipah được xác nhận cho đến nay tại bang này. Ông bác bỏ những tuyên bố về một đợt bùng phát rộng loại virus được cho là có khả năng lây lan nhanh và gây chết người này.

Chuyên gia này nhấn mạnh mặc dù có những lo ngại về khả năng gia tăng các trường hợp nhiễm mới, nhưng tình hình vẫn ổn định. Giới chức địa phương đã triển khai tốt việc truy vết tiếp xúc, cách ly những người nghi nhiễm và xét nghiệm. Do đó, không cần thiết phải hoang mang.

Kết quả điều tra dịch tễ bước đầu đưa ra 2 giả thuyết về nguồn lây. Giả thuyết được đánh giá có khả năng cao nhất tập trung vào một trong hai điều dưỡng, từng tham dự một đám cưới tại khu vực biên giới Ấn Độ - Bangladesh vào giữa tháng 12/2025 và có sử dụng mật chà là tươi.

Một trong hai bệnh nhân nhiễm virus Nipah ở Ấn Độ có khả năng đã bị lây nhiễm sau khi uống mật chà là sống, loại đồ uống phổ biến vào mùa đông tại địa phương. (Ảnh minh họa)

Giới chức y tế nhận định bệnh nhân có thể đã nhiễm virus Nipah do uống mật cây bị lẫn dịch tiết của dơi ăn quả - vật chủ tự nhiên của virus. Điều dưỡng này được cho là lây nhiễm chéo virus cho đồng nghiệp trực cùng ca thông qua tiếp xúc trực tiếp sau đó.

Giới chuyên gia cảnh báo, dù có vẻ vô hại và mang tính giải khát, mật chà là sống có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu bị dơi ăn quả làm nhiễm bẩn. Virus Nipah có thể lây từ dơi sang người thông qua loại đồ uống này.

Theo Tiến sĩ Aishwarya R. - chuyên gia tư vấn bệnh truyền nhiễm, loài dơi mang virus Nipah hay ăn quả chà là nói riêng và ăn các loại quả khác nói chung. Do đó, người dân tuyệt đối không nên ăn quả chà là bị rụng, bị cắn, uống nhựa chà là chưa được tiệt trùng.

Quả chà là là một loại trái cây nhiệt đới họ cọ, có vị ngọt đậm, dẻo thơm, mọc thành chùm trên cây và phổ biến ở Trung Đông, Địa Trung Hải. "Virus Nipah không phải điều bạn nghe đến hàng ngày, nhưng chắc chắn là một loại virus cần phải chú ý. Điều đáng sợ là tốc độ lây lan của nó rất nhanh và nguy hiểm", bà Aishwarya R nói.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đặt ra khả năng tồn tại một bệnh nhân đã tử vong trước đó vì suy hô hấp nghiêm trọng nhưng chưa kịp được xét nghiệm. Cả 2 điều dưỡng có thể đã phơi nhiễm virus trong quá trình chăm sóc ca bệnh nói trên.