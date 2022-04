Ít khi đi khám sức khoẻ, người đàn ông bàng hoàng nhận tin ung thư gan vì lý do này

Khám sức khỏe thường xuyên là cách tốt nhất để sớm phát hiện ra ung thư gan và không bỏ lỡ giai đoạn vàng để điều trị.

Bác sĩ La là chuyên gia về ung thư ở tỉnh Quảng Tây, đồng thời là thành viên của Hiệp hội chống ung thư Trung Quốc. Ông thường xuyên chia sẻ những ca bệnh đặc biệt mình tiếp nhận lên chuyên trang cá nhân với hy vọng mọi người có thể nâng cao sự hiểu biết về sức khỏe của mình.

Mới đây, ông tiếp tục chia sẻ một trường hợp về một người đàn ông 45 tuổi mắc viêm gan B nhưng không đi khám sức khỏe định kỳ, đến khi bệnh tình tiến triển nặng thì đã chuyển sang giai đoạn ung thư gan.

Bác sĩ La kể lại rằng, đêm hôm đó lúc 2 giờ sáng, y tá trực phòng cấp cứu hốt hoảng gọi điện thông báo có ca bệnh khẩn cấp. Bệnh nhân có dấu hiệu đau vùng thắt lưng bên phải, chụp CT ổ bụng kiểm tra thì phát hiện có một khối u rất lớn ở thùy gan phải.

Theo kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm, bác sĩ La chẩn đoán bệnh nhân này bị ung thư gan.

Khi thông báo với gia đình bệnh nhân, họ rất ngạc nhiên. Bệnh nhân nói rằng, khoảng 9 giờ tối, khi chuẩn bị đi ngủ thì cảm thấy đau dữ dội vùng thắt lưng, đến khi không thể chịu đựng được nữa mới gọi gia đình đưa tới bệnh viện.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ La hỏi bệnh nhân có tiền sử viêm gan B không, hay từng bị chấn thương, tiểu đường thì đều nhận được câu trả lời là “không”. Sở dĩ hỏi những câu này là để phỏng đoán tình trạng đau bụng vùng gan có thể do ung thư gan, tổn thương gan do chấn thương hoặc áp xe gan do tiểu đường.

Sau đó, bác sĩ La hỏi sơ qua về hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân. Được biết người đàn ông này ít khi đi khám sức khỏe, không biết mình có mắc bệnh viêm gan B hay không.

Trong gia đình bệnh nhân có người anh trai cũng đang mắc viêm gan B. Bác sĩ La đoán có thể 2 anh em đều bị lây nhiễm viêm gan B qua con đường mẹ truyền sang con. Tức là mẹ của họ là người mang virus viêm gan B.

Tuy nhiên, vì gia đình sống ở nông thôn, các thành viên ít khi đi khám nên không biết bản thân có bị lây nhiễm viêm gan B hay không.

Từ kết quả chụp CT, bác sĩ La giải thích với bệnh nhân rằng, dựa vào kích thước của khối u khổng lồ ở thùy phải gan, chẩn đoán đây là dấu hiệu của ung thư gan. Do khối u quá lớn áp sát vào nang gan, chèn ép lên phúc mạc vùng cơ hoành bên phải nên gây đau vùng bụng trên bên phải. Cơn đau dữ dội xảy ra cũng có thể là do kích thích xuất huyết nội mạc.

Khi nghe bác sĩ La giải thích, người đàn ông không thể tin được. Sau đó, bác sĩ La nói sơ qua một chút kiến thức về bệnh viêm gan B, xơ gan và ung thư gan cho người này nghe.

Bệnh viêm gan B là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Có 3 con đường lây truyền chính của bệnh viêm gan B bao gồm:

1. Lây từ mẹ sang con từ lúc mang thai đến khi con chào đời đã mang mầm bệnh virus viêm gan B.

2. Lây qua đường máu. Các trường hợp có thể xảy ra như truyền máu, dùng chung ống tiêm, xăm…

3. Lây truyền qua đường tình dục. Đó là lý do tại sao viêm gan B được coi là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD).

Dù là viêm gan B do virus hay viêm gan mãn tính đều cần đi khám sức khỏe thường xuyên, cả 2 bệnh này đều có thể phát triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Sau khi chẩn đoán xác định ung thư gan, nếu đánh giá có thể phẫu thuật cắt bỏ gan thì phẫu thuật là lựa chọn hàng đầu.

