Người gầy vẫn gan nhiễm mỡ: Hóa ra 'thủ phạm' không phải do ăn nhiều hay béo phì

Khi gầy không phải là "tấm lá chắn" cho gan

Trong quan niệm của nhiều người, gan nhiễm mỡ chỉ xảy ra ở những người thừa cân, béo phì hoặc có chế độ ăn nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng tại các bệnh viện cho thấy một xu hướng đáng báo động: Tỷ lệ người gầy (chỉ số BMI bình thường) mắc gan nhiễm mỡ đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở độ tuổi từ 30 – 35.

Người gầy vẫn có khả năng bị gan nhiễm mỡ nếu thói quan sinh hoạt thiếu khoa học.

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, PGS.TS.BS Đỗ Tuấn Anh, nguyên chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, không ít bệnh nhân trẻ tuổi, đến thăm khám trong tình trạng cơ thể chỉ nặng từ 50 – 55kg, ăn uống kiêng khem rất kỹ nhưng chỉ số men gan lại tăng cao, hình ảnh siêu âm cho thấy gan đã tích tụ một lượng mỡ lớn. Điều này chứng minh rằng: Gan không phân biệt người gầy hay người béo, nó chỉ phản ứng dựa trên những gì chúng ta nạp vào cơ thể.

"Trong quá trình làm việc, tôi gặp không ít các bệnh nhân dù tuổi còn trẻ nhưng gan kêu cứu vì những lý do thức khuya hay thường xuyên có các cuộc vui trên bàn nhậu. Điều này chính là nguyên nhân dẫn đến việc dù cân nặng ở mức độ bình thường nhưng xét nghiệm lại cho thấy gan đã tích tụ một lượng mỡ lớn" - BS Tuấn Anh chia sẻ.

Thói quen thường xuyên thường xuyên lạm dụng rượu bia sẽ khiến lá gan bị hư tổn.

Cơ chế 'ưu tiên' độc hại của Ethanol

Lý giải về hiện tượng này, PGS.TS Đỗ Tuấn Anh cho biết chìa khóa nằm ở cách gan chuyển hóa chất cồn (Ethanol). Khi chúng ta uống rượu bia, cơ thể coi Ethanol là một chất độc cần được xử lý ngay lập tức.

- Sự đình trệ chuyển hóa: Gan buộc phải tạm dừng các chức năng khác để ưu tiên chuyển hóa và đào thải cồn.

- Sự tích tụ mỡ: Trong quá trình "bận rộn" xử lý rượu bia, các acid béo không được chuyển hóa kịp thời sẽ bị giữ lại, lắng đọng trong các tế bào gan. Theo thời gian, những giọt mỡ này tích tụ ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ do rượu (AFLD).

Chỉ cần duy trì thói quen tụ tập, uống rượu bia đều đặn vài buổi mỗi tuần, lá gan sẽ bắt đầu tích mỡ một cách âm thầm mà chủ nhân không hề hay biết.

Chỉ vài buổi tụ tập mỗi tuần, thói quen uống rượu bia định kỳ đang âm thầm huỷ hoại sức khoẻ của giới trẻ từ bên trong.

Những 'sát thủ' giấu mặt: Thức khuya và stress

Bên cạnh rượu bia, lối sống hiện đại của giới trẻ cũng góp phần "hủy hoại" tế bào gan. Việc thức khuya kéo dài và làm việc quá sức khiến gan không có thời gian nghỉ ngơi để thực hiện chức năng giải độc và tái tạo tế bào.

Đáng lo ngại hơn, gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ rệt. Bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi các dấu hiệu như mệt mỏi, chán ăn, vàng da hoặc đau tức hạ sườn phải xuất hiện. Lúc này, bệnh thường đã tiến triển sang giai đoạn nặng hoặc biến chứng.

Đừng để quá muộn: Khuyến cáo từ chuyên gia

Theo các chuyên gia, việc phát hiện sớm đóng vai trò quyết định trong kết quả điều trị. Nếu được can thiệp kịp thời ở giai đoạn nhiễm mỡ, gan hoàn toàn có khả năng phục hồi. Ngược lại, nếu chủ quan, bệnh sẽ tiến triển rất nhanh thành:

1. Viêm gan mạn tính: Các tế bào gan bắt đầu bị tổn thương và hoại tử.

2. Xơ gan: Các mô sẹo thay thế tế bào gan khỏe mạnh, làm mất chức năng gan không hồi phục.

3. Ung thư gan: Biến chứng nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong cao.

Lời khuyên từ PGS.TS.BS Đỗ Tuấn Anh: "Các bạn trẻ đừng đợi đến khi có triệu chứng mới đi khám. Hãy chủ động kiểm tra chức năng gan định kỳ, hạn chế tối đa rượu bia và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ để bảo vệ 'nhà máy thải độc' của cơ thể trước khi quá muộn".