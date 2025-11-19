Bộ Y tế: Thận trọng khi dùng mỹ phẩm do công ty chồng bà Mailisa nhập khẩu

Ngày 18-11, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết cơ quan này đang rà soát, kiểm tra và yêu cầu cung cấp hồ sơ đối với các mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và công bố, đồng thời khuyến cáo người dân và cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng các sản phẩm này trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm.

Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) - là chủ sở hữu, đại diện pháp luật.

Cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại Hà Nội. Ảnh: ĐL

81 mỹ phẩm có số tiếp nhận phiếu công bố còn hiệu lực

Từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare được Cục Quản lý Dược tiếp nhận 162 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Tính đến hôm qua, 17-11, doanh nghiệp còn 81 số tiếp nhận phiếu công bố còn hiệu lực.

Ông Tạ Mạnh Hùng cho biết qua rà soát nhanh các báo cáo thanh tra, kiểm tra đến thời điểm hiện tại, Cục Quản lý Dược chưa nhận được phản ánh từ các sở y tế, hệ thống kiểm nghiệm nhà nước hoặc phản hồi của tổ chức, cá nhân về việc phát hiện các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK do Công ty MK Skincare nhập khẩu hoặc đứng tên công bố có vi phạm chất lượng.

Cục Quản lý Dược đã ban hành loạt văn bản chỉ đạo về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) đối với Công ty MK Skincare. Cục cũng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp kết quả kiểm nghiệm cùng hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ sản phẩm đã công bố.

Trường hợp có vi phạm, Cục sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và thông báo rộng rãi đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân được biết.

Trong thời gian chờ các đơn vị kiểm nghiệm báo cáo kết quả, Cục Quản lý Dược đề nghị cơ sở kinh doanh và người dân thận trọng khi sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và công bố, đồng thời theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Danh sách 162 sản phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và đứng tên công bố tại đây.

11 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng trong năm 2025

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), trong năm 2025 (tính đến ngày 17-11), cơ quan này đã tiến hành kiểm tra 35 cơ sở sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm. Trong đó, 12 cơ sở được kiểm tra theo kế hoạch và 23 cơ sở được kiểm tra đột xuất.

Kết quả, 11 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.058 triệu đồng.

Hoạt động kiểm tra - giám sát được thực hiện trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm tiếp tục tăng trưởng mạnh, với khoảng 200.000 sản phẩm đã được tiếp nhận phiếu công bố, đến từ khoảng 2.500 cơ sở trên cả nước.

Trong đó, ở Trung ương, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) tiếp nhận công bố cho khoảng 150.000 sản phẩm nhập khẩu, các sở y tế tiếp nhận công bố cho khoảng 50.000 sản phẩm sản xuất trong nước.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết hằng năm các cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm ở trung ương và địa phương đều triển khai hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý rủi ro, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm nghiệm, lấy mẫu và thanh tra đột xuất các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao.

Hằng năm (trừ năm 2021 và 2022), Cục Quản lý Dược tiến hành hậu kiểm 20-30 cơ sở, các sở y tế thực hiện kiểm tra khoảng 300 cơ sở trên toàn quốc, trong đó có các cơ sở kiểm tra theo chỉ đạo, yêu cầu của Cục. Cục Quản lý Dược tiến hành xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển Thanh tra Bộ Y tế xử phạt hoặc chuyển sở y tế xử phạt theo thẩm quyền. Năm 2024, Cục kiểm tra 23 cơ sở, trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở với số tiền phạt 255 triệu đồng, Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 4 cơ sở với số tiền phạt 350 triệu đồng.

Bên cạnh đó, số lượng sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi phiếu công bố và các biện pháp xử phạt khác cũng được cập nhật thường xuyên. Riêng năm 2024, có 305 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành; còn trong năm 2025, tính đến thời điểm 17-11, con số này là 199 sản phẩm.

Hoạt động thu hồi phiếu công bố và kiểm tra chất lượng tiếp tục được triển khai tại cả trung ương và địa phương để kịp thời phát hiện các vi phạm liên quan chất lượng, quảng cáo hoặc nguồn gốc nguyên liệu.

Số liệu đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm, số tiếp nhận phiếu công bố. Nguồn: BYT