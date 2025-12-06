Lãnh đạo Bộ Y tế nói gì trước câu hỏi 'có hay không lỗ hổng quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm của Mailisa'?

Lý do thu hồi mỹ phẩm của MK Skincare

Chiều 6/12, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã thông tin về công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, trong đó có mỹ phẩm của Mailisa.

Thông tin về lý do thu hồi, đình chỉ lưu hành mỹ phẩm của MK Skincare, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, căn cứ Nghị định 117 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Thông tư 06 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, cơ quan này đã ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare công bố, với lý do Công ty không xuất trình được Hồ sơ Thông tin sản phẩm (PIF).

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, để ngăn ngừa tình trạng các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội tiếp tục kinh doanh các sản phẩm đã bị thu hồi, đình chỉ lưu hành, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số), Bộ VHTT&DL (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) yêu cầu ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng tải nội dung liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.

Về quản lý mỹ phẩm, Thứ trưởng cho biết, việc quản lý được thực hiện theo Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm; Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; Thông tư 06 và các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Theo đó, việc quản lý mỹ phẩm theo cơ chế "doanh nghiệp công bố sản phẩm – cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm".

Có lỗ hổng trong quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm hay không?

Trả lời về việc có tồn tại lỗ hổng trong quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm hay không? Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, cơ chế quản lý "doanh nghiệp công bố sản phẩm – cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm" được thực hiện theo đúng quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên.

Theo ông, cơ chế này tương tự quy định quản lý của EU và nhiều nước phát triển; vừa bảo đảm hội nhập quốc tế, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp làm ăn chân chính, đưa sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ do Bộ Y tế thực hiện mà còn có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương. Trong đó, Bộ Y tế là cơ quan kết luận chất lượng mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc; lực lượng Quản lý thị trường giám sát hoạt động kinh doanh; Hải quan quản lý thông quan, xuất nhập khẩu; UBND tỉnh, thành phố quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà khẳng định, Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực mỹ phẩm; tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm; sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2020 và Nghị định 98/2020 theo hướng tăng chế tài xử phạt, bảo đảm tính răn đe đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Bộ cũng sẽ xây dựng Hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia phục vụ truy xuất nguồn gốc; tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành như Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Công an, Biên phòng… trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và mỹ phẩm giả; siết chặt quản lý kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên sàn TMĐT và mạng xã hội.

"Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại", Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh.

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai (còn gọi Mailisa), Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa; ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng 6 bị can khác về tội Buôn lậu. Quá trình khám xét, điều tra, lực lượng chức năng thu giữ: 3 tỷ đồng tiền mặt; 400.000 USD; 300 lượng vàng SJC (khoảng 300 cây vàng); 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều tài sản giá trị, trong đó có 12 giấy đăng ký siêu xe. Ngoài số tài sản bị thu giữ, vợ chồng bà Mai, ông Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả...