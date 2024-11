Loại rau 'siêu thực phẩm' giúp hạ đường huyết và tốt cho tiêu hóa, người Việt nên ăn để phòng bệnh

Trong các loại rau mầm thì phổ biến nhất là: cải xanh, đậu xanh, mầm củ cải đỏ... Những loại rau này từ lâu đã được ca ngợi là một trong những "siêu thực phẩm", không chỉ giàu vitamin và khoáng chất mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng (Journal of Nutrition) đã chỉ ra rằng, trong giai đoạn phát triển ban đầu, rau mầm có sự gia tăng mạnh mẽ về hàm lượng vitamin C, E, và K.

Chúng cũng cung cấp lượng lớn các enzyme và chất chống oxy hóa quan trọng như flavonoid và polyphenol.

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Y học Dự phòng Harvard, rau mầm có hàm lượng vitamin C cao gấp 2-3 lần so với rau trưởng thành, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do. Vitamin E trong rau mầm cũng có tác dụng chống lão hóa và tăng cường sức khỏe làn da.

Một nghiên cứu khác cho thấy, rau mầm chứa lượng polyphenol và flavonoid cao, giúp giảm viêm, ngăn chặn quá trình oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như: bệnh tim mạch và ung thư.

Ngoài ra, rau mầm còn chứa nhiều enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Enzyme này giúp phá vỡ các hợp chất khó tiêu hóa trong thực phẩm, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn.

3 công dụng tuyệt vời của rau mầm với sức khỏe

Giúp giảm lượng đường trong máu

Những người mắc bệnh tiểu đường có thể thấy rằng ăn rau mầm giúp họ ổn định đường huyết, kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn. Các nghiên cứu cho thấy rau mầm có thể làm giảm lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu đã theo dõi một nhóm nhỏ người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nửa ăn 60g rau mầm đậu lăng mỗi ngày cùng với chế độ ăn bình thường, trong khi nhóm còn lại chỉ ăn chế độ ăn bình thường. Vào cuối cuộc nghiên cứu kéo dài 8 tuần, những người ăn rau mầm đã giảm 10% nồng độ hemoglobin A1c, một dấu hiệu kiểm soát lượng đường trong máu - tốt hơn 12% so với nhóm đối chứng.

Giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Theo nhiều nghiên cứu, việc nảy mầm hạt làm tăng đáng kể lượng chất xơ chứa trong đó. Chẳng hạn, trong một nghiên cứu, ngũ cốc được nảy mầm trong 5 ngày chứa nhiều chất xơ hơn tới 133% so với ngũ cốc chưa nảy mầm. Ở một trường hợp khác, việc cho đậu nảy mầm cho đến khi dài 5mm đã làm tăng tổng lượng chất xơ lên tới 226%.

Phần lớn chất xơ này là chất xơ “không hòa tan”, có nghĩa là nó không tan trong dạ dày của bạn. Thay vào đó, nó hoạt động như một prebiotic và nuôi dưỡng vi khuẩn “tốt” trong ruột của bạn. Những vi khuẩn này rất quan trọng để duy trì hệ thống tiêu hóa ổn định, khỏe mạnh và có thể giúp giảm các triệu chứng như đầy hơi và đầy hơi.

Giúp cải thiện sức khỏe tim mạch

Thêm rau mầm vào chế độ ăn uống của bạn cũng có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ rau mầm có thể làm giảm mức cholesterol ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc béo phì. Nó cũng cho thấy sự gia tăng cholesterol HDL “tốt” cũng như giảm chất béo trung tính và cholesterol LDL “xấu”. Mức cholesterol thấp hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và xơ vữa động mạch.

Cách ăn rau mầm tốt nhất cho sức khỏe

Dù rau mầm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chúng cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cao nếu không được sản xuất, bảo quản và tiêu thụ đúng cách. Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn từ rau mầm, người tiêu dùng cần chú ý:

- Hãy chọn rau mầm từ các cơ sở sản xuất có chứng nhận an toàn thực phẩm, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt.

- Theo nghiên cứu, việc rửa sạch rau mầm dưới vòi nước chảy có thể giảm tới 90% lượng vi khuẩn có hại. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn tiêu thụ rau mầm sống trong các món salad.

- Đối với những người có hệ miễn dịch yếu, phụ nữ mang thai hoặc người cao tuổi, việc nấu chín rau mầm trước khi ăn là cách tốt nhất để tiêu diệt vi khuẩn.

- Rau mầm nên được bảo quản ở nhiệt độ dưới 5⁰C và sử dụng trong vòng 2-3 ngày để tránh sự phát triển của vi khuẩn.

