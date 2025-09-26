Không ngờ loại vỏ cây này mang lại 15 lợi ích thần kỳ cho sức khỏe

Trong 1 thìa bột quế có chứa:

Nước - 0,827 gram

Lượng calo - 19,3 kcal

Protein - 0,311 gam

Chất béo - 0,097 gram

Carbohydrate - 6,29 gam

Chất xơ - 4,14 gam

Đường - 0,169 gram

Canxi - 78 miligam

Sắt - 0,649 miligam

Magiê - 4,68 miligam

Phốt pho - 4,99 miligam

Kali - 33,6 miligam

Natri - 0,78 miligam

Kẽm - 0,143 miligam

Đồng - 0,026 miligam

Những lợi ích sức khỏe hàng đầu của quế:

1. Chống nhiễm trùng

Quế có đặc tính kháng vi-rút, kháng nấm và kháng khuẩn, tất cả đều giúp cơ thể khỏe mạnh và hoạt động tốt.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, quế đứng đầu trong số các loại thảo mộc và gia vị phổ biến trên thế giới về hàm lượng chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ cao. Chất chống oxy hóa giúp cơ thể phục hồi các tế bào bị tổn thương và chống lại các gốc tự do, đồng nghĩa với việc bạn ít bị nhiễm trùng và bệnh tật hơn.

2. Cải thiện lưu thông máu

Quế có tác dụng giãn mạch máu, kết quả là cải thiện lưu thông máu.

Việc sử dụng ít hơn 1 thìa quế khoảng hai đến ba lần mỗi tuần thực sự có thể cải thiện sức khỏe tổng thể. Bạn có thể rắc quế lên yến mạch, ngũ cốc hoặc bánh mì nướng.

3. Giảm viêm

Quế có chứa chất chống viêm giúp làm giảm tình trạng đau nhức hoặc sưng tấy.

Liều lượng quế được cho là an toàn để sử dụng mỗi ngày là 1-6gram, tương đương khoảng 1/2 đến 2 thìa cà phê. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí AOAC cho thấy, quế có hàm lượng hợp chất phenolic cao giúp giảm viêm hiệu quả.

6. Giảm huyết áp

Giảm huyết áp đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống tim mạch cũng được bảo vệ. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, việc sử dụng quế trong thời gian ngắn giúp giảm đáng kể cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương ở những bệnh nhân tiền tiểu đường và tiểu đường tuýp 2.

Dùng khoảng 1 thìa cà phê mỗi ngày là lượng vừa đủ để nhận được lợi ích sức khỏe này mà không gây ảnh hưởng xấu đến huyết áp hoặc lượng đường trong máu.

7. Giảm Cholesterol

Quế có tác dụng tích cực đến cholesterol, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch vì nồng độ cholesterol cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, quế có thể giúp giảm cholesterol toàn phần và triglyceride, từ đó mang lại một trái tim khỏe mạnh hơn.

8. Phòng tránh ung thư

Quế đã được chứng minh là có tác dụng chống ung thư. Một nghiên cứu đánh giá đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của chiết xuất từ ​​quế cho thấy, chúng chứa các hợp chất phenolic và flavonoid trung hòa các gốc tự do, giúp giảm stress oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương DNA, một yếu tố có thể gây ung thư.

9. Cải thiện sức khỏe răng miệng

Chiết xuất quế và các hợp chất tinh khiết từ quế có đặc tính kháng khuẩn giúp giảm các tác nhân gây hại trong miệng, giúp ích cho hệ vi sinh vật đường ruột. Quế giúp ngăn ngừa bệnh nha chu và thậm chí có thể điều trị bệnh nấm candida.

10. Tốt cho sức khỏe đường ruột

Nhờ tác dụng kháng khuẩn, quế giúp chống lại nhiều loại vi khuẩn và nấm gây bệnh đường ruột. Sự hiện diện của các hợp chất như cinnamaldehyde và eugenol cũng có hiệu quả trong việc kiểm soát nhiễm trùng do vi khuẩn.

11. Cải thiện sức khỏe não bộ

Nhiều nghiên cứu cho thấy, quế có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa và giảm suy giảm chức năng nhận thức. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, các thành phần của quế - chẳng hạn như eugenol, cinnamaldehyde và axit cinnamic - có thể có tác động tích cực đến não bộ .

Các hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp giảm căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm trong não (có liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson).

12. Kiểm soát lượng đường trong máu

Quế đã được chứng minh là có tác dụng hạ đường huyết ở mức độ vừa phải. Điều này chủ yếu nhờ các thành phần hoạt tính, như cinnamaldehyde và polyphenol, giúp tăng cường độ nhạy insulin và cải thiện quá trình chuyển hóa glucose.

13. Giảm nguy cơ nhiễm vi-rút

Quế cũng được cho là có đặc tính kháng vi-rút và thậm chí đã được nghiên cứu như một thành phần tiềm năng trong điều trị vi-rút COVID-19. Nó đã được chứng minh là có tác dụng có lợi cho bệnh nhân mắc các triệu chứng COVID-19, cũng như các triệu chứng của các loại vi-rút tương tự.

14. Chống lại vi khuẩn

Đặc tính kháng khuẩn của quế là nhờ thành phần của nó chứa các hợp chất như cinnamaldehyde, eugenol và linalool. Cinnamaldehyde phá vỡ màng tế bào vi khuẩn, trong khi eugenol cản trở hoạt động của enzyme cũng như chức năng màng. Trong khi đó, linalool phá vỡ màng vi khuẩn và ức chế sự phát triển.

15. Chống nhiễm trùng nấm

Các hợp chất trong quế cũng đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của nấm như aspergillus flavus, mucor plumbeus, penicillium roqueforti,…

Lưu ý: Quế có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng cũng chứa coumarin, một hợp chất tự nhiên có thể gây độc cho gan ở liều cao. Bởi vậy, chỉ nên dùng 1 lượng vừa phải và cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi có ý định dùng liều lượng cao.