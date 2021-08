Khẩn: Bộ Y tế yêu cầu ưu tiên vắc-xin cho thai phụ và bà mẹ cho con bú

Thứ Bảy, ngày 21/08/2021 16:18 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn về việc ưu tiên tiêm vắc-xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 16:30 21/08/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG 0 319.209 7.505 - 1 Hà Nội 0 2.716 39 0 2 TP.HCM 0 167.717 5.940 0 3 Bình Dương 0 59.824 508 0 4 Đồng Nai 0 16.288 138 0 5 Long An 0 17.047 216 0 6 Tiền Giang 0 5.986 187 0 7 Khánh Hòa 0 5.031 44 0 8 Đồng Tháp 0 5.710 109 0 9 Cần Thơ 0 3.293 65 0 10 Trà Vinh 0 1.042 8 0 11 Vĩnh Long 0 1.925 43 0 12 Bà Rịa - Vũng Tàu 0 2.723 26 0 13 Phú Yên 0 2.351 0 0 14 Tây Ninh 0 3.941 13 0 15 An Giang 0 1.159 4 0 16 Đà Nẵng 0 2.714 19 0 17 Thừa Thiên Huế 0 412 1 0 18 Bình Thuận 0 1.627 19 0 19 Gia Lai 0 427 0 0 20 Đắk Nông 0 206 0 0 21 Hà Tĩnh 0 355 2 0 22 Nghệ An 0 701 1 0 23 Bình Định 0 528 5 0 24 Quảng Ngãi 0 537 0 0 25 Kiên Giang 0 726 5 0 26 Quảng Trị 0 69 1 0 27 Bình Phước 0 330 1 0 28 Đắk Lắk 0 606 2 0 29 Ninh Thuận 0 664 3 0 30 Bạc Liêu 0 88 0 0 31 Thanh Hóa 0 152 0 0 32 Quảng Bình 0 84 0 0 33 Lạng Sơn 0 161 1 0 34 Quảng Nam 0 354 2 0 35 Hải Dương 0 165 1 0 36 Hậu Giang 0 365 2 0 37 Lâm Đồng 0 210 0 0 38 Nam Định 0 37 1 0 39 Cà Mau 0 73 1 0 40 Hưng Yên 0 274 1 0 41 Bến Tre 0 1.475 53 0 42 Sóc Trăng 0 655 15 0 43 Thái Bình 0 70 0 0 44 Ninh Bình 0 62 0 0 45 Lào Cai 0 94 0 0 46 Kon Tum 0 21 0 0 47 Sơn La 0 117 0 0 48 Bắc Giang 0 5.790 14 0 49 Phú Thọ 0 15 0 0 50 Điện Biên 0 61 0 0 51 Vĩnh Phúc 0 233 1 0 52 Hà Nam 0 70 0 0 53 Hà Giang 0 28 0 0 54 Thái Nguyên 0 15 0 0 55 Hải Phòng 0 26 0 0 56 Hòa Bình 0 16 0 0 57 Tuyên Quang 0 2 0 0 58 Bắc Ninh 0 1.825 14 0 59 Lai Châu 0 1 0 0 60 Bắc Kạn 0 5 0 0 61 Quảng Ninh 0 7 0 0 62 Yên Bái 0 3 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 21/08/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 16.731.531 Số mũi tiêm hôm qua 390.434

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca mắc COVID-19 gồm nhiều thai phụ, sản phụ. Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xem xét ưu tiên tiêm vắc-xin cho hai nhóm trên.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) với những biến chủng mới nguy hiểm đang diễn biến rất phức tạp. Trong số các bệnh nhân COVID-19 có nhiều thai phụ, sản phụ.

Tiêm phòng cho phụ nữ mang thai.

Vì thế, nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ sơ sinh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành; các bệnh viện cung cấp dịch vụ quản lý thai, khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh; y tế các Bộ, ngành… tiếp tục triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch, đảm bảo cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sản khoa và trẻ sơ sinh an toàn, liên tục... Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh/thành, Bộ/ngành xem xét ưu tiên tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trên địa bàn, đơn vị.

Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ đã có hướng dẫn tạm thời về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai.

Theo đó, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên có thể cân nhắc việc tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, lưu ý vắc-xin Sputnik V chống chỉ định với thai phụ và người đang cho con bú.

