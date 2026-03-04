Đang uống rượu, thanh niên mất tri giác, hôn mê tại chỗ, bác sĩ chỉ rõ nguy cơ

Bác sĩ Nguyễn Lê Duy, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 chia sẻ, đột quỵ không còn là bệnh lý của riêng người cao tuổi. Thực tế cho thấy, căn bệnh nguy hiểm này đang có xu hướng trẻ hóa và có thể xảy ra ngay cả ở những người tưởng như hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Duy, mới đây, khoa Ngoại Thần kinh cũng đã tiếp nhận 1 bệnh nhân đột quỵ còn khá trẻ.

Bệnh nhân là nam, 36 tuổi, không có tiền sử bệnh lý nội khoa, tại cuộc nhậu cùng bạn bè đã đột ngột giảm tri giác rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê. Người bệnh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính sọ não xác định bệnh nhân bị đột quỵ xuất huyết não bán cầu phải trên nền tăng huyết áp chưa được phát hiện trước đó. Nhận định đây là ca bệnh nặng, ê-kíp bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Phẫu thuật được thực hiện dưới kính hiển vi hiện đại giúp lấy bỏ khối máu tụ. Ca mổ thành công, giữ được tính mạng cho người bệnh. Hiện tại, bệnh nhân sau mổ ổn định và đã được ra viện, tuy nhiên, di chứng để lại là liệt nửa người phải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và sinh hoạt hàng ngày.

Theo bác sĩ Duy, đột quỵ không chỉ đe dọa tính mạng mà còn để lại những hệ lụy lâu dài cho người bệnh và gia đình.

Thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, thức khuya, căng thẳng kéo dài, ít vận động… cùng các bệnh lý tiềm ẩn như tăng huyết áp, bệnh thận… chính là những yếu tố nguy cơ làm gia tăng đột quỵ ở người trẻ.

Bác sĩ Duy khuyến cáo, người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp và xây dựng lối sống lành mạnh là cách tốt nhất để phòng ngừa đột quỵ từ sớm.