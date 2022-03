Làm thế nào để đối phó với tình trạng đau họng do biến thể Omicron gây ra?

Thứ Năm, ngày 10/03/2022

Đau họng có thể là dấu hiệu đầu tiên của việc nhiễm trùng do biến thể Omicron gây ra. Mặc dù triệu chứng này không quá nghiêm trọng nhưng vẫn gây ra không ít khó chịu cho người bệnh.

Đau họng do biến thể Omicron gây ra

Đau họng do Omicron gây ra là một trong những phàn nàn hàng đầu của những người mắc COVID-19.

Panagis Galiatsatos, bác sĩ tại Trung tâm Johns Hopkins Medicine ở Baltimore, Mỹ cho biết: “Đau hoặc ngứa cổ họng là vấn đề không đáng lo ngại trước đó, nhưng bây giờ là dấu hiệu ban đầu của Omicron”.

Một nghiên cứu do Cơ quan An ninh Y tế của Vương quốc Anh công bố ngày 14/1/2022 đã xem xét mức độ các triệu chứng khác nhau của người mắc COVID-19. Kết quả cho thấy, việc mất vị giác, khứu giác ít phổ biến ở biến thể Omicron so với Delta, trong khi đau họng lại phổ biến hơn.

Theo báo cáo này, đau họng là triệu chứng chiếm 53% các trường hợp mắc biến thể Omicron, trong khi người mắc biến thể Delta chỉ chiếm 23%.

Các triệu chứng như đau họng, chảy nước mũi, ít nhiều đều xảy ra như nhau ở cả người được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng COVID-19. Vắc-xin COVID-19 không phòng tránh được những triệu chứng này, nó chỉ bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nghiêm trọng xảy ra.

Craig Spencer, bác sĩ cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia, New York cho biết: “Những người chưa được tiêm chủng có các triệu chứng mắc COVID-19 nghiêm trọng hơn, trong khi những người đã tiêm thường chỉ có các triệu chứng nhẹ. Mức độ nhẹ này chủ yếu là đau họng, mệt mỏi, đau cơ, tuy khó chịu nhưng vẫn ổn”.

Làm thế nào để cải thiện tình trạng đau họng?

Nếu đang tự điều trị COVID-19 tại nhà, bạn nên tham khảo một số cách giảm triệu chứng đau họng như sau:

- Súc miệng bằng nước muối

Súc miệng bằng nước muối là một trong những cách tốt nhất để giảm thiểu chứng đau họng và ngăn ngừa virus sinh sôi phát triển. Tuy nhiên, việc súc miệng cần làm liên tục trong 3 – 4 ngày mới mang lại hiệu quả.

Mặc dù không có các bằng chứng cho thấy nước muối tiêu diệt được virus corona, nhưng nó có thể giúp giảm một số triệu chứng sưng tấy và kích ứng ở cổ họng.

Đây cũng là một trong những cách để cổ họng luôn được ẩm ướt, tránh bị khô, giảm tình trạng ngứa rát họng. Bạn chỉ cần pha một ít muối vào nước ấm và súc miệng, đảm bảo nhổ ra, thực hiện 2 – 3 lần mỗi ngày, tối thiểu 3 ngày hoặc cho tới khi các triệu chứng giảm hẳn.

- Uống giấm táo

Giấm táo có đặc tính chống viêm, là thành phần chính trong oxymels (hỗn hợp giấm và mật ong) truyền thống, được sử dụng để điều trị ho và cảm lạnh. Nó đặc biệt hữu ích trong việc giảm đau họng, thành phần axit trong dung dịch giúp loại bỏ sự nhiễm trùng và lây lan của vi khuẩn xấu, nguyên nhân gây viêm họng.

Để giảm các triệu chứng đau họng, bạn có thể huống một cốc nước ấm pha với 1 thìa táo, có thể thêm một chút mật ong nếu thích.

- Dầu dừa

Dầu dừa là một thành phần tự nhiên có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Xịt dầu dừa vào cổ họng có thể giúp giảm đau rát và khó chịu. Nó còn giúp loại bỏ độc tố, vi trùng, giúp tăng cường khả năng miễn dịch cũng như làm thông mũi.

Khi xịt dầu dừa vào cổ họng, nó hoàn toàn không gây tác dụng phụ, ngược lại còn mang tới cảm giác rất dễ chịu. Thường xuyên dùng 2 thìa dầu dừa mỗi ngày có thể giúp cơ thể chống lại virus, vi trùng một cách tự nhiên.

- Uống nhiều nước và trà thảo mộc

Khi cổ họng bị viêm, cơ thể sản xuất ra chất nhầy để tống virus hoặc vi khuẩn ra ngoài. Dịch nhầy từ mũi chảy ra có thể đọng lại trong cổ họng, điều này là một trong những nguyên nhân gây viêm họng. Việc uống chất lỏng sẽ giúp giảm thiểu kích ứng cổ họng. Uống đầy đủ nước cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Khi bị đau rát họng, bạn có thể uống một ít nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước mát (không phải nước đá lạnh) để giữ ẩm và bôi trơn cổ họng. Đôi khi việc uống nước đá có thể gây co thắt cổ họng, dẫn tới ho và rát cổ họng hơn.

Uống một ly nước ấm có pha thêm một ít chanh và mật ong, đây là cách làm dịu cổ họng phổ biến.

Các loại trà thảo mộc cũng có đặc tính làm dịu cổ họng.

Trong trường hợp quá đau rát cổ họng, bạn có thể ngậm một ít đá bào hoặc nước trái cây đông đá. Điều này có thể giúp cơ thể hấp thụ chất lỏng đồng thời giảm thiểu tình trạng nuốt bị đau.

