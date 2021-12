8 thay đổi nhỏ nhưng là dấu hiệu cảnh báo ung thư gan, kiểm tra ngay nếu có cần được khám sớm

Ung thư gan giai đoạn đầu nhạt nhòa do phát triển ở khoang rất nhỏ, không gây triệu chứng ngay, diễn tiến âm thầm, rất nhiều trường hợp khi phát hiện thì đã muộn.

Gan là một trong những cơ quan sống còn của cơ thể người. Đây là tuyến lớn nhất và là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể chúng ta.

Chức năng của gan rất quan trọng cho một cuộc sống lành mạnh. Hầu hết những người mắc ung thư gan đều bị bệnh gan mạn tính (tổn thương gan lâu dài gọi là xơ gan) không được điều trị, gây sẹo xơ ở gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Điều kiện gây xơ gan là viêm gan B, viêm gan C, nghiện rượu, nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc… Ngoài ra, nguyên nhân gây ung thư gan có thể liên quan đến các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống, lối sống. Xơ gan do bất kỳ nguyên nhân nào là yếu tố nguy cơ gây ung thư gan.

Ung thư gan giai đoạn sớm ít có triệu chứng nên thường phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn khi đã có biến chứng. Ở giai đoạn sớm của ung thư có thể gặp các triệu chứng của viêm gan mạn tính hoặc xơ gan tiến triển như: Chán ăn; đau, nặng tức vùng hạ sườn phải (HSP); trướng bụng; vàng da, củng mạc mắt…

Trong giai đoạn muộn hơn, các triệu chứng trên rõ ràng, hoặc xuất hiện thêm các biến chứng của bệnh: Sụt cân; buồn nôn, nôn; mệt mỏi; chán ăn; trướng bụng; đau, nặng tức vùng HSP; ngứa; vàng da, củng mạc mắt; đi ngoài phân trắng/bạc màu.

Khoa học y tế hiện đại có rất nhiều phương pháp điều trị để giúp một bệnh nhân ung thư gan có thể sống sót. Nhưng điểm quan trọng cần làm là phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Các chuyên gia khuyến cáo, cơ thể thể nếu xuất hiện một trong các triệu chứng trên người bệnh cần đi kiểm tra và tầm soát bệnh ngay.

8 dấu hiệu ung thư gan cần được khám sớm

Tức hoặc hơi đau hạ sườn phải

Đây là triệu chứng sớm ung thư gan nhưng ít được chú ý tới do cảm giác đau không rõ ràng. Biểu hiện này do sự chèn ép thần kinh và các cấu trúc xung quanh của khối u. Đến khi cảm giác đau liên tục, dữ dội hơi tức là khối u đã tăng sinh, tăng kích thước.

Sờ thấy khối nổi lên ở hạ sườn phải

Việc sờ thấy khối nổi lên ở hạ sườn phải hay còn gọi là dấu hiệu gan to. Bạn sẽ cảm nhận được một khối cứng, bờ gồ ghề bất thường ở hạ sườn bên phải. Do khối này không đau hoặc chỉ hơi tức nên người bệnh thường phát hiện một cách ngẫu nhiên.

Vàng da, vàng mắt

Vàng da là triệu chứng hay gặp trong các bệnh lý gan mật. Quá trình thoái hóa của hồng cầu tạo nên Bilirubin tự do. Qua gan chuyển thành Bilirubin kết hợp. Đó là cơ chế gây màu vàng cho phân và nước tiểu.

Ngứa

Ung thư gan có thể gây tắc đường mật trong gan hoặc ngoài gan. Chính sự tắc nghẽn này cản trở dòng lưu thông của muối mật khiến muối mật tràn vào máu. Ngứa là phản ứng của cơ thể do dị ứng muối mật gây nên. Tuy nhiên, người bệnh hầu hết ngứa ở mức độ vừa phải không quá nghiêm trọng.

Đau vai phải

Nghe có vẻ không liên quan nhưng trên thực tế triệu chứng đau vai phải có thể là cảnh báo thầm lặng của bệnh ung thư gan. Gan là tạng nằm ở sát vùng hạ sườn phải, khi có khối u gan vùng đó sẽ đau và kích thích các dây thần kinh gây nên cảm giác đau không rõ ràng ở khu vực lân cận.

Sụt cân nhanh

Sụt cân nhanh là triệu chứng rất thường gặp trong ung thư. Người bệnh có thể giảm 5-6 kg/tháng. Khối ung thư gây nên sự bất thường về chuyển hóa, năng lượng trong cơ thể bị phân giải nhanh chóng và khó bù lại. Điều này khiến người mắc bệnh mệt mỏi nhiều và cân nặng sụt nhanh trong thời gian ngắn. Ngoài ra bệnh còn kèm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như nôn, buồn nôn, khó tiêu.

Bụng chướng

Gan có chức năng tạo albumin gây nên áp lực để giữ nước ở lại lòng mạch. Người bị ung thư gan khả năng này sẽ suy giảm, nước tràn ra ngoài lòng mạch gây tụ dịch ở khoang màng bụng, số lượng nhiều có thể chèn ép khiến bệnh nhân khó thở. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu dấu hiệu này không rõ ràng, người bệnh thường chỉ cảm nhận được bụng béo lên, mặc áo chật hơn, lưng hông đau tức.

Sốt

Trong giai đoạn đầu của ung thư gan, bệnh nhân có thể sốt nhẹ hoặc không. Sốt cao chỉ xảy ra khi khối u đã tiến triển thành áp xe hóa hoặc hoại tử. Tuy nhiên, đây là triệu chứng không đặc hiệu do xuất hiện ở nhiều bệnh lý khác như sốt virus, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.

