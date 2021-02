Hiếm muộn 4 năm, cặp vợ chồng mang thai tự nhiên nhờ thay đổi thói quen sống

Chủ Nhật, ngày 28/02/2021 14:00 PM (GMT+7)

Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng vô sinh, hiếm muộn hiện nay khá thường gặp ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, và tỷ lệ vô sinh có xu hướng tăng lên.

Các bác sĩ khoa Phụ - Sản, Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp vừa tái khám cho cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn nhiều năm, và vui mừng thông báo kết quả bệnh nhân có thai tự nhiên sau khi được điều trị tại đây.

Trước đó, bệnh nhân D.T.Q. (sinh năm 1989) và chồng là N.V.N (sinh năm 1989), có địa chỉ ở Phú Xuyên, Hà Nội đã tới khám tại Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp ngày 30/10/2020. Bệnh nhân đã sinh 2 con năm 2011 và 2015, do hoàn cảnh đặc biệt bệnh nhân tha thiết muốn có thêm con nữa, đã mong con 4 năm nay nhưng chưa có thai nên đi khám.

Bệnh nhân được ThS.BS Đỗ Khắc Khánh trực tiếp thăm khám và chỉ định làm các cận lâm sàng cần thiết cho cả vợ và chồng để xác định nguyên nhân dẫn tới tình trạng vô sinh thứ phát.

Qua thăm khám xác định người vợ có tình trạng dự trữ buồng trứng kém, chồng có chất lượng tinh dịch đồ rất kém, kèm theo viêm nhiễm đường sinh dục - tiết niệu. Đây là trường hợp vô sinh mà nguyên nhân do cả vợ lẫn chồng, vì vậy, cả hai vợ chồng đã được bác sĩ tư vấn và kê đơn điều trị, hướng dẫn thay đổi thói quen sống lành mạnh cũng như hướng dẫn giao hợp để tăng khả năng có thai.

May mắn, sau hơn 2 tháng điều trị cũng như tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh nhân đã có thai tự nhiên. Hiện tại thai nhi được 6 tuần 5 ngày phát triển bình thường.

Ảnh minh họa.

Đừng ngần ngại đi khám

Theo các bác sĩ, vô sinh, hiếm muộn là một thuật ngữ mô tả tình trạng không thể thụ thai ở các cặp vợ chồng, mặc dù đã quan hệ tình dục thường xuyên sau một năm hoặc 6 tháng ở phụ nữ trên 35 tuổi.

Nguyên nhân gây vô sinh có thể do người chồng hoặc người vợ; hay do sự kết hợp của nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc mang thai. May mắn thay, y học hiện đại đã có rất nhiều phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả để khắc phục các nguyên nhân gây vô sinh và cải thiện đáng kể cơ hội có thai.

BSCKI. Hà Thị Thanh Thơm - Trưởng khoa Phụ - Sản cho biết: “Hiện nay, tình trạng vô sinh, hiếm muộn khá hay gặp ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, và tỷ lệ vô sinh có xu hướng tăng lên. Vì vậy các bác sĩ cũng phải không ngừng cập nhật kiến thức mới, nâng cao tay nghề để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng nhiều, mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình đang mong con. Tuy nhiên điều quan trọng là các cặp vợ chồng cần gạt bỏ rào cản tâm lý để đi khám sớm, điều trị kịp thời".

Cũng theo BS. Thơm, dấu hiệu chính của hiếm muộn là không thể thụ thai dù đã quan hệ tình dục thường xuyên mà không sử dụng các biện pháp tránh thai trong vòng một năm (12 tháng). Phụ nữ vô sinh có thể không có kinh nguyệt hoặc chu kì kinh không đều.

Trong khi đó, nam giới có thể có các vấn đề nội tiết tố, chẳng hạn như thay đổi trong tốc độ tăng trưởng tóc, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tình dục hoặc gặp các vấn đề về xuất tinh. Họ cũng có thể tinh hoàn nhỏ hoặc bị sưng ở bìu.

Do có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới vô sinh, có thể xuất phát từ người vợ hoặc người chồng hoặc cả hai, đôi khi không rõ nguyên nhân. Vì vậy, việc điều trị phải dựa trên thăm khám xác định chính xác nguyên nhân. Bao gồm thay đổi lối sống (như giảm hoặc tăng cân), dùng thuốc (đối với các trường hợp bệnh), các loại hormone và thuốc như clomiphene citrate để buồng trứng bắt đầu rụng trứng. Phẫu thuật (như mở ống dẫn trứng) và các phương pháp khác như bơm tinh trùng vào tử cung hoặc thụ tinh ống nghiệm cũng có thể được thử nghiệm…

Để có sức khỏe tốt, sinh con khỏe mạnh, các bác sĩ khuyến cáo, các cặp vợ chồng cần duy trì lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh và tập thể dục điều độ. Béo phì hoặc sụt cân quá mức cũng có thể gây ra các vấn đề về vô sinh vì ảnh hưởng tới sự rụng trứng và chu kì kinh nguyệt.Không hút thuốc hoặc uống rượu.Thoải mái tâm lý, không để việc có thai trở thành áp lực tâm lý trong mối quan hệ vợ chồng.Nên đi khám để bác sĩ tư vấn khi có các vấn đề khó khăn trong mang thai, tái khám theo đúng lịch hẹn và tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý dùng thuốc.Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy đừng ngần ngại tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn phương pháp hỗ trợ điều trị tốt nhất.

