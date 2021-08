Mũi 2 vắc-xin COVID-19 tiêm chậm hơn khoảng thời gian khuyến cáo có ảnh hưởng hiệu lực bảo vệ?

Tại công văn hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng COVID-19, Bộ Y tế nêu rõ những người đã tiêm mũi 1 với loại vắc-xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc-xin đó. Trong trường hợp nguồn vắc-xin hạn chế, có thể phối hợp bằng cách tiêm mũi 2 vắc-xin do Pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin do AstraZeneca sản xuất (nếu người được tiêm chủng đồng ý), khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 8 - 12 tuần. Không sử dụng vắc-xin do Moderna sản xuất hoặc các vắc-xin khác để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vắc-xin AstraZeneca. Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin do Sinopharm, Moderna sản xuất thì mũi thứ 2 chỉ tiêm vắc-xin cùng loại. Đến nay, Việt Nam đã tiêm khoảng 14,7 triệu liều vắc-xin cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân, trong đó, hơn 13,3 triệu người được tiêm 1 mũi, khoảng 1,4 triệu người được tiêm đủ 2 mũi.