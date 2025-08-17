Gan sạch, cơ thể khỏe nhờ 6 cách thải độc đơn giản, ai cũng làm được

Dấu hiệu cảnh báo gan quá tải, cần sớm thải độc gan

Gan là một trong những cơ quan làm việc chăm chỉ nhất của cơ thể, chịu trách nhiệm cho một loạt các chức năng như sản xuất protein, mật, cholesterol. Gan còn làm nhiệm vụ dự trữ vitamin, khoáng chất, carbohydrate,... Ngoài ra, cơ quan này còn có khả năng phá hủy các độc tố có trong thuốc, rượu,...

Nhình chung, lá gan khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và ngược lại.

Ảnh minh họa

Nếu bạn có chế độ ăn không lành mạnh, thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc lá, phải dùng thuốc điều trị, chế độ ăn không lành mạnh sẽ khiến gan tích tụ độc tố, lâu ngày làm chức năng gan bị ảnh hưởng.

Biểu hiện cảnh báo gan đang có vấn đề thực tế không rõ ràng, tuy nhiên, bạn có thể lưu ý một số triệu chứng như: Da bị khô, ngứa, có thể có mẩn đỏ; nổi mụn ở mặt và lưng; nước tiểu đậm màu; hơi thở có mùi hôi nhưng không phải nguyên nhân đến từ việc vệ sinh răng miệng không kỹ hoặc do đường hô hấp; dễ bị bầm tím; dễ bị chướng bụng đầy hơi; có hiện tượng vàng da, vàng mắt...

6 thực phẩm thải độc gan dễ làm, đơn giản mà hiệu quả

Để cải thiện sức khỏe gan và ngăn ngừa tổn thương, mọi người có thể thực hiện một số biện pháp thải độc gan tại nhà bằng các cách đơn giản sau:

Thải độc gan bằng nước lọc

Ảnh minh họa

Uống nước là nhu cầu hàng ngày của mọi người. Tuy nhiên họ không biết rằng đây chính là phương pháp thải độc gan dễ thực hiện mà đem lại hiệu quả cao nhất.

Nước chiếm đến 70% trọng lượng của cơ thể và giữ một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu trong mọi hoạt động trao đổi chất giữa các cơ quan. Nước giúp bôi trơn các khớp, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, loại bỏ các chất thải, hỗ trợ cho hệ tiêu hoá. Nước vận chuyển các chất thải và đào thải chúng thông qua mồ hôi, nước tiểu và khi hít thở. Do đó, uống nhiều nước giúp ích rất nhiều trong công cuộc hồi phục lá gan của bạn.

Nếu hoạt động bình thường, trung bình bạn nên tiêu thụ khoảng 1,5 - 2L/ngày. Trong trường hợp bạn tập luyện thể chất cường độ cao, hoặc ở lâu ngoài trời nắng thì cần phải uống nước nhiều hơn.

Thải độc gan bằng tỏi

Ảnh minh họa

Ăn tỏi tươi là cách tốt để làm sạch lá gan. Khi chúng ta nhai hoặc nghiền tỏi sẽ khiến sản xuất ra hợp chất allicin. Chất này có tác dụng tiêu diệt những loại vi khuẩn có hại và hỗ trợ giải độc, bảo vệ gan cũng như những bộ phận khác trong hệ tiêu hoá. Ngoài ra, tỏi còn kích thích các enzyme cần thiết nhằm giúp cơ thể đào thải độc tố.

Thải độc gan bằng trà xanh

Ảnh minh họa

Trà xanh giúp bảo vệ gan khỏi các tác nhân có hại nhờ đặc tính chống oxy hoá mạnh của nó. Ngoài ra, những thành phần có trong lá trà xanh còn tăng cường các hoạt động của gan, tránh sự tích tụ mỡ dư thừa.

Nếu duy trì thói quen uống một lượng vừa phải trà xanh mỗi ngày sẽ góp phần làm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan,...

Thải độc gan bằng đậu xanh

Ảnh minh họa

Đậu xanh là một loại thực phẩm nhưng cũng là vị thuốc dân gian hay được sử dụng trong việc giải độc cho gan do nó có tính hàn, không độc, vị thanh ngọt, dễ ăn. Trong đậu xanh chứa nhiều khoáng chất cũng như vitamin thiết yếu, giúp tăng cường thể trạng và bồi bổ sức khỏe cho người bệnh.

Bạn có thể nấu chè đâu xanh, cháo đậu xanh, sữa đâu xanh để tăng khả năng thanh lọc giải độc cho gan, giúp cơ thể luôn mát.

Thải độc gan bằng bưởi

Ảnh minh họa

Bưởi là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ chức năng gan, giúp thải độc hiệu quả khi được tiêu thụ đúng cách và vào thời điểm thích hợp.

Ăn bưởi có thể hỗ trợ chức năng gan nhờ vào các chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương và hỗ trợ thải độc hiệu quả.

Thải độc gan bằng nước ép củ dền

Ảnh minh họa

Nước ép củ dền có chứa chất oxy hóa là betalain và cung cấp nitrat. Các chất này không chỉ có lợi cho sức khỏe tim mạch mà còn có tác dụng làm giảm tổn thương và viêm gan, đồng thời làm tăng các enzym để thải độc tự nhiên. Đây là một trong những thực phẩm thải độc gan mà bạn không nên bỏ qua.